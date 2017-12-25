Акинфеев, Березуцкие, Игнашевич. Почему они легенды уже сейчас

Источник: Спорт-Экспресс

Алексей МОРОЗ

2005 год стал для ЦСКА историческим. И дело не только в том, что армейцы добились тогда уникального результата, победив в чемпионате и Кубке страны, а также взяв первый в истории российского футбола еврокубок. Было еще событие, ставшее, как выяснилось, эпохальным. Именно тогда Валерий Газзаев перестроил тактику на игру в три защитника, и оборона красно-синих обрела связку, которая стала ее визитной карточкой на протяжении долгих лет.

Сергей Игнашевич, братья Березуцкие, как и вратарь Игорь Акинфеев, — эти имена еще не раз вписывались в футбольные справочники под победами ЦСКА. Менялись тренеры, приходили новые партнеры, болельщики соперников по десятому разу повторяли заклинание «в следующем сезоне они точно уйдут», а армейские старожилы примеряли очередную медаль и поднимали над головой кубок. Свыше двух тысяч матчей за ЦСКА на четверых, шесть чемпионств, семь Кубков страны, шесть Суперкубков и, конечно, тот самый Кубок УЕФА-2005 — таков «улов» фантастической четверки в составе армейцев.

Их путь в футболе вряд ли можно назвать простым, если таковой в игре номер один существует вообще. Сколько критических стрел запускалось в них по поводу и без на протяжении всей карьеры! А они противопоставляли злопыхателям свои игру и характер. Без него обычный человек после очередного залпа сломался бы. Эти четверо становились только сильнее.

Удивительно устроен российский болельщик. Он может восхищаться преданностью Буффона, Барези или Джеррарда, но стоит российскому игроку, по мнению фаната, «пересидеть» в отечественном первенстве, как его уже хотят поскорее отправить в какой-нибудь зарубежный чемпионат. В нашем футболе по-прежнему пытаются найти простые ответы на сложные вопросы. Оттого многие уверены, что стоило Акинфееву отправиться в «Салернитану», а братьям Березуцким переехать, к примеру, в Малагу, как сборная сделала бы обязательный шаг вперед. Чемпионат Европы-2008, когда бронзу взяли футболисты из РФПЛ (исключение составлял только Иван Саенко), отчего-то забылся.

Мы стали очень зависимы от аксиомы «лучшее в отечественном спорте осталось в прошлом», а если что-то великое происходит сейчас, то уж точно не здесь. Боимся признаться себе в том, что наблюдаемые и критикуемые нами на кухнях современные российские игроки — это тоже история, как и их великие предшественники, взирающие на нас с черно-белых фотографий. Да, это история иная, но тоже заслуживающая уважения.

Газзаева вряд ли можно упрекнуть в излишней футбольной сентиментальности. Он никогда не боялся обновлять состав, искать что-то новое, убирать ветеранов, несмотря на заслуги и регалии. Но даже он при всем своем новаторстве не раз подчеркивал — защите ЦСКА и сегодня нет равных в стране, а потому стоило бы рассмотреть возможность их возвращения в сборную. Это ли не признание для армейской защиты?

Болельщики ЦСКА, как и большинство поклонников других команд, не без грусти вспоминают докризисные годы. С той поры наш чемпионат потерял многих звезд, которые были настоящим украшением первенства. Однако вместе с этим кажется, что порой мы недостаточно ценим тех, кто остался. Не исключено, что 2018 год станет прощальным для кого-то из армейской обороны — об этом в недавнем интервью «СЭ» сказал и главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко. Рано или поздно закончится эпоха, о которой мы будем рассказывать детям и внукам, а те считать ее поистине легендарной. Как это происходило с болельщиками моего поколения, когда старшие рассказывали о команде лейтенантов.

Поклонники красно-синих уже полтора десятка лет наблюдают историю, главной частью которой стала защита во главе с бессменным вратарем. Она постепенно подходит к концу — по крайней мере в нынешнем формате. Убежден, что игра армейских старожилов в наступающем году не будет напоминать танец умирающих лебедей. И это стоит того, чтобы увидеть! Сказать если не последнее, то предпоследнее «спасибо за все».