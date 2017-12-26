Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Пугачева снялась в «Голубом огоньке» втайне от всех
Сон, ЗОЖ и «пивной» алкоголизм: продолжаем развенчивать мифы об алкоголе
«Еле сдерживали слезы»: фотограф об одном из главных кадров года
Песков дал совет Грефу после его слов о санкциях
Порошенко поздравил весь народ Украины с победой над «Газпромом»
Текущие события
Футбол. Зарубежный
15:30
Тоттенхэм Хотспур
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
18:00
Хаддерсфилд
Стоук Сити
Футбол. Зарубежный
18:00
Челси
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
18:00
Борнмут
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Юнайтед
Бернли
Футбол. Зарубежный
18:00
Уотфорд
Лестер
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Бромвич Альбион
Эвертон
Все события
Le Temps: Россия готовится к новому конфликту
СМИ: Саакашвили отреагировал на критику Путина
В Петербурге у рабочего угнали только что купленный Bentley
В США выпустят трехколесный летающий автомобиль
Кто будет руководить российским футболом вместо Мутко
СКА разгромил магнитогорский «Металлург» в гостевом матче
Неожиданно: Эмбер Херд застали за поцелуем с Илоном Маском
Образ дня: Ксения Собчак в элегантном платье-футляре
Итальянский медбрат убивал пациентов по заказу похоронного бюро
Паралимпийская чемпионка из Бельгии решилась на эвтаназию
«Еле сдерживали слезы»: фотограф об одном из главных кадров года
Цвет, названный главным в наступающем 2018 году
Фоторепортажи
21«Магнитка» разгромила ЦСКА
25Лучшие спортивные фото 2017 года
01:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Давай, Сан Саныч. А я поехал»

Об итогах заседания исполкома РФС рассказал президент футбольного союза Виталий МУТКО. Приводим наиболее важные высказывания.

Источник: Спорт-Экспресс

Филипп ПАПЕНКОВ
из Дома футбола

О ЛИМИТЕ

— А теперь о вопросе: ради которого все собрались, — произнес Мутко, и все оживились. Речь пошла о лимите на легионеров.

— Пока давить на клубы не будем, но к 2020 — 2021 году лимит на ограничение иностранцев на поле уберем, а введем лимит на заявку, — объяснил президент РФС. — В ней будет 7 или 8 иностранцев, а саму заявку ограничим 25 футболистами. Также введем понятие доморощенного игрока (их должно быть не менее четырех), появятся качественные требования к легионерам и потолок зарплат для первого контракта молодого футболиста. Даем клубам 2,5 сезона на то, чтобы подготовиться к этим требованиям. А мы улучшим за это время систему подготовки.

О ДОПИНГЕ

Наконец, Мутко добрался до ключевого вопроса. Ведь все уже были в курсе, что его место на посту президента РФС на ближайшие несколько месяцев займет Александр Алаев. Но зашел Виталий Леонтьевич издалека.

— Никакой системы поддержки допинга в России нет. Мы выполнили все требования международных организаций. Открыли границы для допинг-офицеров. Подписали дорожную карту. Приняли западных экспертов. Проделали колоссальную работу…

Но большие нападки на российский спорт продолжаются. Появляются все новые критерии. А на базе показаний человека, который сам признается в своей недобросовестности, строятся все обвинения.

Все политизировано. На наш взгляд, ни одного факта нарушения нашими спортсменами антидопинговых правил не доказано. «Тут царапин нет, но русские научились вскрывать и без царапин», — доходит уже до такого. Для меня Игры в Сочи остаются лучшими. А каждая медаль там — честная.

Но решение МОК есть. Обвинены наши спортсмены.

И О СЕБЕ

— По мне лично вынесен вердикт, согласно которому я привлечен к административной ответственности как бывший министр спорта, а также пожизненно лишен права посещать Игры. Готов нести полную ответственность. Я и за Ванкувер нес, хотя только три месяца был в должности.

Интересы спортсменов для меня важнее всего, но завтра подам иск в CAS. Все мониторили иностранные эксперты, никакого доступа к допинг-пробам российская сторона не имела и иметь не могла!

А так как судебное разбирательство требует времени и сил, то принято решение временно снять с меня полномочия президента РФС. В отставку не ухожу: речь о периоде до полугода. А, может, и меньше. Вице-президенты отказались: Никите Павловичу Симоняну тяжело, Сергей Прядкин и Сергей Анохин тоже заняты. Один лигой, другой избирательной кампанией. Поэтому должность займет генеральный секретарь Александр Алаев. Исполком это с удовольствием поддержал.

О ЧЕМПИОНАТЕ МИРА

— Пока Президент России мне доверяет, я продолжу курировать подготовку к чемпионату мира как вице-премьер, а вопросы в оргкомитете будет решать Алексей Сорокин. Сосредоточусь на государственной работе. Не надо расшатывать ситуацию перед чемпионатом мира. Не надо предлагать лже-реформ. А то говорят. что нас китайцы деньгами завалят за телеправа и так далее. Или мой большой друг Леонид Арнольдович предлагает сократить лигу до 14 команд. Понятно, что ему выгоднее несколько раз за сезон принимать «Зенит», но мы должны думать обо всех. Меня волнуют маленькие клубы.

— Давай, Сан Саныч, — обратился напоследок Мутко к Алаеву. — А я поехал.

Массимо Каррера ответил на все вопросы! Главное интервью итальянца в России
Шипулин как гарнир к оливье. Кто выступит, пока вы отдыхаете
Сборная России по футболу сыграет с французами в Петербурге
Кто будет руководить российским футболом вместо Мутко
СКА разгромил магнитогорский «Металлург» в гостевом матче
Молодежная сборная России по хоккею стартует на чемпионате мира
Лимит на легионеров в РФПЛ в ближайшие годы пересмотрен не будет
Газзаев — о решении Мутко: Временно можно быть только беременным
Спорт-Экспресс
Авто
Возрождение «Волги» ГАЗ-24: новый проект российского дизайнера Дизайнер Сергей Баринов представил компьютерные модели седана и универсала, которые выполнены по мотивам культовой «двадцать четвёрки»
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Борисова привлекли к суду из-за выпуска «Пусть говорят» Бард, ранее подавший в суд на «Первый канал» и назвавший ведущего шоу «Пусть говорят» хамом, требует компенсации в миллион евро
Недвижимость
В итальянском городе бесплатно раздают дома
В Москве впервые появится станция метро в стиле оригами
Путин поручил повысить доступность жилья для россиян
Пролеты автодорожной части моста в Крым полностью собраны
Леди
5 образов для тех, кто собирается много есть во время праздников Если большую часть года ты придерживалась диеты и расслаблялась только во время праздников, то наши образы должны прийтись тебе по душе
Дети
Принцессу Шарлотту в детском саду научат быть королевой Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон будет посещать садик Willcocks Nursery School.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь