156 евро в день, в соседях — «Интер». Зачем российские клубы едут в Испанию
В Испании проводят зимние сборы сразу шесть российских клубов: «Локомотив», ЦСКА, «Спартак», «Краснодар», «Рубин», «Уфа».
В Испании проводят зимние сборы сразу шесть российских клубов: «Локомотив», ЦСКА, «Спартак», «Краснодар», «Рубин», «Уфа».
«ИНТЕР» И «БОРУССИЯ» ПО СОСЕДСТВУ С «ЛОКО».
Как сообщает газета AS, испанские спортивные центры пользуются сумасшедшей популярностью у клубов, которые не могут проводить зимние сборы в своих странах. Больше всего команд выбирают Марбелью. Директор Marbella Football Center Андрес Ролдан так объясняет популярность направления: «Команды приезжают к нам, так как здесь хороший климат, адекватные условия и серьёзное отношение к клиентам».
Известно, что только лишь регион
Помимо спортивного центра в Марбелье, матчи принимает и Pinatar Arena, расположенная в Мурсии. Там, например, расположатся «Лион», «Вердер», «Твенте». «Мы организуем матчи согласно графику прибытия клубов. Тут одна южнокорейская команда, “Сеул”, попросила подобрать для спарринга 15 команд примеры», — рассказывает генеральный менеджер арены Фран де Паула.
ЦИФРЫ.
43 — столько человек в среднем привозит каждая команда.
9,5 — среднее число дней, на которые команды останавливаются в спортивных центрах.
156 — столько в среднем тратят клубы на одного человека в сутки.
170 — количество товарищеских матчей, которые проходят за зиму в Марбелье.
«СПАРТАК» ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ.
Отдельно AS отмечает тот факт, что три соперника местных клубов в Лиге Европы — «Спартак», «Лион» и «Ред Булл Зальцбург» — будут готовиться к февральским матчам в Испании. И рассказывает, что «Спартак» уже завсегдатай местных спортивных центров. Первые 9 дней испанского сбора команда будет базироваться в Марбелье, а затем переберется в Эстепону.
Впрочем, добавляют испанцы, понаблюдать за тренировками «Спартака» будет трудно. «Все соперники испанских клубов в Лиге Европы довольно закрыты. Они не дают смотреть на тренировки даже журналистам, которых привозят на сборы. Но за эту конфиденциальность и возможность скрыться от чужих глаз клубы и выбирают Испанию каждый год», — пишет издание.
ШПИОН МОУРИНЬЮ.
Зато от глаз Жозе Моуринью скрыться почти нереально — испанцы вспомнили случай «шпионажа» в Марбелье. В 2012 году ЦСКА достался в соперники «Реалу» в Лиге чемпионов и готовился к матчу как раз в спортивном центре Марбельи. И
Юлия Яковлева