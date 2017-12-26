Футболист Александр Кокорин возглавил медиарейтинг российских спортсменов за 2017 год

Источник: РИА "Новости"

Кокорин за минувший год упоминался в сообщениях СМИ 56,6 тысяч раз. Второе место в рейтинге занял капитан московского «Спартака» Денис Глушаков (52,9 тыс.), а первую тройку замкнул нападающий «Краснодара» Федор Смолов (47,1 тыс.).

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Всего в первую десятку рейтинга попали только два представителя других видов спорта, кроме футбола — это хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (46,2 тыс.) и теннисистка Мария Шарапова (39,3 тыс.). Овечкин занял пятое место, а Шарапова оказалась на седьмой строчке.

Также в первую десятку медиарейтинга попали футболисты Игорь Акинфеев из ЦСКА (4-е место, 46,5 тыс.), Артем Дзюба из «Зенита» (6, 46,1 тыс.), Александр Самедов из «Спартака» (8, 36,1 тыс.), Дмитрий Тарасов из «Локомотива» (9, 32,7 тыс.) и Алан Дзагоев (10, 30,9 тыс.).