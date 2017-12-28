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00:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сменит ли Манчини «Носорога» в «Милане»?

«СЭ» — о главных трансферных слухах РФПЛ за прошедший день.

Источник: Спорт-Экспресс

ШВЕЦ ПЕРЕЙДЕТ В «СПАРТАК»?

«Ахмат» довольно быстро нашел качественную замену ушедшему в «Зенит» Далеру Кузяеву — в лице Антона Швеца. Полузащитник достался российскому клубу бесплатно после истечения контракта с испанским «Вильярреалом». Футболист сходу завоевал место в стартовом составе, а также заслужил вызов в сборную. Неудивительно, что своей игрой хавбек привлек внимание топ-клубов.

По информации «Федерального агентства новостей», Швец заинтересовал «Спартак», «Локомотив», «Зенит» и «Краснодар». При этом, по информации портала, «Ахмат» хочет выручить за футболиста пять миллионов евро. Напомним, контракт 24-летнего полузащитника с грозненцами рассчитан до лета 2021 года.

НАТХО ПРОДЛИТ КОНТРАКТ С ЦСКА…

По окончании сезона в ЦСКА истекают контракты у ряда игроков армейцев — Алексея и Василия Березуцких, Сергея Игнашевича, Понтуса Вернблума, Георгия Миланова и Бибраса Натхо. С ветеранами-защитниками красно-синие ежегодно переподписывают соглашения летом, причем сроком на один сезон.

С Милановым ситуация непростая. Агент полузащитника Мирчо Димитров рассказал, что руководство пока не предлагало болгарину продлить договор.

Вернблум в ноябрьском интервью «СЭ» сказал следующее: «Еще не принял решение (о продлении контракта). Время есть, все обсужу с семьей и определимся, как нам поступать».

А по поводу Натхо не было никаких новостей. Полузащитник после перевода Вернблума в атаку вернул себе место в стартовом составе. При этом израильтянин показывает добротную игру, дирижируя атаками из глубины. Родственник Бибраса, Адам Натхо рассказал «СЭ», что хавбека все устраивает в ЦСКА. По его словам, после январских праздников полузащитник планирует поговорить с руководством клуба о будущем. Не исключено, что Натхо останется в стане армейцев еще на несколько лет.

… И ПОПОЛНИТСЯ ШАТОВЫМ?

Роберто Манчини не слишком жалует российского полузащитника. В текущем сезоне у Шатова нет твердого места в основном составе. Хавбеку нужна игровая практика, чтобы не упустить возможность сыграть на домашнем чемпионате мира. «СЭ» стало известно, что на полузащитника претендуют «Краснодар» и ЦСКА. При этом карьера Шатова также зависит от будущего главного тренера. Если Манчини останется, что вероятность ухода футболиста высока.

МАНЧИНИ ВЕРНЕТСЯ В ИТАЛИЮ?

Вокруг главного тренера «Зенита» много слухов. Совсем недавно британская пресса отправляла Манчини в «Вест Хэм». После невыхода сборной Италии на чемпионат мира глава итальянского футбола Карло Тавеккио назвал пятерых кандидатов, которых федерация рассматривает на должность нового наставника: Манчини был в этом шорт-листе вместе с Карло Анчелотти, Антонио Конте, Массимилиано Аллегри и Клаудио Раньери.

А в среду издание La Gazzetta dello Sport сообщило, что итальянец может возглавить «Милан». Президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что слухи не комментирует. Напомним, контракт Манчини с клубом рассчитан до лета 2020 года.

«Милан» же сильно укрепился летом, в том числе переманив свои ряды лидера защитной линии «Ювентуса» Леонардо Бонуччи. Однако результата мощнейшая трансферная компания не принесла — отрыв занимающего первое место «Наполи» от миланцев составляет уже 21 очко. В ноябре руководство клуба отправило в отставку Винченцо Монтеллу, назначив Дженнаро Гаттузо. Однако и «Носорог», как его прозвали болельщики за бесстрашие и желание биться до последней капли крови на поле, пока не смог воскресить «Милан».

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