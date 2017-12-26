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15:45 (мск), источник: Р-Спорт

Аджоев оценивает результаты «Арсенала» в первой части РФПЛ на четыре с плюсом

МОСКВА, 26 дек — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Президент тульского футбольного клуба «Арсенал» Гурам Аджоев заявил корреспонденту агентства «Р-Спорт», что оценивает результаты команды в первой части чемпионата России текущего сезона на четыре с плюсом.

Источник: РИА "Новости"

После 20 туров чемпионата России «Арсенал» располагается на восьмом месте в турнирной таблице с 25 очками.

«Результат команды я оцениваю на четыре с плюсом. В целом я доволен, но очень многое не смогли, когда вроде бы это было в наших руках, могли и больше очков набрать. (Главному тренеру Миодрагу) Божовичу, конечно, полное доверие, тут и никаких сомнений быть не может. Раз мы его в команду взяли, значит, уже доверяли», — сказал Аджоев по телефону.

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