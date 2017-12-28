Экс-игрок «Зенита» и «Спартака» Быстров может перейти в «Кайрат»

Отмечается, что «Кайрату» сейчас в первую очередь необходим центральный нападающий, а Быстров является игроком фланга, поэтому его кандидатура не является приоритетной для зимнего трансферного окна. Вероятность его перехода оценивается как 50 на 50. Переговоры проходят на уровне самого владельца клуба Кайрата Боранбаева, и менеджмент клуба мало что знает о них.