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27 декабря, источник: Спорт-Экспресс

Кокорин VS Промес. Голландец ответил форварду «Зенита»

Лучшие бомбардиры текущего чемпионата Александр Кокорин и Квинси Промес обменялись колкостями.

Источник: Спорт-Экспресс

В конце октября Александр Кокорин побывал в эфире радио «Зенит». И в ходе разговора речь зашла о силе различных национальных команд.

— Сейчас уровень сильных сборных снижается, — сказал Кокорин. — Например, недавно Люксембург сыграл вничью с Францией, а голландцы раньше считались грандами, но уже второй крупный турнир пройдет без них.

— У голландцев лидер — футболист «Спартака», — отметил ведущий.

— В этом и беда! — ответил российский форвард. С улыбкой, но из его высказывание тут же разлетелось по новостным сайтам.

И в итоге дошло до адресата. Спартаковец Квинси Промес был признан лучшим игроком премьер-лиги в 2017 году по версии еженедельника «Футбол». В интервью этому изданию голландец ответил Кокорину. Вернее, всячески показал, насколько ему важно мнение конкурента из «Зенита».

— В последних матчах сборной Голландии вас называли ее лидером. На что Александр Кокорин…

— (Прерывает вопрос.) Кто это?

— Нападающий из «Зенита».

— Не знаю о таком. Вы разыгрываете меня? Кто это такой?

— Нападающий сборной России и «Зенита», номер 9, он еще палец в рот засовывает, когда голы отмечает.

— Не, не слышал о таком. И что он говорит?

— Он сказал, что проблема голландской сборной в том, что вы ее лидер.

— Кто-кто это сказал? Повторите еще раз.

— Ко-ко-рин.

— Ок, ладно. И он что, лидер сборной России?

— Один из.

— Нет, он не лидер. Смолов — вот лидер сборной России. Он был капитаном в последней игре, которую я смотрел, он забивает за нее голы, он тащит команду вперед и вдохновляет ее.

Можно ли определить, кто в этом споре прав?

Козыри Промеса очевидны. Он завоевал со «Спартаком» звание чемпиона России. Он стабильно показывает высокий уровень игры и среди всех игроков премьер-лиги имеет объективно самые высокие шансы оказаться со временем в топовом европейском клубе. Возможно, уже этой зимой.

Да, сборная Голландии сейчас не блещет. Но едва ли этот кризис продлится долго.

А что Кокорин? Он выдал ударный старт в текущем сезоне, но в октябре-ноябре-декабре уже почти не забивал.

В его послужном списке только бронзовые медали.

Он регулярно попадает в истории, выкладывая лишнее в соцсетях, хотя прекрасно знает, что с его репутацией нужно быть с этим аккуратнее.

Он вернулся в сборную после Кубка конфедераций, но пока ни разу при Черчесове не отличился.

Ок, на чемпионате мира, в отличие от Промеса, Кокорин, скорее всего, сыграет. Потому что России не нужно было участвовать в отборе.

И сейчас у них поровну голов после 20 туров.

Но этого явно мало, чтобы ставить между ними знак равенства.

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