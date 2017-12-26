«Давай, Сан Саныч. А я поехал»
Об итогах заседания исполкома РФС рассказал президент футбольного союза Виталий МУТКО. Приводим наиболее важные высказывания.
Об итогах заседания исполкома РФС рассказал президент футбольного союза Виталий МУТКО. Приводим наиболее важные высказывания.
Филипп ПАПЕНКОВ
из Дома футбола
О ЛИМИТЕ
— А теперь о вопросе: ради которого все собрались, — произнес Мутко, и все оживились. Речь пошла о лимите на легионеров.
— Пока давить на клубы не будем, но к 2020 — 2021 году лимит на ограничение иностранцев на поле уберем, а введем лимит на заявку, — объяснил президент РФС. — В ней будет 7 или 8 иностранцев, а саму заявку ограничим 25 футболистами. Также введем понятие доморощенного игрока (их должно быть не менее четырех), появятся качественные требования к легионерам и потолок зарплат для первого контракта молодого футболиста. Даем клубам 2,5 сезона на то, чтобы подготовиться к этим требованиям. А мы улучшим за это время систему подготовки.
О ДОПИНГЕ
Наконец, Мутко добрался до ключевого вопроса. Ведь все уже были в курсе, что его место на посту президента РФС на ближайшие несколько месяцев займет Александр Алаев. Но зашел Виталий Леонтьевич издалека.
— Никакой системы поддержки допинга в России нет. Мы выполнили все требования международных организаций. Открыли границы для
Но большие нападки на российский спорт продолжаются. Появляются все новые критерии. А на базе показаний человека, который сам признается в своей недобросовестности, строятся все обвинения.
Все политизировано. На наш взгляд, ни одного факта нарушения нашими спортсменами антидопинговых правил не доказано. «Тут царапин нет, но русские научились вскрывать и без царапин», — доходит уже до такого. Для меня Игры в Сочи остаются лучшими. А каждая медаль там — честная.
Но решение МОК есть. Обвинены наши спортсмены.
И О СЕБЕ
— По мне лично вынесен вердикт, согласно которому я привлечен к административной ответственности как бывший министр спорта, а также пожизненно лишен права посещать Игры. Готов нести полную ответственность. Я и за Ванкувер нес, хотя только три месяца был в должности.
Интересы спортсменов для меня важнее всего, но завтра подам иск в CAS. Все мониторили иностранные эксперты, никакого доступа к
А так как судебное разбирательство требует времени и сил, то принято решение временно снять с меня полномочия президента РФС. В отставку не ухожу: речь о периоде до полугода. А, может, и меньше.
О ЧЕМПИОНАТЕ МИРА
— Пока Президент России мне доверяет, я продолжу курировать подготовку к чемпионату мира как
— Давай, Сан Саныч, — обратился напоследок Мутко к Алаеву. — А я поехал.