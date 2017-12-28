Тренер «Локомотива» Семин заявил о разногласии с руководством клуба
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сообщил, что больших приобретений в зимнее трансферное окно ждать не следует. Слова специалиста приводит «Российская газета».
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сообщил, что больших приобретений в зимнее трансферное окно ждать не следует. Слова специалиста приводит «Российская газета».
«Безусловно, чтобы конкурировать со “Спартаком”, “Зенитом”, ЦСКА и “Краснодаром”, нужны новички. При этом пополнение должно быть точечным, качественным. Наша трансферная кампания не может быть масштабной. У нас на это нет денег. А точечно мы в состоянии
При этом наставник «Локо» заявил, что между ним и спортивным директором клуба Эриком Штоффельсхаусом присутствует небольшой конфликт.
«У нас с ним есть разногласия в понимании стратегии развития клуба. И мне сложно общаться с ним через переводчика. Больше на эту тему я говорить не хочу», — добавил он.
После 20-ти туров РФПЛ «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу, имея в своем активе 45 очков.
Ранее сообщалось, что Семин признан тренером года в России.