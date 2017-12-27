Премьер-лига собирает «антиквариат»
Валерий Карпин и Ринат Билялетдинов возвращаются в элиту российского футбола.
Валерий Карпин и Ринат Билялетдинов возвращаются в элиту российского футбола.
В отечественном футболе наступила затяжная зимняя пауза. Для аутсайдеров чемпионата это отличная возможность перевести дух и произвести структурные изменения, чтобы к весне исправить ситуацию и решить стоящие перед ними задачи. В связи с этим некоторые клубы идут на кардинальные меры и меняют наставников. В Российской футбольной
Самым громким назначением в 2017 году стал приход на должность главного тренера «Ростова»
Когда место наставника
— Возможно, импульсивность и харизма Валерия Карпина — то, чего не хватает нынешнему «Ростову», — заявил «Известиям» именитый советский и российский тренер Борис Игнатьев. — Он еще относительно молодой тренер, но при этом за его плечами уже немалый опыт. А свой класс Карпин доказывал еще в период работы в «Спартаке». Будет очень интересно понаблюдать за его возвращением в
Не менее значимым стал и приход в «СКА-Хабаровск» известного российского тренера Рината Билялетдинова. Дальневосточный клуб замыкает турнирную таблицу РФПЛ и рассчитывает на опыт приглашенного специалиста. Последним местом работы Рината Билялетдинова был казанский «Рубин», в котором он трудился с 2014 по 2015 год. Максимальным достижением 60-летнего наставника является пятое место с клубом из столицы Татарстана и вывод его в групповую стадию Лиги Европы.
— Билялетдинов — опытный специалист, который точно должен принести хабаровскому клубу пользу, — сказал «Известиям» глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович. — Другое дело, что СКА находится в очень неприятном турнирном положении. Им будет крайне сложно сохранить прописку в РФПЛ. Возможно, они уже сейчас станут строить команду на будущее, которая, вылетев, сразу сможет вернуться обратно в элиту.
Также этой зимой грозненский «Ахмат» утвердил на посту главного тренера команды Михаила Галактионова. 33-летний специалист был исполняющим обязанности главного тренера после отставки Олега Кононова. В этом статусе он провел пять матчей и убедил руководство клуба заключить с ним полноценный контракт.
— Очень радует, что «Ахмат» сделал ставку на молодого отечественного специалиста, — заметил Михаил Гершкович. — Его потенциал был виден еще по работе с юношескими сборными России. Он подтвердил свой уровень за то время, пока исполнял обязанности главного тренера грозненцев. Считаю, в клубе не прогадали с его назначением.
Чемпионат России по футболу возобновится 2 марта, а закончится в середине мая 2018 года.