«Ахмат» ко второй части сезона в РФПЛ будет готовиться в Турции

Источник: РИА "Новости"

Готовиться команда будет в Турции. Первый зимний сбор продлится с 15 по 26 января. Запланированы два контрольных матча: 21 января с польским клубом «Ягеллония», 25 с турецкой командой «Аланьяспор».

Вторые сборы пройдут с 30 января по 10 февраля. На них команда сыграет три контрольных матча. И заключительные турецкие сборы продлятся с 14 по 23 февраля. На них «Ахмат» рассчитывает сыграть также три игры.