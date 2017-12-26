Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вдова Дмитрия Хворостовского прервала молчание после смерти мужа
Врачи просят не кормить собак шоколадом
«Еле сдерживали слезы»: фотограф об одном из главных кадров года
Грузия заявила о ликвидации россиян во время спецоперации
Путин ответил на реплику ребенка, что вживую выглядит хуже
Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Хаддерсфилд1
Стоук Сити1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Челси2
Брайтон & Хоув0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Борнмут2
Вест Хэм Юнайтед1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Манчестер Юнайтед1
Бернли2
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Уотфорд2
Лестер1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вест Бромвич Альбион0
Эвертон0
Футбол. Зарубежный
20:30
Ливерпуль
Суонси
Футбол. Зарубежный
15:30
Тоттенхэм Хотспур5
Саутгемптон2
Все события
Белоснежка из «9 роты» изменилась до неузнаваемости - Starhit
СМИ: Зачем США тихо скупают российские истребители
Возрождение «Волги» ГАЗ-24: новый проект российского дизайнера
Тест «полуторки» УАЗ: охота на «Газель»
Карякин одержал первую победу на чемпионате мира по рапиду
«Фенербахче» заинтересован в игроке «Зенита»
Ольга Бузова покрасила волосы в синий цвет
Видео дня: как Анна Седокова выглядит без макияжа
Генетики рассказали, какое мясо можно есть людям
Паралимпийская чемпионка из Бельгии решилась на эвтаназию
«Еле сдерживали слезы»: фотограф об одном из главных кадров года
Цвет, названный главным в наступающем 2018 году
Фоторепортажи
12Первое поражение «Интера», разгром «Тоттенхэма» и другие события выходных
18ЦСКА обыграл «Химки» в Евролиге
13:57 (мск), источник: Р-Спорт

Футболист Александр Кокорин возглавил медиарейтинг российских спортсменов за 2017 год

МОСКВА, 26 дек — Р-Спорт. Футболист «Зенита» и сборной России Александр Кокорин стал самым популярным спортсменом 2017 года согласно рейтингу по упоминаниям в СМИ, который был подготовлен специально для «Р-Спорт» компанией «Медиалогия».

Источник: РИА "Новости"

Кокорин за минувший год упоминался в сообщениях СМИ 56,6 тысяч раз. Второе место в рейтинге занял капитан московского «Спартака» Денис Глушаков (52,9 тыс.), а первую тройку замкнул нападающий «Краснодара» Федор Смолов (47,1 тыс.).

Читайте также
Кокорин возглавил медиарейтинг футболистов сборной России по итогам октября

Всего в первую десятку рейтинга попали только два представителя других видов спорта, кроме футбола — это хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (46,2 тыс.) и теннисистка Мария Шарапова (39,3 тыс.). Овечкин занял пятое место, а Шарапова оказалась на седьмой строчке.

Также в первую десятку медиарейтинга попали футболисты Игорь Акинфеев из ЦСКА (4-е место, 46,5 тыс.), Артем Дзюба из «Зенита» (6, 46,1 тыс.), Александр Самедов из «Спартака» (8, 36,1 тыс.), Дмитрий Тарасов из «Локомотива» (9, 32,7 тыс.) и Алан Дзагоев (10, 30,9 тыс.).

Медиарейтинг построен по количеству сообщений в российских СМИ на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 43,3 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. Период исследования: январь — декабрь 2017 года. Данные для рейтинга рассчитаны 25 декабря 2017 года.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Теперь и без герба: новые запреты МОК для российских олимпийцев
Мутко приостановил работу в РФС
Дзюбе грозит перевод в «Зенит-2»
Карякин одержал первую победу на чемпионате мира по рапиду
«Фенербахче» заинтересован в игроке «Зенита»
Пять причин, почему Boxing day — самая жестокая вещь в спорте
«МЮ» — «Бёрнли»: Ибрагимович выйдет в стартовом составе, Мхитарян — в запасе
Девушки-телеведущие будут тренерами команд на Матче звезд КХЛ
Новости
Авто
В США крутая блондинка чинит автомобили (реально чинит) Мэлори Вудс не просто инстаграм-модель, а самый настоящий автомеханик, которая вдобавок гоняет на маслкаре Ford Mustang GT и мотоцикле Suzuki GSXR600
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
От Нагиева до Бузовой: 80 фото звезд со съемок праздничных шоу В новогоднюю ночь центральные каналы традиционно покажут праздничные шоу, участие в которых примут главные звезды российского кино, телевидения и эстрады
Недвижимость
В Москве впервые появится станция метро в стиле оригами
Росреестр начнет применять блокчейн в начале 2018 г
Путин поручил повысить доступность жилья для россиян
Кабмин РФ утвердил перенос сроков сдачи стадионов в семи городах ЧМ-2018
Леди
Идеальный Новый год: женская версия Блогер и журналист Алина Фаркаш рассуждает о том, почему стоит поблагодарить судьбу за все, такие разные новогодние вечеринки.
Дети
Дочь Ани Лорак растет точной копией мамы Поклонников поразило сходство Ани и Софии.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь