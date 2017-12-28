Друзья Аленичева выиграли у ветеранов «Спартака»

У красно-белых дубли оформили Титов и Ковтун, один мяч забил Тихонов. У победителей покер сделал Гаврилин, два мяча на счету Медведева, по одному забили Саматов, Новгородов и Скоков.



Таким образом, общий счет этого противостояния за все годы проведения турниров стал ничейным — 6:6.



За спартаковских ветеранов выступали Филимонов, Хлестов, Ковтун, Аленичев, Титов, Тихонов, Евсеев и Шмаров. За команду друзей Аленичева играли Подшивалов, Саматов, Новгородов, Медведев, Скоков, Рожнов и Игорь Гаврилин.