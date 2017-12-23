«Анжи» купил полузащитника бухарестского «Динамо» Антона

По информации журналиста, 26-летний футболист уже заключил с «Анжи» контракт, рассчитанный на два года. Сумма трансфера составила € 500 тыс.

Антон играет на позиции центрального полузащитника. Может сыграть как в качестве опорного хавбека, так и на правом фланге полузащиты. В прошлом сезоне играл на правах аренды за «Хетафе», в составе которого принял участие в 32 матчах, забил 2 гола и отдал 1 голевой пас.