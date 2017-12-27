Кокорин VS Промес. Голландец ответил форварду «Зенита»
Лучшие бомбардиры текущего чемпионата Александр Кокорин и Квинси Промес обменялись колкостями.
Лучшие бомбардиры текущего чемпионата Александр Кокорин и Квинси Промес обменялись колкостями.
В конце октября Александр Кокорин побывал в эфире радио «Зенит». И в ходе разговора речь зашла о силе различных национальных команд.
— Сейчас уровень сильных сборных снижается, — сказал Кокорин. — Например, недавно Люксембург сыграл вничью с Францией, а голландцы раньше считались грандами, но уже второй крупный турнир пройдет без них.
— У голландцев лидер — футболист «Спартака», — отметил ведущий.
— В этом и беда! — ответил российский форвард. С улыбкой, но из его высказывание тут же разлетелось по новостным сайтам.
И в итоге дошло до адресата. Спартаковец Квинси Промес был признан лучшим игроком
— В последних матчах сборной Голландии вас называли ее лидером. На что Александр Кокорин…
— (Прерывает вопрос.) Кто это?
— Нападающий из «Зенита».
— Не знаю о таком. Вы разыгрываете меня? Кто это такой?
— Нападающий сборной России и «Зенита», номер 9, он еще палец в рот засовывает, когда голы отмечает.
— Не, не слышал о таком. И что он говорит?
— Он сказал, что проблема голландской сборной в том, что вы ее лидер.
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— Ок, ладно. И он что, лидер сборной России?
— Один из.
— Нет, он не лидер. Смолов — вот лидер сборной России. Он был капитаном в последней игре, которую я смотрел, он забивает за нее голы, он тащит команду вперед и вдохновляет ее.
Можно ли определить, кто в этом споре прав?
Козыри Промеса очевидны. Он завоевал со «Спартаком» звание чемпиона России. Он стабильно показывает высокий уровень игры и среди всех игроков
Да, сборная Голландии сейчас не блещет. Но едва ли этот кризис продлится долго.
А что Кокорин? Он выдал ударный старт в текущем сезоне, но в
В его послужном списке только бронзовые медали.
Он регулярно попадает в истории, выкладывая лишнее в соцсетях, хотя прекрасно знает, что с его репутацией нужно быть с этим аккуратнее.
Он вернулся в сборную после Кубка конфедераций, но пока ни разу при Черчесове не отличился.
Ок, на чемпионате мира, в отличие от Промеса, Кокорин, скорее всего, сыграет. Потому что России не нужно было участвовать в отборе.
И сейчас у них поровну голов после 20 туров.
Но этого явно мало, чтобы ставить между ними знак равенства.