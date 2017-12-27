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Игрок «Спартака» Промес назвал тройку лучших футболистов чемпионата России
Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес назвал трех лучших футболистов нынешнего сезона чемпионата России.
Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес назвал трех лучших футболистов нынешнего сезона чемпионата России.
«Мне нравится Миранчук. Тот, у которого классная левая нога (Алексей). Также мне нравится Смолов. Третьим игроком я назову Витиньо из ЦСКА. Это мой топ-3 чемпионата России. Но Миранчук на первом месте!», — цитирует Промеса еженедельник «Футбол».
Также голландец назвал тройку игроков, способных заиграть в Европе.
«Миранчук — это раз. Миранчук — это два… Три раза Миранчук! А еще тот парень из ЦСКА — Головин. Он еще молод, и у него хорошие шансы уехать в Европу. Ну и Джикия, он же тоже молодой, да?», — сказал футболист «Спартака».
Ранее Промес назвал Смолова лидером сборной России.