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15:56 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» объявил о продлении контракта с футболистом Ещенко

ТАСС, 28 декабря. Футбольный клуб «Спартак» продлил контракт с защитником Андреем Ещенко. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Источник: РИА "Новости"

Контракт с 33-летним игроком рассчитан до 31 мая 2019 года. Ранее близкий к клубу источник сообщил ТАСС, что соглашение подписано по схеме «1+1» — на один год с возможностью продления еще на сезон. Действие предыдущего контракта заканчивалось летом 2018 года.

Защитник перешел в «Спартак» в 2016 году из московского «Динамо» на правах свободного агента. В составе красно- белых Ещенко стал чемпионом России сезона-2016/17. Всего футболист провел за «Спартак» 41 матч в чемпионате страны и забил один гол.

Ранее футболист играл в «Динамо» (2016), «Кубани» (2014−2015), «Анжи» (2013−2016), «Локомотиве» (2012), нижегородской «Волге» (2011) и «Химках» (2005), а также украинских «Арсенале» (2009−2011), «Днепре» (2007−2008) и киевском «Динамо» (2006−2011).

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