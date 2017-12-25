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00:59 (мск), источник: ТАСС

Исполком РФС обсудит изменение лимита не легионеров в российском футболе

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) состоится в понедельник. Исполком рассмотрит предложения об изменении лимита на легионеров в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) и подведет итоги выступлений российских сборных в 2017 году.

Одним из главных пунктов повестки дня является утверждение плана реализации в предстоящем году стратегии развития футбола на период до 2030 года. Члены исполкома заслушают доклад комитета профессионального футбола о деятельности за 2017 год, в котором, в частности, предлагается изменить лимит на иностранцев в РФПЛ. Возможная новая схема — «10 + 15» в заявке на сезон, где шесть иностранцев допускаются для внесения в заявку без ограничений, а еще четверо могут быть заявлены дополнительно только в случае соответствия трем качественным критериям. В настоящее время в премьер-лиге действует лимит на легионеров, согласно которому на поле могут находиться одновременно не более шести иностранных футболистов.

Первым пунктом повестки дня исполкома станут подведение итогов выступлений российских сборных в уходящем году и задачи на следующий сезон, где главным событием станет домашний чемпионат мира. Исполком обсудит первую часть сезона-2017/18, где сразу четыре российских клуба вышли в 1/16 финала Лиги Европы. В повестке дня также бюджет организации на будущий год, возможные изменения в составе бюро исполкома и выборы новых вице-президентов РФС.

На прошлой неделе в некоторых СМИ появилась информация о возможной отставке на исполкоме главы РФС Виталия Мутко, в частности, об этом писало издание «Коммерсант». Однако никто из официальных лиц эту информацию не подтвердил, к тому же в повестке дня исполкома отсутствует пункт «разное».

«Рубин» просит смену юридического лица

На заседании будет рассмотрено обращение казанского клуба «Рубин» с просьбой рассмотреть вопрос о смене юридического лица — с муниципального автономного учреждения на общество с ограниченной ответственностью, что может способствовать привлечению частных инвестиций. На данный момент собственниками и учредителями «Рубина» являются Комитет земельных и имущественных отношений и Комитет по физической культуре и спорту Казани.

«Рубин» обязуется предоставить письменные гарантии владельцев нового юридического лица «Рубина» о финансировании клуба в течение двух лет. Ранее СМИ стало известно, что клуб имеет трехмесячные задолженности перед нынешними и некоторыми бывшими футболистами команды.

Исполком РФС также обсудит вопросы мини-футбола и заслушает доклады представителей различных комитетов, комиссий, советов и юрисдикционных органов РФС.

В состав исполкома РФС входят глава организации Виталий Мутко, первый вице-президент Никита Симонян, вице- президенты Сергей Анохин и Сергей Прядкин, а также 22 члена, представляющих футбольные клубы и лиги, региональные объединения, мини-футбол, женский футбол, массовый футбол, ветеранов и спонсоров.

Исполком РФС пройдет в Доме футбола в Москве, он начнется в 16:30 мск.

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