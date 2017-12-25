Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Смолов включён в сотню лучших футболистов 2017 года по версии издания Marca
Испанское издание Marca начало публиковать сотню лучших футболистов 2017 года по версии издания.
Испанское издание Marca начало публиковать сотню лучших футболистов 2017 года по версии издания.
В топ-100 вошли игроки, ставшие открытием футбольного сезона, оставившие яркий след в 2017 году или добились
На этот час были опубликованы имена 40 футболистов, среди которых оказался нападающий «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов. В рейтинге топ-100 он занимает 97-е место.
В нынешнем сезоне 27-летний Смолов принял участие в 15 официальных матчах за «Краснодар», забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи.