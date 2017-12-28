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15:41 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ахмат» ко второй части сезона в РФПЛ будет готовиться в Турции

«Ахмат» определился с местом проведения зимних сборов.

Источник: РИА "Новости"

Готовиться команда будет в Турции. Первый зимний сбор продлится с 15 по 26 января. Запланированы два контрольных матча: 21 января с польским клубом «Ягеллония», 25 с турецкой командой «Аланьяспор».

Вторые сборы пройдут с 30 января по 10 февраля. На них команда сыграет три контрольных матча. И заключительные турецкие сборы продлятся с 14 по 23 февраля. На них «Ахмат» рассчитывает сыграть также три игры.

Соперники на вторых и третьих сборах будут определены позднее. Пока запланированы восемь матчей. Возможно, в совокупности их станет девять, переговоры со спарринг-партнерами ведутся.

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