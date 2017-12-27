Анатолий Давыдов назначен директором Академии «Зенита».

Воспитанник тульского футбола, Анатолий Викторович провел большую часть карьеры в «Зените», установив рекорд по количеству официальных матчей в составе петербуржцев (456), и завоевал золотые медали чемпионата СССР в 1984-м.



В качестве тренера Давыдов работал в «Зените» (на его счету — победа в Кубке России в 1999-м и бронзовые медали чемпионата в 2009-м), «Зените"-м, «Металлурге» из Липецка, «Сибири», «Текстильщике» и «Томи», а в 2017-м возглавил выступающий в ФНЛ «Зенит"-2.



В новом качестве он будет отвечать за подготовку ближайшего резерва клуба на всех уровнях. «Зенит» желает Анатолию Викторовичу удачи в новой должности!