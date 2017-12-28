«Спартак» объявил о продлении контракта с футболистом Ещенко

Источник: РИА "Новости"

Контракт с 33-летним игроком рассчитан до 31 мая 2019 года. Ранее близкий к клубу источник сообщил ТАСС, что соглашение подписано по схеме «1+1» — на один год с возможностью продления еще на сезон. Действие предыдущего контракта заканчивалось летом 2018 года.

Защитник перешел в «Спартак» в 2016 году из московского «Динамо» на правах свободного агента. В составе красно- белых Ещенко стал чемпионом России сезона-2016/17. Всего футболист провел за «Спартак» 41 матч в чемпионате страны и забил один гол.