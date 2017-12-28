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19:32 (мск), источник: Газета.Ру

Тренер «Локомотива» Семин заявил о разногласии с руководством клуба

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сообщил, что больших приобретений в зимнее трансферное окно ждать не следует. Слова специалиста приводит «Российская газета».

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«Безусловно, чтобы конкурировать со “Спартаком”, “Зенитом”, ЦСКА и “Краснодаром”, нужны новички. При этом пополнение должно быть точечным, качественным. Наша трансферная кампания не может быть масштабной. У нас на это нет денег. А точечно мы в состоянии кого-то взять. Причём это может быть как аренда, так и покупка. Но если нам не удастся никого взять, не вижу в этом трагедии. У нас и так достаточно сильная команда», — сказал Семин.

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При этом наставник «Локо» заявил, что между ним и спортивным директором клуба Эриком Штоффельсхаусом присутствует небольшой конфликт.

«У нас с ним есть разногласия в понимании стратегии развития клуба. И мне сложно общаться с ним через переводчика. Больше на эту тему я говорить не хочу», — добавил он.

После 20-ти туров РФПЛ «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу, имея в своем активе 45 очков.

Ранее сообщалось, что Семин признан тренером года в России.

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