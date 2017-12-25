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11:17 (мск), источник: РБК-Спорт

Каррера назвал игрока «Спартака» жертвой лимита на легионеров

Новичок «Спартака» Марко Петкович неудачно провел первую часть сезона из-за недостатка игровой практики. Такое мнение высказал главный тренер московской команды Массимо Каррера.

Источник: РБК-Спорт

Каррера объяснил, что не может постоянно ставить Петковича в основу, так как в этом случае ему придется нарушить регламент. «Проблема Петковича — отсутствие постоянной практики, потому что Марко — жертва лимита на легионеров.

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Но качество и умения этого футболиста для меня очевидны", — сказал Каррера.

Итальянский тренер заявил, что Петкович для болельщиков стал именно тем, кого чаще всего критикуют. Однако сербский защитник этого не заслуживает, по словам Карреры.

«Но почему-то для многих он стал мишенью. С первого же матча. Это очень раздражает. Не знаю, по какой причине, но ему не дали времени, сразу набросились. Ошибаются все, но другие ошибки не замечают, а Петковича атакуют. Как только проводим неудачный матч, первый вопрос мне задают о Петковиче! Хочу сказать этим людям: вы футбол смотрите? Или не видите, что ошибка начинается гораздо раньше, чем показывают в повторе? Неприятно, когда ищут причину неудач в ком-то одном, по словам Карреры.

«Спартак подписал контракт с Петковичем перед стартом сезона. В первой части чемпионата серб провел всего пять матчей, самым неудачным из которых стал матч против «Тосно». «Спартак» по ходу матча вел со счетом 2:0, однако упустил победу.

На последних минутах Петкович допустил ошибку и позволил Антону Заболотному сравнять счет. Каррера назвал матч против «Тосно» отправной точкой, после которой «Спартак» начал прибавлять.

«Самый сложный момент сезона — матч с “Тосно”, когда снова упустили победу. Именно в этот день мы достигли дна, но после сумели оттолкнуться и пойти наверх. И игра с “Анжи” через неделю (2:2), пусть нас за нее и ругали, стала уже позитивным сигналом. Команду будто ударило током — в хорошем смысле. С того момента мы прибавляли», — заключил Каррера.

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