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01:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Федун признан счастливчиком года по версии Forbes

Владелец «Спартака» Леонид Федун признан счастливчиком 2017 года по версии Forbes.

Источник: РИА "Новости"

«Отношение фанатов «Спартака» к владельцу клуба Леониду Федуну за 13 лет, с момента покупки команды в 2004 году, менялось от надежды до ненависти. Именно собственник, с многомиллиардным личным состоянием ($6,3 млрд, № 22 в списке Forbes), стал символом многолетних неудач самого титулованного российского клуба. Менялись футболисты, приходили и уходили тренеры, менеджеры, но при президенте Федуне «Спартак» с 2004 года никак не мог победить в чемпионате или хотя бы взять Кубок России, а последнее чемпионство и вовсе было датировано 2001 годом. Именно при Федуне выросло поколение болельщиков, ни разу не видевших чемпионства своей команды.

Вокруг «Спартака» всегда ходили слухи, якобы Федун подвержен влиянию друзей из своего футбольного окружения и порой принимает необдуманные, эмоциональные решения. Именно так выглядела отставка с тренерского мостика очередного спартаковца Дмитрия Аленичева в самом начале сезона 2016/2017. После чего команду возглавил его помощник итальянец Массимо Каррера. И случилось чудо. «Спартак» начал побеждать, и неважно, что 11 раз в сезоне со счетом 1:0, отрыв от основных конкурентов, ЦСКА и «Зенита», увеличивался. Седьмого мая 2017 года «Зенит» проиграл дома «Тереку» 0:1, и «Спартак» за три тура до конца чемпионата стал чемпионом. Фанаты и игроки приехали отмечать долгожданное событие к «Открытие Арене». Федун мысленно был с торсидой. «Всем-всем-всем фанатам поздравления! Огромное спасибо за то терпение, которое они проявляли все эти годы. К сожалению, сейчас не вместе с ними, но душой с ними. Теперь уже не Нольтрофеич», — прокомментировал Федун чемпионство «Спартака».

После последнего матча «Спартака» в сезоне на своем поле (3:0 с «Тереком») 17 мая тысячи фанатов высыпали на поле, разломали и разобрали на сувениры ворота, чуть не разорвали в клочья футболистов и вместе со счастливым Федуном официально отметили чемпионство. Президент «Спартака» не раз говорил о возможном IPO «народной» команды. Пора! — говорится в комментарии.

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