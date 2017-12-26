«Фенербахче» заинтересован в игроке «Зенита» Кришито
МОСКВА, 26 дек —
МОСКВА, 26 дек —
По данным источника, на Кришито также претендуют итальянские «Интер» и «Болонья», но «Фенербахче» имеет больше шансов заполучить игрока, так как имеет хорошие отношения с «Зенитом». Контракт 30-летнего футболиста с
Кришито перешел в «Зенит» в 2011 году из итальянского «Дженоа». В составе «сине-бело-голубых» в общей сложности он провел более 200 матчей, по два раза выиграв чемпионат и Суперкубок России, один раз — Кубок страны. В текущем сезоне Кришито, в активе которого 22 игры за сборную Италии, является капитаном «Зенита».
В середине декабря Milliyet сообщала, что другой стамбульский клуб «Галатасарай» готов предложить «Зениту» один миллион евро за переход Кришито в зимнее трансферное окно.