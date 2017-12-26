«Барса» все еще следит за Головиным
«СЭ» — о главных слухах в РФПЛ за прошедший день.
«СЭ» — о главных слухах в РФПЛ за прошедший день.
ЖДЕМ РУССКОГО ДЕРБИ В КЛАСИКО?
Накануне авторитетное испанское издание Marca включило Федора Смолова в список ста лучших игроков мира в 2017 году. Почетное звание. И показательное на фоне недавней новости о том, что форвард «Краснодара» входит в
Правда, Смолов занял только 97-е место. А первая половина рейтинга еще не опубликована. И вполне вероятно, что в ней найдется место еще одному россиянину.
Cегодня та же Marca сообщила: каталонцы рассматривают возможность приглашения летом Антуана Гризманна из «Атлетико» или Артура из «Гремиу», чтобы снизить зависимость игры команды от фигур Месси и Иньесты. А в списке «зимних» кандидатов значатся Филиппе Коутинью из «Ливерпуля», Месут Езил из «Арсенала», Макс Майер и Леон Горецка (оба — «Шальке»), Набиль Фекир из «Лиона», и… Александр Головин из ЦСКА.
В ноябре подобный слух уже проходил, и вот фамилия армейца снова всплыла в Испании. Вот было бы круто увидеть дуэль Головина и Смолова в класико!
Мечты, мечты… Тем временем «Барса» намерена укрепить зимой и центральную зону, ведь в Китай уезжает Маскерано. На его место рассматривают кандидатуру колумбийца Йерри Мины из «Палмейраса».
ГОНЧАРЕНКО СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ?
Есть свежая новость о ЦСКА куда приземленнее. По данным ведущего спортивного издания Белоруссии «Прессбол», главный тренер БАТЭ Александр Ермакович может войти в тренерский штаб
Ермакович возглавляет БАТЭ с 2013 года, а до этого несколько лет входил в тренерский штаб… Виктора Гончаренко.
Интересно, если это правда, то Ермаковича рассматривают как сменщика
КРИШИТО ИНТЕРЕСЕН ТУРКАМ?
Защитник «Зенита» Доменико Кришито может перебраться в Турцию. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Галатасарая», а теперь в борьбу включился «Фенербахче». Напомним, контракт 30-летнего итальянца истекает в конце текущего сезона, и о продлении речи, судя по всему, не идет.
А раз так, то «Зениту» было бы логично выручить сейчас хоть
ИЗБЕЖИТ ЛИ ДЗЮБА ДУБЛЯ?
Один из самых интересных вопросов зимней паузы: куда уйдет Артем Дзюба?
— Дзюба в плохом настроении, — сказал накануне в эфире «Радио Зенит» Геннадий Орлов. — Он хочет сыграть на чемпионате мира. Вот его слова: «Я понимаю, что мне не дадут места в основном составе, все позиции заняты. Готов уйти в аренду. Не знаю, какие возможны варианты. Очень обидно: я столько пробивался в основу “Зенита”. Но тренер во мне не заинтересован». Артем сказал, что у него есть два предложения из России и два — зарубежных. Хорошие клубы, но я не могу их назвать.
По данным «СЭ», речь может идти в частности о «Краснодаре» и «Фенербахче». Но одно ясно точно: уходить Дзюбе точно нужно. В текущем сезоне игрок провел 15 матчей в чемпионате России и забил всего один гол. И отношение к нему Роберто Манчини таково, что весеннюю часть сезона-2017/18 29-летний форвард рискует провести в «Зените-2». Какой уж тут чемпионат мира…