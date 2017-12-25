Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Болельщики «Рубина» признали Сослана Джанаева и Морица Бауэра игроками года
МОСКВА, 25 дек —
МОСКВА, 25 дек —
«Рубин» ушел на зимнюю паузу в чемпионате России на 11-м месте, в активе казанской команды 23 очка в 20 матчах. Швейцарец Бауэр принял участие в 16 матчах, а Джанаев — восемь.
Голосование болельщиков проходило на официальной странице «Рубина» в сети «ВКонтакте».
Также казанский клуб предложил своим болельщикам суперфинал, в котором болельщики определят лучшего из пары