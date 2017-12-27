Игрок «Спартака» Промес назвал тройку лучших футболистов чемпионата России

«Мне нравится Миранчук. Тот, у которого классная левая нога (Алексей). Также мне нравится Смолов. Третьим игроком я назову Витиньо из ЦСКА. Это мой топ-3 чемпионата России. Но Миранчук на первом месте!», — цитирует Промеса еженедельник «Футбол».

«Миранчук — это раз. Миранчук — это два… Три раза Миранчук! А еще тот парень из ЦСКА — Головин. Он еще молод, и у него хорошие шансы уехать в Европу. Ну и Джикия, он же тоже молодой, да?», — сказал футболист «Спартака».