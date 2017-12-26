«Давай, Сан Саныч. А я поехал»

Источник: Спорт-Экспресс

Филипп ПАПЕНКОВ

из Дома футбола

О ЛИМИТЕ

— А теперь о вопросе: ради которого все собрались, — произнес Мутко, и все оживились. Речь пошла о лимите на легионеров.

— Пока давить на клубы не будем, но к 2020 — 2021 году лимит на ограничение иностранцев на поле уберем, а введем лимит на заявку, — объяснил президент РФС. — В ней будет 7 или 8 иностранцев, а саму заявку ограничим 25 футболистами. Также введем понятие доморощенного игрока (их должно быть не менее четырех), появятся качественные требования к легионерам и потолок зарплат для первого контракта молодого футболиста. Даем клубам 2,5 сезона на то, чтобы подготовиться к этим требованиям. А мы улучшим за это время систему подготовки.

О ДОПИНГЕ

Наконец, Мутко добрался до ключевого вопроса. Ведь все уже были в курсе, что его место на посту президента РФС на ближайшие несколько месяцев займет Александр Алаев. Но зашел Виталий Леонтьевич издалека.

— Никакой системы поддержки допинга в России нет. Мы выполнили все требования международных организаций. Открыли границы для допинг-офицеров. Подписали дорожную карту. Приняли западных экспертов. Проделали колоссальную работу…

Но большие нападки на российский спорт продолжаются. Появляются все новые критерии. А на базе показаний человека, который сам признается в своей недобросовестности, строятся все обвинения.

Все политизировано. На наш взгляд, ни одного факта нарушения нашими спортсменами антидопинговых правил не доказано. «Тут царапин нет, но русские научились вскрывать и без царапин», — доходит уже до такого. Для меня Игры в Сочи остаются лучшими. А каждая медаль там — честная.

Но решение МОК есть. Обвинены наши спортсмены.

И О СЕБЕ

— По мне лично вынесен вердикт, согласно которому я привлечен к административной ответственности как бывший министр спорта, а также пожизненно лишен права посещать Игры. Готов нести полную ответственность. Я и за Ванкувер нес, хотя только три месяца был в должности.

Интересы спортсменов для меня важнее всего, но завтра подам иск в CAS. Все мониторили иностранные эксперты, никакого доступа к допинг-пробам российская сторона не имела и иметь не могла!

А так как судебное разбирательство требует времени и сил, то принято решение временно снять с меня полномочия президента РФС. В отставку не ухожу: речь о периоде до полугода. А, может, и меньше. Вице-президенты отказались: Никите Павловичу Симоняну тяжело, Сергей Прядкин и Сергей Анохин тоже заняты. Один лигой, другой избирательной кампанией. Поэтому должность займет генеральный секретарь Александр Алаев. Исполком это с удовольствием поддержал.

О ЧЕМПИОНАТЕ МИРА

— Пока Президент России мне доверяет, я продолжу курировать подготовку к чемпионату мира как вице-премьер, а вопросы в оргкомитете будет решать Алексей Сорокин. Сосредоточусь на государственной работе. Не надо расшатывать ситуацию перед чемпионатом мира. Не надо предлагать лже-реформ. А то говорят. что нас китайцы деньгами завалят за телеправа и так далее. Или мой большой друг Леонид Арнольдович предлагает сократить лигу до 14 команд. Понятно, что ему выгоднее несколько раз за сезон принимать «Зенит», но мы должны думать обо всех. Меня волнуют маленькие клубы.