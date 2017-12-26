Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Екатерина Стриженова вновь сильно набрала в весе
Врачи просят не кормить собак шоколадом
«Еле сдерживали слезы»: фотограф об одном из главных кадров года
Грузия заявила о ликвидации россиян во время спецоперации
Путин ответил на реплику ребенка, что вживую выглядит хуже
Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Хаддерсфилд1
Стоук Сити1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Челси2
Брайтон & Хоув0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Борнмут2
Вест Хэм Юнайтед1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Манчестер Юнайтед1
Бернли2
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Уотфорд2
Лестер1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вест Бромвич Альбион0
Эвертон0
Футбол. Зарубежный
20:30
Ливерпуль
Суонси
Футбол. Зарубежный
15:30
Тоттенхэм Хотспур5
Саутгемптон2
Все события
Вдова Дмитрия Хворостовского прервала молчание после смерти мужа
СМИ: Украине не нашли места в ЕС
Россияне придумали, как сэкономить на покупке авто в кредит
Лучшие концепты 2017: 5 самых интересных авто
Карякин одержал первую победу на чемпионате мира по рапиду
«Фенербахче» заинтересован в игроке «Зенита»
Опубликован рейтинг самых стильных женщин года
Фото дня: Робби Уильямс позирует полностью обнаженным
Врачи просят не кормить собак шоколадом
Специалист рассказал, сколько можно хранить остатки с праздничного стола
Пассажир заявил о намеренном съезде водителя автобуса в переход
В Германии умер участник группы «Песняры»
Фоторепортажи
12Первое поражение «Интера», разгром «Тоттенхэма» и другие события выходных
18ЦСКА обыграл «Химки» в Евролиге
14:16 (мск), источник: Советский спорт

Семин и Гончаренко шли одним курсом: что общего у тренеров «Локо» и ЦСКА

Автор «Советского спорта» находит общую деталь в работе Юрия Семина и Виктора Гончаренко, которую можно использовать не только в футболе.

Источник: Советский спорт

ВАЖНОСТЬ ПРИОРИТЕТОВ.

И Юрий Семин, и Виктор Гончаренко возглавили свои нынешние команды по ходу прошлого сезона — в начале и середине соответственно. И оба сразу же добились результата — «Локомотив» выиграл Кубок России, а ЦСКА занял второе место в чемпионате. В основе обоих успехов — верно расставленные приоритеты: наставники не требовали от своих команд невозможного, а сделали ставку на то, что могло сыграть здесь и сейчас.

Читайте также
Лидерство «Локо»: как создавалась команда Семина

Оба специалиста взяли за ориентир достижение результата, занявшись в первую очередь организацией оборонительных дел. Существует ли более короткая дорога к нужному результату? В итоге «Локомотив» выиграл Кубок России, пропустив лишь один гол в пяти матчах. А ЦСКА занял второе место в национальном чемпионате, получив в свои ворота при Гончаренко лишь 4 мяча в 13 встречах — лучший результат весенней части чемпионата России.

При Семине и Гончаренко «Локо» и ЦСКА стали играть в три защитника, красно-синие и вовсе перешли на данный модуль на постоянной основе. Эта схема на надежную игру сзади намекает. Ее в прошлом сезоне стал задействовать даже «Арсенал» Арсена Венгера, ранее подобного не делавший. И она помогла «канонирам» обыграть «МЮ» (2:0). После той встрече француз сказал, что переход на три защитника положительно сказался на игре в обороне. Кстати, та победа стала первой для Венгера над Жозе Моуринью в рамках АПЛ.

Голландский тренер Луи ван Гал часто привлекал к работе со своими командами психолога Ван дер Бурга. Что интересно, дер Бург изучал игроков и давал советы ван Галу, а не самим футболистам. Но сейчас не об этом. Ван дер Бург уверен, что нужно оттачивать сильные стороны футболистов. В качестве примера он любит рассказывать о немецком эксперименте: левоногих футболистов попросили играть только правой ногой. В результате через три месяца игра правой ногой у парней улучшилась на 3%, тогда как левой они стали действовать хуже на 30%. А ведь про команды можно сказать то же самое — гораздо легче добиться успеха, выявив то, от чего можно оттолкнуться.

В случае Семина и Гончаренко отправной точкой в достижении результата стала организация защитных дел. Наличие в составе опытных Кверквелии у «Локо» и целой группы игроков у ЦСКА во главе с Василием Березуцким располагало к выбору такой отправной точки. И тренеры преуспели.

Читайте также
Этих Гинер не купил, но арендовал или взял бесплатно. Все о трансферах ЦСКА

ПОРА ЭВОЛЮЦИИ.

Истории Семина и Гончаренко особенно прекрасны тем, что ни один из этих тренеров не является фанатом игры от обороны!

Один из лучших матчей в нынешнем сезоне «Локомотив» провел против «Зенита», нанеся питерцам самое крупное поражение в текущей кампании — 3:0. Железнодорожники организованно сыграли на своей половине поля и забили три мяча в быстрых атаках. Но после игры Семин признался, что это не его команда отдала инициативу, а «Зенит» заставил так действовать!

Виктор Гончаренко в ЦСКА пришел из «Уфы», которая игрой в обороне славилась. Но когда только тренер возглавил клуб из столицы Башкортостана, то от обороны играть не хотел, а планировал действовать в два защитника и больше атаковать. Но, осмотревшись, понял, что результата быстрее добьешься, станцевав от печки.

В нынешнем сезоне и «Локомотив», и ЦСКА стали более атакующими командами.

Железнодорожники для этого осенью отказались от схемы в три центральных защитника, сделав выбор в пользу дополнительного креативного игрока. Если бы этого не произошло, в состав было бы сложно попадать Антону Миранчуку. А он уже сделал пять голевых передач, заработал два пенальти и забил один гол в чемпионате России! Армейцы передвинули вперед Понтуса Вернблума, сделали ставку на креативных Натхо и Головина в центре поля, сменили схему 5−3−2 на 5−2−2−1, а постоянными атрибутами игры стали прессинг на чужой половине и контротбор. В результате этих изменений Вернблум забил четыре гола, больше у армейцев отличился только Витиньо — семь раз. Но бразилец бьет по воротам, даже когда их через бинокль не видно.

И Семин, и Гончаренко могли смещать в этом сезоне крен в сторону атаки, так как уже заложили фундамент — поработил над организацией оборонительных дел. Данная эволюция не помешала обоим команда выйти в плей-офф Лиги Европы. А ЦСКА в евровесну не выходил пять лет! А «Локомотив» еще и лидирует в чемпионате с огромным отрывом.

Читайте также
Геркус: Сёмин имеет право на точку зрения, но «Локомотив» выстроен иначе

***

Футбол прекрасен сам по себе. Но есть у него и выдающееся свойство — возможность проецировать происходящее на жизнь, перенимая лучшее. Ведь за пределами футбольного поля можно пойти тем же путем — добиться результата, сыграв на своих плюсах. Истории Семина и Гончаренко учат тому, что потом можно будет заняться более увлекательными и интересными задачами.

Если вам нравится девушка, а вы обладаете классным голосом, то найдите возможность прочитать ей стихотворение. Или спеть песню. Даже если вам не по душе ни одно, ни другое — наличие предрасположенности здесь первично. Если данная предрасположенность есть, уже прекрасно. И тогда, есть вероятность, вы преуспеете. В худшем случае выставите себя дурачком. Но бояться поражений — значит, не играть. Великий Альберт Эйнштейн вот не боялся. Потому что это противоречило его философии: «Чтобы выигрывать, нужно играть». В идеале не просто играть, но и совершенствовать игру. Как Семин и Гончаренко. Сложность в том, что для совершенствования нужно начать побеждать.

Евгений Ломоносов

ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Эпическая битва Малкина: оказывается, у него отличный джеб!
"Потрясающе - они вышвырнули русских!" Мировая пресса об отстранении России от Олимпиады
Мутко приостановил работу в РФС
Дзюбе грозит перевод в «Зенит-2»
Карякин одержал первую победу на чемпионате мира по рапиду
«Фенербахче» заинтересован в игроке «Зенита»
Пять причин, почему Boxing day — самая жестокая вещь в спорте
«МЮ» — «Бёрнли»: Ибрагимович выйдет в стартовом составе, Мхитарян — в запасе
Девушки-телеведущие будут тренерами команд на Матче звезд КХЛ
Новости
Авто
В США крутая блондинка чинит автомобили (реально чинит) Мэлори Вудс не просто инстаграм-модель, а самый настоящий автомеханик, которая вдобавок гоняет на маслкаре Ford Mustang GT и мотоцикле Suzuki GSXR600
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
От Нагиева до Бузовой: 80 фото звезд со съемок праздничных шоу В новогоднюю ночь центральные каналы традиционно покажут праздничные шоу, участие в которых примут главные звезды российского кино, телевидения и эстрады
Недвижимость
В итальянском городе бесплатно раздают дома
В Москве впервые появится станция метро в стиле оригами
Путин поручил повысить доступность жилья для россиян
Пролеты автодорожной части моста в Крым полностью собраны
Леди
Идеальный Новый год: женская версия Блогер и журналист Алина Фаркаш рассуждает о том, почему стоит поблагодарить судьбу за все, такие разные новогодние вечеринки.
Дети
Дочь Ани Лорак растет точной копией мамы Поклонников поразило сходство Ани и Софии.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь