Экс-игрок «Зенита» и «Спартака» Быстров может перейти в «Кайрат»
Бывший футболист сборной России Владимир Быстров ведёт переговоры с руководством «Кайрата» о переходе в
Бывший футболист сборной России Владимир Быстров ведёт переговоры с руководством «Кайрата» о переходе в
Отмечается, что «Кайрату» сейчас в первую очередь необходим центральный нападающий, а Быстров является игроком фланга, поэтому его кандидатура не является приоритетной для зимнего трансферного окна. Вероятность его перехода оценивается как 50 на 50. Переговоры проходят на уровне самого владельца клуба Кайрата Боранбаева, и менеджмент клуба мало что знает о них.
33-летний Быстров известен по своим выступлениям за питерский «Зенит» и московский «Спартак», в составе сборной России на его счету 47 матчей и 4 гола. Последним местом работы Быстрова был «Тосно», в составе которого он появлялся на поле лишь три раза.