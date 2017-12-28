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15:43 (мск), источник: Onedivision.ru

Защитник «Волгаря» продолжит карьеру в «Урале»

В текущее межсезонье «Волгарь» продолжают покидать футболисты, защитник «Волгаря» Игорь Калинин продолжит карьеру в «Урале».

Источник: РИА "Новости"

Сейчас согласовываются последние детали его перехода. Уже на первый январский сбор «шмелей» Калинин отправится с подписанным контрактом.

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В текущем первенстве ФНЛ крайний защитник провел 24 матча, забив два мяча (оба — «Оренбургу») и сделав 4 голевые передачи. Добавим, что в «Волгарь» Калинин, недавно сменивший украинское гражданство на российское, перешел зимой прошлого года из «Зари» (Кропивницкий).

Добавим, что в астраханском клубе, который устроил перезагрузку в свете сокращения бюджета, по-прежнему сохраняется неопределенность относительно того, кто еще покинет команду и как она будет комплектоваться зимой. До 25 декабря в «Волгаре» должны были рассчитаться с долгами, после чего планировал озвучить свое решение главный тренер Юрий Газзаев. Однако выплаты были произведены только частично.

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