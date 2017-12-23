Куда уйдут Мутко?
В понедельник исполком РФС может принять отставку своего президента Виталия Мутко.
В понедельник исполком РФС может принять отставку своего президента Виталия Мутко.
А может отложить это решение на следующий год.
Вы не поверите, но Мутко опять всех переиграл. По крайней мере он близок к тому, чтобы снова оставить нас в недоумении и разочарованно выдохнуть: во дает…
Итак, что же случилось? Несколько дней назад наивная общественность обрадовалась: Мутко уволят! О причинах вы уже читали, но все же напомню. Отставки президента РФС хочет в первую очередь ФИФА, потому что Виталий Леонтьевич скомпрометировал себя оглушительно громким допинговым скандалом,
Ну, или его скомпрометировали, тут можно выбрать любую версию, зависит от ваших
У ФИФА есть масса способов надавить на Россию, но глава организации Джанни Инфантино не хочет этого делать — он знает, что сила действия совершенно точно будет равняться силе противодействия, поэтому пока стороны пытаются договориться
Примерно так — Мутко уйдет не сразу и сам.
Курировать же спорт, вероятно, станет не Мутко, а страстный футбольный болельщик, зампредседателя правительства Аркадий Дворкович, но разве это имеет большое значение? Главное — у Виталия Леонтьевича будет не одна важная должность, а две! Да любой мечтает о такой отставке.
Чтобы не дразнить гусей и не расстраивать милого инфантильного Инфантино, в
У преемника не будет иного выхода, кроме как блестяще организовать ЧМ-2018. Вы наверняка слышали, что этот счастливчик — генеральный директор «Оргкомитета-2018» Алексей Сорокин. И знаете, что он не хочет в РФС, у него и так много работы, с которой он великолепно справляется. Однако ему, видимо, сделают предложение, от которого он не сможет отказаться.
Итого: у Мутко две шикарные должности, блестящие связи, отличные перспективы и не так много лет до пенсии. Ну и кто кого тут уволил?