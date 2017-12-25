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15:18 (мск), источник: Р-Спорт

Болельщики «Рубина» признали Сослана Джанаева и Морица Бауэра игроками года

МОСКВА, 25 дек — Р-Спорт. Болельщики футбольного клуба «Рубин» признали вратаря Сослана Джанаева и защитника Морица Бауэра лучшими игроками команды по итогам 2017 года, сообщается на сайте казанской команды.

«Рубин» ушел на зимнюю паузу в чемпионате России на 11-м месте, в активе казанской команды 23 очка в 20 матчах. Швейцарец Бауэр принял участие в 16 матчах, а Джанаев — восемь.

Голосование болельщиков проходило на официальной странице «Рубина» в сети «ВКонтакте».

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Также казанский клуб предложил своим болельщикам суперфинал, в котором болельщики определят лучшего из пары Джанаев-Бауэр. Голосование пройдет в микроблоге казанцев в Twitter и продлится ровно сутки.

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