Защитник «Волгаря» продолжит карьеру в «Урале»

В текущем первенстве ФНЛ крайний защитник провел 24 матча, забив два мяча (оба — «Оренбургу») и сделав 4 голевые передачи. Добавим, что в «Волгарь» Калинин, недавно сменивший украинское гражданство на российское, перешел зимой прошлого года из «Зари» (Кропивницкий).

Добавим, что в астраханском клубе, который устроил перезагрузку в свете сокращения бюджета, по-прежнему сохраняется неопределенность относительно того, кто еще покинет команду и как она будет комплектоваться зимой. До 25 декабря в «Волгаре» должны были рассчитаться с долгами, после чего планировал озвучить свое решение главный тренер Юрий Газзаев. Однако выплаты были произведены только частично.