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Аджоев оценивает результаты «Арсенала» в первой части РФПЛ на четыре с плюсом
МОСКВА, 26 дек —
МОСКВА, 26 дек —
После 20 туров чемпионата России «Арсенал» располагается на восьмом месте в турнирной таблице с 25 очками.
«Результат команды я оцениваю на четыре с плюсом. В целом я доволен, но очень многое не смогли, когда вроде бы это было в наших руках, могли и больше очков набрать. (Главному тренеру Миодрагу) Божовичу, конечно, полное доверие, тут и никаких сомнений быть не может. Раз мы его в команду взяли, значит, уже доверяли», — сказал Аджоев по телефону.