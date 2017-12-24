Титульным спонсором «Ростова» стала «ТНС энерго»

19 декабря президент клуба Арташес Арутюнянц в интервью пресс-службе «Ростова» рассказал, что клуб подписал контракт с титульным спонсором, однако не раскрыл данные о том, какая компания станет спонсором и на каких условиях подписано соглашение.

Из документов следует, что контракт между «Ростовом» и «ТНС энерго» будет действовать с 1 марта по 31 мая 2018 года, в течение этого времени «Ростов» проведет 9 матчей.



Стоимость соглашения составит 101,695 млн рублей, из них будет выплачено 18,3 млн рублей в качестве НДС. Оплата будет осуществлена до 31 марта 2018 года.



Вместе с обычным спонсорским пакетом «ТНС энерго» получит первоочередное право на спонсорский контракт на сезон 2018/19.



«ТНС энерго Ростов-на-Дону» выступал титульным спонсором клуба с 2015 по 2017 годы.