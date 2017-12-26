От трех англичан до «8+17»: как менялся лимит на легионеров
«СЭ» вспоминает, как в нашем футболе в разное время относились к иностранцам.
«СЭ» вспоминает, как в нашем футболе в разное время относились к иностранцам.
1912
Формально истории лимита на легионеров в российском футболе больше ста лет. В чемпионатах Российской империи составы команд (Москвы и Петербурга — в особенности) на две трети могли состоять из англичан. В 1912 Всероссийский футбольный союз ввел ограничение: не больше трех британцев в составе каждого коллектива.
1989
В советском футболе иностранцев не приглашали, так что и в лимите нужды не возникало. Только в 1989 году президиум федерации футбола СССР официально разрешил клубам вносить в заявку двух легионеров. При этом окончательное решение о их судьбе — исходя из интересов отечественного футбола — оставалось за федерацией.
Первым иностранцем в чемпионате СССР стал 35-летний болгарин Теньо Минчев. В «Крыльях Советов» из Куйбышева (сейчас это Самара) он зарабатывал 500 долларов в месяц и сыграл 39 матчей — дальше его карьере мешали травмы. В том же 89-м в СССР приехали три замбийца — Дерби Макинка, Виздом Чанса и Питер Мванза. Советских футбольных руководителей они впечатлили на Олимпиаде-88 — в Сеуле сборная Замбии добралась до четвертьфинала. Манкинка и Чанса отыграли за «Памир» из Душанбе всего по шесть матчей, зато Мванза задержался в Таджикистане вплоть до развала страны.
1999
Еще в 1995-м в чемпионат России впервые приехали бразильцы. Однако основная масса легионеров в 90-е представляла ближнее зарубежье. Только в 1999 году исполком РФС согласовал введение лимит на иностранных футболистов — да и то лишь в низших дивизионах. В каждой команде первой лиги игроков
2005
Разговоры об ограничении иностранной силы в
Как считается, ключевая точка в отношении к лимиту была пройдена 29 августа 2005 года. В этот день Иво Вортманн выпустил в стартовом составе «Динамо» на встречу с ФК «Москва» сразу 11 зарубежных футболистов. Португальские закупки эпохи Федорычева всех и так очень возмущали, а тут терпение достигло предела.
Трудно поверить, но этот легендарный матч состоялся, когда в
2006
9 декабря того же самого 2005 года в
2009
Впервые лимит на легионеров ужесточен. Россиян в составе одного клуба должно быть минимум пятеро, в то время как легионеров — только шесть. 19 апреля — видимо, еще с непривычки — это правило нарушил Дик Адвокат. В матче пятого тура с «Локомотивом» главный тренер «Зенита» выпустил на поле Фатиха Текке — турецкий форвард стал седьмым иностранцем в составе своей команды.
2012
4 июля 2012-го — за три недели до старта нового чемпионата — исполком внес поправку в лимит на легионеров. Начиная с сезона-2012/13 (к тому моменту российский футбол уже перешел на систему осень-весна) клубы РФПЛ снова могли выпустить на поле до семи иностранцев.
Как заявил первый
Планировалось, что в формате «7+4» лимит просуществует до 2017 года. Прогноз не сбылся. Уже 5 июля Виталий Мутко (тогда — министр спорта) назвал решение «безответственным» и пообещал во имя «национальных интересов сделать все, чтобы вернуть прежний вариант лимита».
2015
Свое слово Мутко сдержал. Правда, лимит снова понадобилось менять в авральном режиме. Процессу дал ход «закон о легионерах», подписанный 1 июля Президентом России Владимиром Путиным. Согласно ему, регулировать число иностранных спортсменов должно было министерство спорта во главе с Мутко.
Незадолго до того он говорил, что реализовать закон в футбольном чемпионате просто не успеют, и лимит изменится только в 2016-м. Оказалось, времени вдоволь. Уже 14 июля 2015-го исполком отказался от принятого прежде формата «10 иностранцев и 15 россиян в заявке» и утвердил лимит «6+5» на поле. РФС тогда временно управлял Никита Симонян.
Исполком прошел всего за три дня до первого матча нового сезона — недовольства клубов было не избежать. Предполагалось, что после чемпионата мира-2018 лимит отменят вовсе. Мутко, напротив, пообещал дальнейшее ужесточение.
2020
Кроме временного ухода Мутко с поста президента РФС 26 декабря 2017 года исполком вновь ужесточил лимит на легионеров. Начиная с чемпионата-2020/21, на сезон можно будет заявить семь или восемь иностранцев. В первом случае в заявке окажется 18 россиян, во втором — 17. Кроме того, РФС введет понятия «доморощенный игрок» и «потолок зарплат для первого молодого игрока».