Джикия, Семак и другие герои РФПЛ, которых все любят

Источник: Спорт-Экспресс

Джефферсон ФАРФАН, «Локомотив».

В январе 2017-го перуанец стал первой сделкой нового спортивного директора «Локомотива» Эрика Штоффельсхауса. Они знакомы по работе в «Шальке», и это казалось единственным поводом тащить Фарфана в Черкизово. Ну правда, зачем ехать в Россию списанному, уже забытому легионеру, игравшему в чемпионате ОАЭ? Очевидно, что за безбедной пенсией.

Читайте также Фарфан признан болельщиками «Локомотива» лучшим игроком команды в декабре

В России Фарфан быстро стал героем за пределами поля: по дороге из Тулы он вместе с Ари и физиотерапевтом «Локомотива» спас людей, пострадавших в автомобильной аварии. Теперь 33-летний Фарфан спасает чемпионат России от уныния — к концу года он стал самым ярким нападающим премьер-лиги. Одно время Фарфан мелькал где-то в подыгрыше, а то и вообще где-то с краю, но в отсутствие Ари возглавил атаку «Локомотива» и принялся феерить. На арене «Санкт-Петербург» или на «Петровском», в родной Лиме или в мерзлом Хабаровске: Фарфану просто все равно, где забивать.

Это настоящее откровение и прорыв, который взялся из ниоткуда и прогремел там, где не ждали. Самое главное, что Фарфана полюбил Юрий Семин — как бы тяжело ни складывались их отношения.

Читайте также «Спартак» готов вдвое повысить стоимость контракта Антона Миранчука

Алексей и Антон МИРАНЧУКИ, «Локомотив».

Не волнуйтесь, в этом списке будут люди не только из «Локомотива». И все-таки 59-го и 60-го номеров «Локо» сейчас в самом деле сложно ненавидеть: их дуэт завораживает. Миранчуки поймали волну, блещут в атаке лидеров чемпионата молодостью и задором и совсем по-взрослому тащат команду вперед и вверх. На Антоне больше ответственности за передачи, на Алексее — за завершение.

Еще год назад восхищаться Миранчуками было не с чего: Алексей слыл переоцененным талантом и хотел уехать в «Рубин», а Антон играл в аренде в Эстонии. Оба переподписали контракты с «Локо» и теперь жгут. Даже Александру Головину в силе амплуа и проблем клуба симпатий достается несколько меньше. При этом хавбек ЦСКА на год моложе близнецов из Черкизова, а интерес из Англии к нему, похоже, не шутка.

Георгий ДЖИКИЯ, «Спартак».

Именно Джикию в голосовании «СЭ» Массимо Каррера назвал лучшим футболистом года, а Квинси Промеса вовсе не включил в пятерку. Итальянец и так понимал, что премию возьмет именно Квинси — а кто еще, как не лидер чемпиона страны и топовый бомбардир? Да и вообще, Промес вот уже четвертый год как звезда «Спартака» — с каждым годом это звание все более неоспоримо, просто уже не так удивляет. Любят Промеса очень многие — даже Геннадий Орлов, который в октябре вдруг диагностировал у Квинси расхлябанность на тренировках и снижение требовательности к себе.

Но Квинси мы любим, а вот в Георгия Джикию — влюбились. Произошло это до смешного недавно: защитника «Амкара» «Спартак» купил всего год назад. С тех пор Джикия прочно забетонировал самую проблемную позицию для «Спартака» и показывает выдающийся класс. После чемпионства Георгий не закис, как многие его партнеры, не уступает без боя ни одно единоборство и овладел не просто храбрыми, но и точными подкатами.

Ошибки Георгия, как правило, либо некритичны (из-под него забил Дзюба, но «Спартак» все равно разобрался с «Зенитом»), либо объяснимы (в Ливерпуле защитник вышел на чужом для себя левом фланге). Закрепился Джикия и в сборной России. В ноябре Джикия продлил контракт со «Спартаком».

Роман ЗОБНИН, «Спартак».

5 июня на 31-й минуте товарищеского матча сборной России с Венгрией у Романа полетели «кресты». Травма случилась прямо перед первым большим турниром со сборной и сразу после грандиозного прогресса в игре и чемпионского титула. Крестообразные связки футболистам давно и успешно лечат, в том числе профессор Мариани, к которому в клинику «Вилла Стюарт» отправился Зобнин. И все же Роман сломался на самом взлете карьеры — как такое пережить?

За Зобнина боялись, его жалели, ему сочувствовали — все это могло заместить общее отношение к нему, но нет. Зобнин не просто вернулся, он словно стал сильнее.

Сперва Каррера выпускал Романа на фланг обороны, будто ограждая от гущи борьбы. С Зобниным в составе «Спартак» проиграл только «Ливерпулю», зато уничтожил «Краснодар», «Зенит» и ЦСКА. В дерби Роман уверенно перешел в середину поля прямо по ходу игры — эта перестановка стала ключевой.

Иван ИГНАТЬЕВ, «Краснодар».

Самых одаренных российских футболистов сейчас растят в академии «Краснодара». Самый яркий ее выпускник на сегодня — 18-летний Иван Игнатьев. За молодежку «Краснодара» он уже забивал и по три, и по четыре, и по пять мячей за игру, в том числе в еврокубках. В премьер-лиге Игнатьев пока провел всего четыре матча, но и там запомнился. В дебютном же матче против «Ахмата» Иван исполнил красивый победный гол и принес «Краснодару» эффектную победу (3:2), а в декабре в Перми к забитому мячу приплюсовал результативную передачу.

Читайте также Иванович признан лучшим игроком декабря в «Зените»

Бранислав ИВАНОВИЧ, «Зенит».

Опытный, классный иностранец, который встретил зрелость в России и уже давно стал своим, — исчезающий в премьер-лиге вид. Один из последних примеров — Данни, а других совсем не видно. Зачем Кристиану Нобоа «Зенит»? За что Гекденизу Караденизу эти мучения в «Рубине»? Сколько еще протянет Сальваторе Боккетти? Не подсидят ли в «Локомотиве» Гильерме?

Редкое исключение — Бранислав Иванович. Второй заход серба в Россию поначалу казался провалом — с первого же матча, против «Андерлехта» в Лиге Европы. Роберто Манчини привел Ивановича в порядок, передвинув его из центра на фланг обороны и доверив диагональные забросы вперед. Там Бано выглядит не просто уместно, но и надежно — почти как в лучшие годы в «Челси». Болельщики «Зенита» признавали Ивановича лучшим игроком команды в сентябре и декабре — напоследок Бранислав вообще отличился умопомрачительным голом в ворота «Реала Сосьедад».

Сергей СЕМАК, «Уфа».

«Прекрасно выглядит “Уфа”, где начинает расти Богданыч», — пройти мимо этого замечания Виталия Мутко никак нельзя. «Уфа» остановила ЦСКА, обыграла «Локомотив», отняла очки у «Спартака», оступалась на командах попроще, но закончила год шестой. За свою первую самостоятельную тренерскую работу Семаку точно не стыдно.