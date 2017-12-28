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Друзья Аленичева выиграли у ветеранов «Спартака»
Состоялся 12-й традиционный турнир на Кубок друзей Аленичева.
Состоялся 12-й традиционный турнир на Кубок друзей Аленичева.
Как сообщает
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Таким образом, общий счет этого противостояния за все годы проведения турниров стал ничейным — 6:6.
За спартаковских ветеранов выступали Филимонов, Хлестов, Ковтун, Аленичев, Титов, Тихонов, Евсеев и Шмаров. За команду друзей Аленичева играли Подшивалов, Саматов, Новгородов, Медведев, Скоков, Рожнов и Игорь Гаврилин.