«Зенит» поздравил одну из старейших болельщиц клуба с юбилеем

Поздравить именинницу отправились игроки «Зенита"-2 Михаил Кизеев, Даниил Пенчиков и Сергей Бугриев. Они вручили Августине Александровне подарки от клуба и за чаепитием узнали историю её увлечения сине-бело-голубыми.



«Болею я уже очень давно, ведь футбол — моя страсть. Стараюсь не пропускать ни одного матча и очень расстраиваюсь, даже когда «Зенит» играет вничью, но когда побеждают — настроение отличное! Мне не нужно никакого кино, никаких мелодрам, но матчи посмотреть — это обязательно! Конечно, основных игроков знаю в лицо. Любимые футболисты? Кокорин, Шатов, Дзюба, Кришито. А ещё очень нравился Халк, им я просто восхищалась!» — цитирует болельщицу пресс-служба «Зенита».