Защитник «Волгаря» продолжит карьеру в «Урале»
В текущее межсезонье «Волгарь» продолжают покидать футболисты, защитник «Волгаря» Игорь Калинин продолжит карьеру в «Урале».
В текущее межсезонье «Волгарь» продолжают покидать футболисты, защитник «Волгаря» Игорь Калинин продолжит карьеру в «Урале».
Сейчас согласовываются последние детали его перехода. Уже на первый январский сбор «шмелей» Калинин отправится с подписанным контрактом.
В текущем первенстве ФНЛ крайний защитник провел 24 матча, забив два мяча (оба — «Оренбургу») и сделав 4 голевые передачи. Добавим, что в «Волгарь» Калинин, недавно сменивший украинское гражданство на российское, перешел зимой прошлого года из «Зари» (Кропивницкий).
Добавим, что в астраханском клубе, который устроил перезагрузку в свете сокращения бюджета,