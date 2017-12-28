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15:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Друзья Аленичева выиграли у ветеранов «Спартака»

Состоялся 12-й традиционный турнир на Кубок друзей Аленичева.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба «Спартака», победу в турнире одержала команда гостей, выигравшая у спартаковских ветеранов со счётом 9:5.

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У красно-белых дубли оформили Титов и Ковтун, один мяч забил Тихонов. У победителей покер сделал Гаврилин, два мяча на счету Медведева, по одному забили Саматов, Новгородов и Скоков.

Таким образом, общий счет этого противостояния за все годы проведения турниров стал ничейным — 6:6.

За спартаковских ветеранов выступали Филимонов, Хлестов, Ковтун, Аленичев, Титов, Тихонов, Евсеев и Шмаров. За команду друзей Аленичева играли Подшивалов, Саматов, Новгородов, Медведев, Скоков, Рожнов и Игорь Гаврилин.

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