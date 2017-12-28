Тренер «Локомотива» Семин заявил о разногласии с руководством клуба

«Безусловно, чтобы конкурировать со “Спартаком”, “Зенитом”, ЦСКА и “Краснодаром”, нужны новички. При этом пополнение должно быть точечным, качественным. Наша трансферная кампания не может быть масштабной. У нас на это нет денег. А точечно мы в состоянии кого-то взять. Причём это может быть как аренда, так и покупка. Но если нам не удастся никого взять, не вижу в этом трагедии. У нас и так достаточно сильная команда», — сказал Семин.