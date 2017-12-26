От трех англичан до «8+17»: как менялся лимит на легионеров

Источник: Спорт-Экспресс

1912

Формально истории лимита на легионеров в российском футболе больше ста лет. В чемпионатах Российской империи составы команд (Москвы и Петербурга — в особенности) на две трети могли состоять из англичан. В 1912 Всероссийский футбольный союз ввел ограничение: не больше трех британцев в составе каждого коллектива.

1989

Чемпионат СССР-1989 | Источник: Спорт-Экспресс

В советском футболе иностранцев не приглашали, так что и в лимите нужды не возникало. Только в 1989 году президиум федерации футбола СССР официально разрешил клубам вносить в заявку двух легионеров. При этом окончательное решение о их судьбе — исходя из интересов отечественного футбола — оставалось за федерацией.

Первым иностранцем в чемпионате СССР стал 35-летний болгарин Теньо Минчев. В «Крыльях Советов» из Куйбышева (сейчас это Самара) он зарабатывал 500 долларов в месяц и сыграл 39 матчей — дальше его карьере мешали травмы. В том же 89-м в СССР приехали три замбийца — Дерби Макинка, Виздом Чанса и Питер Мванза. Советских футбольных руководителей они впечатлили на Олимпиаде-88 — в Сеуле сборная Замбии добралась до четвертьфинала. Манкинка и Чанса отыграли за «Памир» из Душанбе всего по шесть матчей, зато Мванза задержался в Таджикистане вплоть до развала страны.

1999

Паулу ЭМИЛИО | Источник: Спорт-Экспресс

Еще в 1995-м в чемпионат России впервые приехали бразильцы. Однако основная масса легионеров в 90-е представляла ближнее зарубежье. Только в 1999 году исполком РФС согласовал введение лимит на иностранных футболистов — да и то лишь в низших дивизионах. В каждой команде первой лиги игроков из-за границы могло быть пятеро, второй — только трое. Однако высшего дивизиона изменения не касались.

2005

ДЕРЛЕЙ | Источник: Спорт-Экспресс

Разговоры об ограничении иностранной силы в премьер-лиге начались с новой силой после провала сборной России на чемпионате мира-2002. Через год в составе «Торпедо-Металлурга» мог выйти сразу десяток иностранцев.

Как считается, ключевая точка в отношении к лимиту была пройдена 29 августа 2005 года. В этот день Иво Вортманн выпустил в стартовом составе «Динамо» на встречу с ФК «Москва» сразу 11 зарубежных футболистов. Португальские закупки эпохи Федорычева всех и так очень возмущали, а тут терпение достигло предела.

Трудно поверить, но этот легендарный матч состоялся, когда в премьер-лиге уже действовал лимит на легионеров. Согласно его варианту образца 2005 года, на поле могло одновременно находиться не более пять футболистов без российского паспорта. В то же время игроки, которые провели минимум десять матчей за свои сборные, легионерами не считались. Этим «Динамо» и другие клубы РФПЛ и пользовались.

2006

2006 год. Виталий МУТКО и Александр БОРОДЮК | Источник: Спорт-Экспресс

9 декабря того же самого 2005 года в премьер-лиге ввели первое по-настоящему жесткое ограничение по иностранцам. Его принял Виталий Мутко — спустя восемь месяцев после своего первого вступления в должность президента РФС. Исполком принял решение о том, что с 2006 года на поле в составе команды одновременно может находиться не более семи иностранцев.

2009

Фатих ТЕККЕ | Источник: Спорт-Экспресс

Впервые лимит на легионеров ужесточен. Россиян в составе одного клуба должно быть минимум пятеро, в то время как легионеров — только шесть. 19 апреля — видимо, еще с непривычки — это правило нарушил Дик Адвокат. В матче пятого тура с «Локомотивом» главный тренер «Зенита» выпустил на поле Фатиха Текке — турецкий форвард стал седьмым иностранцем в составе своей команды.

2012

2012 год. Виталий МУТКО | Источник: Спорт-Экспресс

4 июля 2012-го — за три недели до старта нового чемпионата — исполком внес поправку в лимит на легионеров. Начиная с сезона-2012/13 (к тому моменту российский футбол уже перешел на систему осень-весна) клубы РФПЛ снова могли выпустить на поле до семи иностранцев.

Как заявил первый вице-президент РФС Никита Симонян, инициатива по смягчению ограничений исходила в первую очередь от ЦСКА и «Анжи».

Планировалось, что в формате «7+4» лимит просуществует до 2017 года. Прогноз не сбылся. Уже 5 июля Виталий Мутко (тогда — министр спорта) назвал решение «безответственным» и пообещал во имя «национальных интересов сделать все, чтобы вернуть прежний вариант лимита».

2015

Никита СИМОНЯН | Источник: Спорт-Экспресс

Свое слово Мутко сдержал. Правда, лимит снова понадобилось менять в авральном режиме. Процессу дал ход «закон о легионерах», подписанный 1 июля Президентом России Владимиром Путиным. Согласно ему, регулировать число иностранных спортсменов должно было министерство спорта во главе с Мутко.

Незадолго до того он говорил, что реализовать закон в футбольном чемпионате просто не успеют, и лимит изменится только в 2016-м. Оказалось, времени вдоволь. Уже 14 июля 2015-го исполком отказался от принятого прежде формата «10 иностранцев и 15 россиян в заявке» и утвердил лимит «6+5» на поле. РФС тогда временно управлял Никита Симонян.

Исполком прошел всего за три дня до первого матча нового сезона — недовольства клубов было не избежать. Предполагалось, что после чемпионата мира-2018 лимит отменят вовсе. Мутко, напротив, пообещал дальнейшее ужесточение.

2020

Антон и Алексей МИРАНЧУКИ | Источник: Спорт-Экспресс