Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пентагон пытается сгладить слова о надвигающейся войне в Европе
Названы самые необычные секс-травмы
Водитель автобуса объяснил наезд на людей в Москве
Поклонская прокомментировала вынесенный Улюкаеву приговор
Водитель автобуса, въехавший в подземный переход, дал показания
Текущие события
Футбол. Зарубежный
26.12
Тоттенхэм Хотспур
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
26.12
Хаддерсфилд
Стоук Сити
Футбол. Зарубежный
26.12
Челси
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
26.12
Борнмут
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
26.12
Манчестер Юнайтед
Бернли
Футбол. Зарубежный
26.12
Уотфорд
Лестер
Все события
На "Первом" анонсировали воссоединение Джигарханяна и Виталины
В проекте Крымского моста найдена ошибка
В Петербурге у рабочего угнали только что купленный Bentley
В США выпустят трехколесный летающий автомобиль
Брагин выбрал новых героев Баффало. Без Кравцова, со Свечниковым
«Реал» изменил трансферные цели после поражения от «Барселоны»
Ринго Старр получит звание рыцаря
Шепелев ответил на новые обвинения родственников Жанны Фриске
В желудке бурятской пенсионерки нашли 150 гвоздей и шпингалетов
Как появляется новогоднее настроение
Фотография, собравшая рекордное число лайков в Instagram в 2017-м
Названа разбивающая психику детей ошибка родителей
Фоторепортажи
1017-я победа «Ман Сити» подряд и другие события выходных
14Как будут выглядеть олимпийцы России. 13 правил
16:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Джикия, Семак и другие герои РФПЛ, которых все любят

«СЭ» продолжает подводить итоги первой части сезона и представляет шестерых футболистов и одного тренера, влюбивших в себя каждого.

Источник: Спорт-Экспресс

Джефферсон ФАРФАН, «Локомотив».

В январе 2017-го перуанец стал первой сделкой нового спортивного директора «Локомотива» Эрика Штоффельсхауса. Они знакомы по работе в «Шальке», и это казалось единственным поводом тащить Фарфана в Черкизово. Ну правда, зачем ехать в Россию списанному, уже забытому легионеру, игравшему в чемпионате ОАЭ? Очевидно, что за безбедной пенсией.

Читайте также
Фарфан признан болельщиками «Локомотива» лучшим игроком команды в декабре

В России Фарфан быстро стал героем за пределами поля: по дороге из Тулы он вместе с Ари и физиотерапевтом «Локомотива» спас людей, пострадавших в автомобильной аварии. Теперь 33-летний Фарфан спасает чемпионат России от уныния — к концу года он стал самым ярким нападающим премьер-лиги. Одно время Фарфан мелькал где-то в подыгрыше, а то и вообще где-то с краю, но в отсутствие Ари возглавил атаку «Локомотива» и принялся феерить. На арене «Санкт-Петербург» или на «Петровском», в родной Лиме или в мерзлом Хабаровске: Фарфану просто все равно, где забивать.

Это настоящее откровение и прорыв, который взялся из ниоткуда и прогремел там, где не ждали. Самое главное, что Фарфана полюбил Юрий Семин — как бы тяжело ни складывались их отношения.

Читайте также
«Спартак» готов вдвое повысить стоимость контракта Антона Миранчука

Алексей и Антон МИРАНЧУКИ, «Локомотив».

Не волнуйтесь, в этом списке будут люди не только из «Локомотива». И все-таки 59-го и 60-го номеров «Локо» сейчас в самом деле сложно ненавидеть: их дуэт завораживает. Миранчуки поймали волну, блещут в атаке лидеров чемпионата молодостью и задором и совсем по-взрослому тащат команду вперед и вверх. На Антоне больше ответственности за передачи, на Алексее — за завершение.

Еще год назад восхищаться Миранчуками было не с чего: Алексей слыл переоцененным талантом и хотел уехать в «Рубин», а Антон играл в аренде в Эстонии. Оба переподписали контракты с «Локо» и теперь жгут. Даже Александру Головину в силе амплуа и проблем клуба симпатий достается несколько меньше. При этом хавбек ЦСКА на год моложе близнецов из Черкизова, а интерес из Англии к нему, похоже, не шутка.

Георгий ДЖИКИЯ, «Спартак».

Именно Джикию в голосовании «СЭ» Массимо Каррера назвал лучшим футболистом года, а Квинси Промеса вовсе не включил в пятерку. Итальянец и так понимал, что премию возьмет именно Квинси — а кто еще, как не лидер чемпиона страны и топовый бомбардир? Да и вообще, Промес вот уже четвертый год как звезда «Спартака» — с каждым годом это звание все более неоспоримо, просто уже не так удивляет. Любят Промеса очень многие — даже Геннадий Орлов, который в октябре вдруг диагностировал у Квинси расхлябанность на тренировках и снижение требовательности к себе.

Но Квинси мы любим, а вот в Георгия Джикию — влюбились. Произошло это до смешного недавно: защитника «Амкара» «Спартак» купил всего год назад. С тех пор Джикия прочно забетонировал самую проблемную позицию для «Спартака» и показывает выдающийся класс. После чемпионства Георгий не закис, как многие его партнеры, не уступает без боя ни одно единоборство и овладел не просто храбрыми, но и точными подкатами.

Ошибки Георгия, как правило, либо некритичны (из-под него забил Дзюба, но «Спартак» все равно разобрался с «Зенитом»), либо объяснимы (в Ливерпуле защитник вышел на чужом для себя левом фланге). Закрепился Джикия и в сборной России. В ноябре Джикия продлил контракт со «Спартаком».

Роман ЗОБНИН, «Спартак».

5 июня на 31-й минуте товарищеского матча сборной России с Венгрией у Романа полетели «кресты». Травма случилась прямо перед первым большим турниром со сборной и сразу после грандиозного прогресса в игре и чемпионского титула. Крестообразные связки футболистам давно и успешно лечат, в том числе профессор Мариани, к которому в клинику «Вилла Стюарт» отправился Зобнин. И все же Роман сломался на самом взлете карьеры — как такое пережить?

За Зобнина боялись, его жалели, ему сочувствовали — все это могло заместить общее отношение к нему, но нет. Зобнин не просто вернулся, он словно стал сильнее.

Сперва Каррера выпускал Романа на фланг обороны, будто ограждая от гущи борьбы. С Зобниным в составе «Спартак» проиграл только «Ливерпулю», зато уничтожил «Краснодар», «Зенит» и ЦСКА. В дерби Роман уверенно перешел в середину поля прямо по ходу игры — эта перестановка стала ключевой.

Иван ИГНАТЬЕВ, «Краснодар».

Самых одаренных российских футболистов сейчас растят в академии «Краснодара». Самый яркий ее выпускник на сегодня — 18-летний Иван Игнатьев. За молодежку «Краснодара» он уже забивал и по три, и по четыре, и по пять мячей за игру, в том числе в еврокубках. В премьер-лиге Игнатьев пока провел всего четыре матча, но и там запомнился. В дебютном же матче против «Ахмата» Иван исполнил красивый победный гол и принес «Краснодару» эффектную победу (3:2), а в декабре в Перми к забитому мячу приплюсовал результативную передачу.

Читайте также
Иванович признан лучшим игроком декабря в «Зените»

Бранислав ИВАНОВИЧ, «Зенит».

Опытный, классный иностранец, который встретил зрелость в России и уже давно стал своим, — исчезающий в премьер-лиге вид. Один из последних примеров — Данни, а других совсем не видно. Зачем Кристиану Нобоа «Зенит»? За что Гекденизу Караденизу эти мучения в «Рубине»? Сколько еще протянет Сальваторе Боккетти? Не подсидят ли в «Локомотиве» Гильерме?

Редкое исключение — Бранислав Иванович. Второй заход серба в Россию поначалу казался провалом — с первого же матча, против «Андерлехта» в Лиге Европы. Роберто Манчини привел Ивановича в порядок, передвинув его из центра на фланг обороны и доверив диагональные забросы вперед. Там Бано выглядит не просто уместно, но и надежно — почти как в лучшие годы в «Челси». Болельщики «Зенита» признавали Ивановича лучшим игроком команды в сентябре и декабре — напоследок Бранислав вообще отличился умопомрачительным голом в ворота «Реала Сосьедад».

Читайте также
Семак: Не могу быть доволен на 100%, но результат у «Уфы» достойный

Сергей СЕМАК, «Уфа».

«Прекрасно выглядит “Уфа”, где начинает расти Богданыч», — пройти мимо этого замечания Виталия Мутко никак нельзя. «Уфа» остановила ЦСКА, обыграла «Локомотив», отняла очки у «Спартака», оступалась на командах попроще, но закончила год шестой. За свою первую самостоятельную тренерскую работу Семаку точно не стыдно.

Вне поля это не самый пламенный спикер, но по-прежнему одна из самых достойных и уважаемых персон. В 2017-м в семье Семака появился седьмой ребенок. Сергей и его жена Таня удочерили Таню.

Спартак М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Уфа
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Массимо Каррера ответил на все вопросы! Главное интервью итальянца в России
Брагин выбрал новых героев Баффало. Без Кравцова, со Свечниковым
«Реал» изменил трансферные цели после поражения от «Барселоны»
«Спартак» готов удвоить стоимость контракта игрока «Локомотива»
Россиянин включён в сотню лучших футболистов 2017 года
Boxing Day: рекорд Кейна и голевая феерия на «Энфилде»
Определен состав сборной России на «Тур де Ски»
Названа дата следующего боя Александра Емельяненко
Новости
Авто
Возрождение «Волги» ГАЗ-24: новый проект российского дизайнера Дизайнер Сергей Баринов представил компьютерные модели седана и универсала, которые выполнены по мотивам культовой «двадцать четвёрки»
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Борисова привлекли к суду из-за выпуска «Пусть говорят» Бард, ранее подавший в суд на «Первый канал» и назвавший ведущего шоу «Пусть говорят» хамом, требует компенсации в миллион евро
Недвижимость
В итальянском городе бесплатно раздают дома
«Коммерсант»: ЦБ может ужесточить условия выдачи ипотечных кредитов
Росреестр начнет применять блокчейн в начале 2018 г
Это не петербургский стиль: Полтавченко потребовал не застраивать центр «стеклом и бетоном»
Леди
5 образов для тех, кто собирается много есть во время праздников Если большую часть года ты придерживалась диеты и расслаблялась только во время праздников, то наши образы должны прийтись тебе по душе
Дети
Звезды, которые стали мамами в 2017 году Анна Курникова, Ирина Шейк, Пелагея и другие новоиспеченные мамы – в нашей подборке
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь