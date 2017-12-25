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14:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Смолов включён в сотню лучших футболистов 2017 года по версии издания Marca

Испанское издание Marca начало публиковать сотню лучших футболистов 2017 года по версии издания.

Источник: РИА "Новости"

В топ-100 вошли игроки, ставшие открытием футбольного сезона, оставившие яркий след в 2017 году или добились чего-то значимого.

На этот час были опубликованы имена 40 футболистов, среди которых оказался нападающий «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов. В рейтинге топ-100 он занимает 97-е место.

В нынешнем сезоне 27-летний Смолов принял участие в 15 официальных матчах за «Краснодар», забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи.

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