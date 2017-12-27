Редакция выбрала самые яркие снимки уходящего года
Анатолий Давыдов назначен директором Академии «Зенита»
Анатолий Давыдов назначен директором Академии «Зенита».
Анатолий Давыдов назначен директором Академии «Зенита».
Воспитанник тульского футбола, Анатолий Викторович провел большую часть карьеры в «Зените», установив рекорд по количеству официальных матчей в составе петербуржцев (456), и завоевал золотые медали чемпионата СССР в 1984-м.
В качестве тренера Давыдов работал в «Зените» (на его счету — победа в Кубке России в 1999-м и бронзовые медали чемпионата в 2009-м), «Зените"-м, «Металлурге» из Липецка, «Сибири», «Текстильщике» и «Томи», а в 2017-м возглавил выступающий в ФНЛ «Зенит"-2.
В новом качестве он будет отвечать за подготовку ближайшего резерва клуба на всех уровнях. «Зенит» желает Анатолию Викторовичу удачи в новой должности!