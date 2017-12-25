Джикия, Семак и другие герои РФПЛ, которых все любят
«СЭ» продолжает подводить итоги первой части сезона и представляет шестерых футболистов и одного тренера, влюбивших в себя каждого.
«СЭ» продолжает подводить итоги первой части сезона и представляет шестерых футболистов и одного тренера, влюбивших в себя каждого.
Джефферсон ФАРФАН, «Локомотив».
В январе 2017-го перуанец стал первой сделкой нового спортивного директора «Локомотива» Эрика Штоффельсхауса. Они знакомы по работе в «Шальке», и это казалось единственным поводом тащить Фарфана в Черкизово. Ну правда, зачем ехать в Россию списанному, уже забытому легионеру, игравшему в чемпионате ОАЭ? Очевидно, что за безбедной пенсией.
В России Фарфан быстро стал героем за пределами поля: по дороге из Тулы он вместе с Ари и физиотерапевтом «Локомотива» спас людей, пострадавших в автомобильной аварии. Теперь 33-летний Фарфан спасает чемпионат России от уныния — к концу года он стал самым ярким нападающим
Это настоящее откровение и прорыв, который взялся из ниоткуда и прогремел там, где не ждали. Самое главное, что Фарфана полюбил Юрий Семин — как бы тяжело ни складывались их отношения.
Алексей и Антон МИРАНЧУКИ, «Локомотив».
Не волнуйтесь, в этом списке будут люди не только из «Локомотива». И
Еще год назад восхищаться Миранчуками было не с чего: Алексей слыл переоцененным талантом и хотел уехать в «Рубин», а Антон играл в аренде в Эстонии. Оба переподписали контракты с «Локо» и теперь жгут. Даже Александру Головину в силе амплуа и проблем клуба симпатий достается несколько меньше. При этом хавбек ЦСКА на год моложе близнецов из Черкизова, а интерес из Англии к нему, похоже, не шутка.
Георгий ДЖИКИЯ, «Спартак».
Именно Джикию в голосовании «СЭ» Массимо Каррера назвал лучшим футболистом года, а Квинси Промеса вовсе не включил в пятерку. Итальянец и так понимал, что премию возьмет именно Квинси — а кто еще, как не лидер чемпиона страны и топовый бомбардир? Да и вообще, Промес вот уже четвертый год как звезда «Спартака» — с каждым годом это звание все более неоспоримо, просто уже не так удивляет. Любят Промеса очень многие — даже Геннадий Орлов, который в октябре вдруг диагностировал у Квинси расхлябанность на тренировках и снижение требовательности к себе.
Но Квинси мы любим, а вот в Георгия Джикию — влюбились. Произошло это до смешного недавно: защитника «Амкара» «Спартак» купил всего год назад. С тех пор Джикия прочно забетонировал самую проблемную позицию для «Спартака» и показывает выдающийся класс. После чемпионства Георгий не закис, как многие его партнеры, не уступает без боя ни одно единоборство и овладел не просто храбрыми, но и точными подкатами.
Ошибки Георгия, как правило, либо некритичны (из-под него забил Дзюба, но «Спартак» все равно разобрался с «Зенитом»), либо объяснимы (в Ливерпуле защитник вышел на чужом для себя левом фланге). Закрепился Джикия и в сборной России. В ноябре Джикия продлил контракт со «Спартаком».
Роман ЗОБНИН, «Спартак».
5 июня на 31-й минуте товарищеского матча сборной России с Венгрией у Романа полетели «кресты». Травма случилась прямо перед первым большим турниром со сборной и сразу после грандиозного прогресса в игре и чемпионского титула. Крестообразные связки футболистам давно и успешно лечат, в том числе профессор Мариани, к которому в клинику «Вилла Стюарт» отправился Зобнин. И все же Роман сломался на самом взлете карьеры — как такое пережить?
Сперва Каррера выпускал Романа на фланг обороны, будто ограждая от гущи борьбы. С Зобниным в составе «Спартак» проиграл только «Ливерпулю», зато уничтожил «Краснодар», «Зенит» и ЦСКА. В дерби Роман уверенно перешел в середину поля прямо по ходу игры — эта перестановка стала ключевой.
Иван ИГНАТЬЕВ, «Краснодар».
Самых одаренных российских футболистов сейчас растят в академии «Краснодара». Самый яркий ее выпускник на сегодня — 18-летний Иван Игнатьев. За молодежку «Краснодара» он уже забивал и по три, и по четыре, и по пять мячей за игру, в том числе в еврокубках. В
Бранислав ИВАНОВИЧ, «Зенит».
Опытный, классный иностранец, который встретил зрелость в России и уже давно стал своим, — исчезающий в
Редкое исключение — Бранислав Иванович. Второй заход серба в Россию поначалу казался провалом — с первого же матча, против «Андерлехта» в Лиге Европы. Роберто Манчини привел Ивановича в порядок, передвинув его из центра на фланг обороны и доверив диагональные забросы вперед. Там Бано выглядит не просто уместно, но и надежно — почти как в лучшие годы в «Челси». Болельщики «Зенита» признавали Ивановича лучшим игроком команды в сентябре и декабре — напоследок Бранислав вообще отличился умопомрачительным голом в ворота «Реала Сосьедад».
Сергей СЕМАК, «Уфа».
«Прекрасно выглядит “Уфа”, где начинает расти Богданыч», — пройти мимо этого замечания Виталия Мутко никак нельзя. «Уфа» остановила ЦСКА, обыграла «Локомотив», отняла очки у «Спартака», оступалась на командах попроще, но закончила год шестой. За свою первую самостоятельную тренерскую работу Семаку точно не стыдно.
Вне поля это не самый пламенный спикер, но