Каррера назвал игрока «Спартака» жертвой лимита на легионеров
Новичок «Спартака» Марко Петкович неудачно провел первую часть сезона
Новичок «Спартака» Марко Петкович неудачно провел первую часть сезона
Каррера объяснил, что не может постоянно ставить Петковича в основу, так как в этом случае ему придется нарушить регламент. «Проблема Петковича — отсутствие постоянной практики, потому что Марко — жертва лимита на легионеров.
Но качество и умения этого футболиста для меня очевидны", — сказал Каррера.
Итальянский тренер заявил, что Петкович для болельщиков стал именно тем, кого чаще всего критикуют. Однако сербский защитник этого не заслуживает, по словам Карреры.
«Но
На последних минутах Петкович допустил ошибку и позволил Антону Заболотному сравнять счет. Каррера назвал матч против «Тосно» отправной точкой, после которой «Спартак» начал прибавлять.
«Самый сложный момент сезона — матч с “Тосно”, когда снова упустили победу. Именно в этот день мы достигли дна, но после сумели оттолкнуться и пойти наверх. И игра с “Анжи” через неделю (2:2), пусть нас за нее и ругали, стала уже позитивным сигналом. Команду будто ударило током — в хорошем смысле. С того момента мы прибавляли», — заключил Каррера.