Титульным спонсором «Ростова» стала «ТНС энерго»
Титульным спонсором футбольного клуба «Ростов» стала компания «ТНС энерго Ростов-на-Дону», следует из документов компании, информирует RNS.
Титульным спонсором футбольного клуба «Ростов» стала компания «ТНС энерго Ростов-на-Дону», следует из документов компании, информирует RNS.
19 декабря президент клуба Арташес Арутюнянц в интервью
Из документов следует, что контракт между «Ростовом» и «ТНС энерго» будет действовать с 1 марта по 31 мая 2018 года, в течение этого времени «Ростов» проведет 9 матчей.
Стоимость соглашения составит 101,695 млн рублей, из них будет выплачено 18,3 млн рублей в качестве НДС. Оплата будет осуществлена до 31 марта 2018 года.
Вместе с обычным спонсорским пакетом «ТНС энерго» получит первоочередное право на спонсорский контракт на сезон 2018/19.
«ТНС энерго Ростов-на-Дону» выступал титульным спонсором клуба с 2015 по 2017 годы.