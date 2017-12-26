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26 декабря, источник: Спорт-Экспресс

«Барса» все еще следит за Головиным

«СЭ» — о главных слухах в РФПЛ за прошедший день.

Источник: Reuters

ЖДЕМ РУССКОГО ДЕРБИ В КЛАСИКО?

Накануне авторитетное испанское издание Marca включило Федора Смолова в список ста лучших игроков мира в 2017 году. Почетное звание. И показательное на фоне недавней новости о том, что форвард «Краснодара» входит в шорт-лист «Реала».

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Правда, Смолов занял только 97-е место. А первая половина рейтинга еще не опубликована. И вполне вероятно, что в ней найдется место еще одному россиянину.

Видео
Футболист «Краснодара» Смолов вошел в топ-100 футболистов мира

Cегодня та же Marca сообщила: каталонцы рассматривают возможность приглашения летом Антуана Гризманна из «Атлетико» или Артура из «Гремиу», чтобы снизить зависимость игры команды от фигур Месси и Иньесты. А в списке «зимних» кандидатов значатся Филиппе Коутинью из «Ливерпуля», Месут Езил из «Арсенала», Макс Майер и Леон Горецка (оба — «Шальке»), Набиль Фекир из «Лиона», и… Александр Головин из ЦСКА.

В ноябре подобный слух уже проходил, и вот фамилия армейца снова всплыла в Испании. Вот было бы круто увидеть дуэль Головина и Смолова в класико!

Мечты, мечты… Тем временем «Барса» намерена укрепить зимой и центральную зону, ведь в Китай уезжает Маскерано. На его место рассматривают кандидатуру колумбийца Йерри Мины из «Палмейраса».

Александр ЕРМАКОВИЧ | Источник: Спорт-Экспресс

ГОНЧАРЕНКО СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ?

Есть свежая новость о ЦСКА куда приземленнее. По данным ведущего спортивного издания Белоруссии «Прессбол», главный тренер БАТЭ Александр Ермакович может войти в тренерский штаб красно-синих. Под его руководством клуб из Борисова пять раз выигрывал чемпионат страны.

Ермакович возглавляет БАТЭ с 2013 года, а до этого несколько лет входил в тренерский штаб… Виктора Гончаренко.

Интересно, если это правда, то Ермаковича рассматривают как сменщика кому-то из действующих тренеров ЦСКА или как дополнительного специалиста?

КРИШИТО ИНТЕРЕСЕН ТУРКАМ?

Защитник «Зенита» Доменико Кришито может перебраться в Турцию. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Галатасарая», а теперь в борьбу включился «Фенербахче». Напомним, контракт 30-летнего итальянца истекает в конце текущего сезона, и о продлении речи, судя по всему, не идет.

А раз так, то «Зениту» было бы логично выручить сейчас хоть какие-то деньги. Да, он для питерецев важен, но есть ведь Жирков.

Где продолжит карьеру Артем ДЗЮБА? | Источник: Спорт-Экспресс

ИЗБЕЖИТ ЛИ ДЗЮБА ДУБЛЯ?

Один из самых интересных вопросов зимней паузы: куда уйдет Артем Дзюба?

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— Дзюба в плохом настроении, — сказал накануне в эфире «Радио Зенит» Геннадий Орлов. — Он хочет сыграть на чемпионате мира. Вот его слова: «Я понимаю, что мне не дадут места в основном составе, все позиции заняты. Готов уйти в аренду. Не знаю, какие возможны варианты. Очень обидно: я столько пробивался в основу “Зенита”. Но тренер во мне не заинтересован». Артем сказал, что у него есть два предложения из России и два — зарубежных. Хорошие клубы, но я не могу их назвать.

По данным «СЭ», речь может идти в частности о «Краснодаре» и «Фенербахче». Но одно ясно точно: уходить Дзюбе точно нужно. В текущем сезоне игрок провел 15 матчей в чемпионате России и забил всего один гол. И отношение к нему Роберто Манчини таково, что весеннюю часть сезона-2017/18 29-летний форвард рискует провести в «Зените-2». Какой уж тут чемпионат мира…

У Дзюбы есть четыре варианта
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