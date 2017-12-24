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Не только Кокорин. Пять игроков, которые проводят лучший сезон
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24 декабря, источник: Советский спорт

Ускорился не только Кокорин. Пять русских игроков, которые проводят лучший сезон

Об их существовании мы знали давно, но так лихо, как нынче, они еще не играли — «Советский спорт» называет пять русских игроков, совершивших прорыв в нынешнем сезоне.

1. Александр Кокорин, нападающий

Команда: «Зенит».

Чем хорош: лучший бомбардир лиги наравне с Федором Смоловым и Куинси Промесом.

Источник: РИА

Кокорин, как и Смолов с Промесом, забил десять голов, что больше в лиге не удалось никому. Но достижение Александра весомее, чем у его конкурентов, так как за игру он наносит 3 удара, тогда как Промес 3,8, а Смолов 4,8.

Так много (10 голов) Кокорин забивал в чемпионате России только по итогам сезонов-2012/13 и 2013/14, когда играл за «Динамо». В нынешнем розыгрыше отметку в десять голов он должен превзойти.

Одна из причин классного отрезка Кокорина — приход в «Зенит» Роберто Манчини, который ставит быстрый футбол.

В нем Кокорин ищет свободные зоны, а партнеры при малейшей возможности адресуют ему мяч. Другая причина прорыва бомбардира — рождения в начале лета сына. Не зря именно ребенку спортсмен посвящает свои забитые голы, демонстрируя жестом соску.

2. Алексей Миранчук, полузащитник

Команда: «Локомотив».

Чем хорош: второй игрок «Локо» по результативности после Джефферсона Фарфана.

Источник: РИА

В первой части сезона Миранчук набрал 9 очков по системе «гол+пас» (7+2). Столько же в активе Мануэла Фернандеша (5+4). Лучше них у железнодорожников лишь нападающий Фарфан — 11 баллов (8+3).

Никогда еще Миранчук не был столь результативен. За весь прошлый чемпионат он забил три гола и сделал пять результативных передач. То достижение до этого сезона было для него лучшим в карьере.

В первой части сезона Алексей играл на двух позициях — либо атакующего полузащитника, либо нападающего в схеме 4−4−2. Показательным получился матч против «Динамо» (3:0): игру Миранчук начинал справа в полузащите, но по ходу матча, когда травму у бело-голубых получил опорник Самба Соу, переместился в центр. И тут же организовал гол для Антонио Эдера. Имея под рукой технаря Миранчука, Юрий Семин может бить по слабым местам соперника.

3. Далер Кузяев, полузащитник

Команда: «Зенит».

Чем хорош: второй бомбардир «Зенита» после Александра Кокорина.

Источник: РИА "Новости"

В стартовых 20 турах чемпионата России Кузяев забил четыре гола. Больше него за «Зенит» отличился лишь Кокорин — десять раз.

На первый взгляд в четырех забитых полузащитником голах нет ничего удивительного — не выдающаяся цифра. Но оценку меняет тот факт, что до этого сезона Кузяев в карьере ни разу не забивал! Ни в ПФЛ, ни в ФНЛ, ни в премьер-лиге, ни в кубковых соревнованиях — во всех этих турнирах полузащитник играл. Тем временем хавбеку уже 24 года.

В книге «5 принципов выдающейся карьеры» авторы Джеймс Цитрин и Ричард Смит анализируют достижения выдающихся личностей. И приходят к мысли, что многое в жизни зависит от шанса. Но удачей они его не называют. Потому что шанс можно провоцировать своей работой — движением к цели. Кто к ней идет, свой шанс рано или поздно должен получить. А дальше ты им либо пользуешься, либо нет. Да это же история про Кузяева!

На шанс поиграть в «Зените» Кузяев наработал классной игрой за «Терек». А как вышел на поле в первом официальном матче в новой команде (на замену), сразу забил — «СКА-Хабаровску» (2:0) в первом туре, поднявшись к линии штрафной из опорной зоны и нанеся дальний удар. С тех пор Кузяев стал основным, а Роберто Манчини понял, что игрок может быть полезен в атакующей группе. Что гол в ворота дальневосточников не был случайным, Кузяев показал уже в четвертом туре, забив и ассистировав партнеру в матче со «Спартаком» (5:1).

В обороне Кузяев по-прежнему хорош. По количеству отборов (2,3 за матч) в «Зените» он уступает лишь Доменико Кришито (2,8).

4. Георгий Щенников, линейный игрок

Команда: ЦСКА.

Чем хорош: результативнее Марио Фернандеса.

Источник: РИА

Из двух флангов ЦСКА вся критика всегда доставалась левому — Щенников и в обороне мог ошибиться, и в атаке не так нацелен на ворота, как Фернандес. Но нынче Георгий затмил Марио — на счету бразильца две голевые передачи в чемпионате, тогда как Щенникова дважды забил и один раз ассистировал партнеру. А ведь Георгий еще дважды забил в Лиге чемпионов!

До этого сезона на счету Щенникова был лишь один забитый гол! Его он провел в ворота «Терека» (1:0) в четвертьфинале Кубка России-2013/14.

При Викторе Гончаренко ЦСКА использует схему с тремя центральными защитниками. Это позволяет Щенникову в фазе позиционных атаках постоянно напрягать штрафную площадь соперника. Если ЦСКА атакует правым флангом, то игрок левой бровки врывается на дальнюю штангу. В среднем за матч в нынешнем розыгрыше чемпионате России Щенников наносит 0,6 удара. Раньше никогда этот показатель у него не поднимался выше 0,3.

5. Антон Миранчук, полузащитник

Команда: «Локомотив».

Чем хорош: открыл результативный счет.

Источник: РИА

До этого сезона Антон Миранчук сыграл лишь три матча в чемпионате России — все в прошлом розыгрыше, лишь один в основе. В тех играх футболист не забивал и партнерам не ассистировал. А нынче он сыграл в 20 поединках! Такое кроме Миранчука удалось лишь четырем футболистам «Локо» — его брату, Фернадешу, Кверквелии и Денисову. Правда, в стартовом составе Антон выходил реже их всех — лишь 14 раз, тогда как другие названные футбоилсты неизменно появлялись в старте.

Доверие Семина Миранчук оправдывает — в его активе один гол, пять результативных передач и два заработанных пенальти. Кстати, именно при Семине в прошлом сезоне Антон дебютировал в чемпионате России — 9-го апреля вышел на замену в матче с «Ростовом» (0:0).

История Антона, как и Кузяева, про шанс — оба работали и дожидались возможности заявить о себе. Миранчуку для этого даже пришлось съездить в Эстонию и поиграть за «Левадию». У этих ребят нужно учиться не сдаваться.

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