Акинфеев, Березуцкие, Игнашевич. Почему они легенды уже сейчас
Корреспондент «СЭ» объясняет.
Корреспондент «СЭ» объясняет.
Алексей МОРОЗ
2005 год стал для ЦСКА историческим. И дело не только в том, что армейцы добились тогда уникального результата, победив в чемпионате и Кубке страны, а также взяв первый в истории российского футбола еврокубок. Было еще событие, ставшее, как выяснилось, эпохальным. Именно тогда Валерий Газзаев перестроил тактику на игру в три защитника, и оборона
Сергей Игнашевич, братья Березуцкие, как и вратарь Игорь Акинфеев, — эти имена еще не раз вписывались в футбольные справочники под победами ЦСКА. Менялись тренеры, приходили новые партнеры, болельщики соперников по десятому разу повторяли заклинание «в следующем сезоне они точно уйдут», а армейские старожилы примеряли очередную медаль и поднимали над головой кубок. Свыше двух тысяч матчей за ЦСКА на четверых, шесть чемпионств, семь Кубков страны, шесть Суперкубков и, конечно, тот самый Кубок УЕФА-2005 — таков «улов» фантастической четверки в составе армейцев.
Их путь в футболе вряд ли можно назвать простым, если таковой в игре номер один существует вообще. Сколько критических стрел запускалось в них по поводу и без на протяжении всей карьеры! А они противопоставляли злопыхателям свои игру и характер. Без него обычный человек после очередного залпа сломался бы. Эти четверо становились только сильнее.
Удивительно устроен российский болельщик. Он может восхищаться преданностью Буффона, Барези или Джеррарда, но стоит российскому игроку, по мнению фаната, «пересидеть» в отечественном первенстве, как его уже хотят поскорее отправить в
Мы стали очень зависимы от аксиомы «лучшее в отечественном спорте осталось в прошлом», а если
Газзаева вряд ли можно упрекнуть в излишней футбольной сентиментальности. Он никогда не боялся обновлять состав, искать
Болельщики ЦСКА, как и большинство поклонников других команд, не без грусти вспоминают докризисные годы. С той поры наш чемпионат потерял многих звезд, которые были настоящим украшением первенства. Однако вместе с этим кажется, что порой мы недостаточно ценим тех, кто остался. Не исключено, что 2018 год станет прощальным для
Поклонники
Все четыре легенды этого точно заслуживают.