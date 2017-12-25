Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пентагон пытается сгладить слова о надвигающейся войне в Европе
Итальянский медбрат убивал пациентов по заказу похоронного бюро
Автобус в Москве насмерть задавил 4 человек в подземном переходе
Ученые рассказали, как избежать смерти от рака
Число жертв трагедии с автобусом в Москве выросло
Текущие события
Футбол. Зарубежный
26.12
Тоттенхэм Хотспур
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
26.12
Хаддерсфилд
Стоук Сити
Футбол. Зарубежный
26.12
Челси
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
26.12
Борнмут
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
26.12
Манчестер Юнайтед
Бернли
Футбол. Зарубежный
26.12
Уотфорд
Лестер
Все события
На "Первом" анонсировали воссоединение Джигарханяна и Виталины
В проекте Крымского моста найдена ошибка
Британка по ошибке залила бензин в воздухозаборник (и завелась)
Новый Volkswagen Touareg: свежая порция фотографий
Брагин выбрал новых героев Баффало. Без Кравцова, со Свечниковым
«Реал» изменил трансферные цели после поражения от «Барселоны»
Ринго Старр получит звание рыцаря
Шепелев ответил на новые обвинения родственников Жанны Фриске
Итальянский медбрат убивал пациентов по заказу похоронного бюро
Паралимпийская чемпионка из Бельгии решилась на эвтаназию
Порошенко поздравил весь народ Украины с победой над «Газпромом»
Украинский военный попросил статус беженца в РФ
Фоторепортажи
1017-я победа «Ман Сити» подряд и другие события выходных
14Как будут выглядеть олимпийцы России. 13 правил
12:36 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» поздравил одну из старейших болельщиц клуба с юбилеем

В минувшие выходные делегация «Зенита» побывала в гостях у болельщицы сине-бело-голубых Августы Мизандронцевой, которая недавно отметила 95-летие.

Поздравить именинницу отправились игроки «Зенита"-2 Михаил Кизеев, Даниил Пенчиков и Сергей Бугриев. Они вручили Августине Александровне подарки от клуба и за чаепитием узнали историю её увлечения сине-бело-голубыми.

«Болею я уже очень давно, ведь футбол — моя страсть. Стараюсь не пропускать ни одного матча и очень расстраиваюсь, даже когда «Зенит» играет вничью, но когда побеждают — настроение отличное! Мне не нужно никакого кино, никаких мелодрам, но матчи посмотреть — это обязательно! Конечно, основных игроков знаю в лицо. Любимые футболисты? Кокорин, Шатов, Дзюба, Кришито. А ещё очень нравился Халк, им я просто восхищалась!» — цитирует болельщицу пресс-служба «Зенита».

Во время загрузки произошла ошибка.
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Пятница, 13-е. Как регбисты ели друг друга, чтобы выжить
Самые яркие болельщицы недели КХЛ. От «Сибири» до «Ак Барса»
Брагин выбрал новых героев Баффало. Без Кравцова, со Свечниковым
«Реал» изменил трансферные цели после поражения от «Барселоны»
«Спартак» готов удвоить стоимость контракта игрока «Локомотива»
Россиянин включён в сотню лучших футболистов 2017 года
Boxing Day: рекорд Кейна и голевая феерия на «Энфилде»
Определен состав сборной России на «Тур де Ски»
Названа дата следующего боя Александра Емельяненко
Новости
Авто
Возрождение «Волги» ГАЗ-24: новый проект российского дизайнера Дизайнер Сергей Баринов представил компьютерные модели седана и универсала, которые выполнены по мотивам культовой «двадцать четвёрки»
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Борисова привлекли к суду из-за выпуска «Пусть говорят» Бард, ранее подавший в суд на «Первый канал» и назвавший ведущего шоу «Пусть говорят» хамом, требует компенсации в миллион евро
Недвижимость
В итальянском городе бесплатно раздают дома
В Москве впервые появится станция метро в стиле оригами
Путин поручил повысить доступность жилья для россиян
Пролеты автодорожной части моста в Крым полностью собраны
Леди
5 образов для тех, кто собирается много есть во время праздников Если большую часть года ты придерживалась диеты и расслаблялась только во время праздников, то наши образы должны прийтись тебе по душе
Дети
Звезды, которые стали мамами в 2017 году Анна Курникова, Ирина Шейк, Пелагея и другие новоиспеченные мамы – в нашей подборке
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь