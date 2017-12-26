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15:27 (мск), источник: Советский спорт

156 евро в день, в соседях — «Интер». Зачем российские клубы едут в Испанию

В Испании проводят зимние сборы сразу шесть российских клубов: «Локомотив», ЦСКА, «Спартак», «Краснодар», «Рубин», «Уфа».

Источник: Советский спорт

«ИНТЕР» И «БОРУССИЯ» ПО СОСЕДСТВУ С «ЛОКО».

Как сообщает газета AS, испанские спортивные центры пользуются сумасшедшей популярностью у клубов, которые не могут проводить зимние сборы в своих странах. Больше всего команд выбирают Марбелью. Директор Marbella Football Center Андрес Ролдан так объясняет популярность направления: «Команды приезжают к нам, так как здесь хороший климат, адекватные условия и серьёзное отношение к клиентам».

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Известно, что только лишь регион Коста-дель-Соль примет 134 команды — это на 22 больше, чем в прошлом году. Среди них российские «Рубин» и «Локомотив». Также из известных европейских клубов приедут миланский «Интер», дортмундская «Боруссия» и «Базель». Считается, что в среднем каждый человек из делегации команд обходится в 156 евро в день.

Помимо спортивного центра в Марбелье, матчи принимает и Pinatar Arena, расположенная в Мурсии. Там, например, расположатся «Лион», «Вердер», «Твенте». «Мы организуем матчи согласно графику прибытия клубов. Тут одна южнокорейская команда, “Сеул”, попросила подобрать для спарринга 15 команд примеры», — рассказывает генеральный менеджер арены Фран де Паула.

ЦИФРЫ.

43 — столько человек в среднем привозит каждая команда.

9,5 — среднее число дней, на которые команды останавливаются в спортивных центрах.

156 — столько в среднем тратят клубы на одного человека в сутки.

170 — количество товарищеских матчей, которые проходят за зиму в Марбелье.

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«СПАРТАК» ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ.

Отдельно AS отмечает тот факт, что три соперника местных клубов в Лиге Европы — «Спартак», «Лион» и «Ред Булл Зальцбург» — будут готовиться к февральским матчам в Испании. И рассказывает, что «Спартак» уже завсегдатай местных спортивных центров. Первые 9 дней испанского сбора команда будет базироваться в Марбелье, а затем переберется в Эстепону.

Впрочем, добавляют испанцы, понаблюдать за тренировками «Спартака» будет трудно. «Все соперники испанских клубов в Лиге Европы довольно закрыты. Они не дают смотреть на тренировки даже журналистам, которых привозят на сборы. Но за эту конфиденциальность и возможность скрыться от чужих глаз клубы и выбирают Испанию каждый год», — пишет издание.

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ШПИОН МОУРИНЬЮ.

Зато от глаз Жозе Моуринью скрыться почти нереально — испанцы вспомнили случай «шпионажа» в Марбелье. В 2012 году ЦСКА достался в соперники «Реалу» в Лиге чемпионов и готовился к матчу как раз в спортивном центре Марбельи. И как-то раз Моуринью заявился на тренировку армейцев без предупреждения. Португалец хотел изучить будущего соперника. Тогда работники центра усадили его на вышку, чтобы избавить от внимания прессы. Тренер спокойно собрал информацию, и его никто не потревожил.

Юлия Яковлева

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