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00:32 (мск), источник: Известия

Премьер-лига собирает «антиквариат»

Валерий Карпин и Ринат Билялетдинов возвращаются в элиту российского футбола.

Источник: РИА "Новости"

В отечественном футболе наступила затяжная зимняя пауза. Для аутсайдеров чемпионата это отличная возможность перевести дух и произвести структурные изменения, чтобы к весне исправить ситуацию и решить стоящие перед ними задачи. В связи с этим некоторые клубы идут на кардинальные меры и меняют наставников. В Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) произошло уже несколько интересных тренерских перестановок, которые могут повлиять на итоговые результаты в нынешнем сезоне.

Самым громким назначением в 2017 году стал приход на должность главного тренера «Ростова» экс-наставника московского «Спартака» Валерия Карпина. Летом в донском клубе произошли глобальные перемены. Команду покинул известный туркменский специалист Курбан Бердыев, с именем которого связывали все успехи клуба последних лет — серебро чемпионата России-2015/16, выход в групповую стадию Лиги чемпионов-2016/17 и выход в весеннюю часть Лиги Европы в том же сезоне. На освободившееся место пришел белорусский тренер Леонид Кучук. Под его руководством «Ростов» успешно начал сезон и попал в лидеры чемпионата, но затем последовала серия неудач и команда с берегов Дона скатилась во вторую половину турнирной таблицы. За один тур до зимнего перерыва 58-летний специалист подал в отставку. В качестве и.о. главного тренера команды одну игру провел Дмитрий Кириченко, и «Ростов» победил «Уфу» со счетом 1:0.

Когда место наставника желто-синих стало вакантным, на него «сватали» сразу нескольких именитых отечественных и иностранных специалистов. В итоге ростовчане остановили свой выбор на 48-летнем Валерии Карпине, который последний раз работал с клубом РФПЛ 3,5 года назад.

— Возможно, импульсивность и харизма Валерия Карпина — то, чего не хватает нынешнему «Ростову», — заявил «Известиям» именитый советский и российский тренер Борис Игнатьев. — Он еще относительно молодой тренер, но при этом за его плечами уже немалый опыт. А свой класс Карпин доказывал еще в период работы в «Спартаке». Будет очень интересно понаблюдать за его возвращением в премьер-лигу.

Не менее значимым стал и приход в «СКА-Хабаровск» известного российского тренера Рината Билялетдинова. Дальневосточный клуб замыкает турнирную таблицу РФПЛ и рассчитывает на опыт приглашенного специалиста. Последним местом работы Рината Билялетдинова был казанский «Рубин», в котором он трудился с 2014 по 2015 год. Максимальным достижением 60-летнего наставника является пятое место с клубом из столицы Татарстана и вывод его в групповую стадию Лиги Европы.

— Билялетдинов — опытный специалист, который точно должен принести хабаровскому клубу пользу, — сказал «Известиям» глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович. — Другое дело, что СКА находится в очень неприятном турнирном положении. Им будет крайне сложно сохранить прописку в РФПЛ. Возможно, они уже сейчас станут строить команду на будущее, которая, вылетев, сразу сможет вернуться обратно в элиту.

Также этой зимой грозненский «Ахмат» утвердил на посту главного тренера команды Михаила Галактионова. 33-летний специалист был исполняющим обязанности главного тренера после отставки Олега Кононова. В этом статусе он провел пять матчей и убедил руководство клуба заключить с ним полноценный контракт.

—  Очень радует, что «Ахмат» сделал ставку на молодого отечественного специалиста, — заметил Михаил Гершкович. — Его потенциал был виден еще по работе с юношескими сборными России. Он подтвердил свой уровень за то время, пока исполнял обязанности главного тренера грозненцев. Считаю, в клубе не прогадали с его назначением.

Чемпионат России по футболу возобновится 2 марта, а закончится в середине мая 2018 года.

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