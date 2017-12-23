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23 декабря, источник: Чемпионат.com

Арустамян сообщил детали переговоров «Зенита» и «Краснодара» по Смолову и Дзюбе

Комментатор Нобель Арустамян рассказал о возможности перехода в «Краснодар» нападающего Артёма Дзюбы, а в «Зенит» — форварда Фёдора Смолова.

Источник: РИА "Новости"

«Зенит» приобрёл Заболотного и почти наверняка расстанется с Дзюбой. Есть один вариант — самый очевидный и очень вероятный. Это, безусловно, «Краснодар». Сергей Галицкий очень хочет видеть в своих рядах сильного нападающего. Есть молодой Игнатьев, который наверняка станет звездой российского футбола. Есть Смолов — звезда российского футбола. Но отъезд Смолова вероятен, об этом говорят все, даже главный тренер «Краснодара».

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Понятное дело, что напрашивается обмен Дзюба — Смолов. С доплатой со стороны «Зенита» за Смолова. Но есть много факторов, которые пока не позволяют говорить об этом уверенно. «Краснодар» хочет провести две параллельные сделки. Если «Зенит» приобретает Смолова за те деньги, за которые готов продать игрока «Краснодар», то «Краснодар» готов рассмотреть аренду Дзюбы. Но это должны быть абсолютно разные истории.

«Зенит», наоборот, хочет совместить всё это в один процесс — с арендой, правом выкупа и так далее. Это очень сложная сделка. Но думаю, что все участники рынка прекрасно понимают, что если Дзюба команду покидает, то он отправляется в «Краснодар», и если Дзюба из команды уходит, то вполне вероятно, что в команду приходит Фёдор Смолов, которого «Зенит», наверное, мечтает видеть в своих рядах. Думаю, всё это мы узнаем в ближайший месяц.

Понятно и другое: Дзюба в «Зените» не останется. Скорее всего, он покинет команду. При Роберто Манчини Дзюба вряд ли захочет играть в «Зените», точнее — сидеть на скамейке запасных, — поведал Арустамян в новом выпуске программы «Секретные материалы» на канале в YouTube.

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