Кто вдохновляет игроков «Реала» и «Барселоны».
«Фенербахче» готов заплатить «Локомотиву» 3 млн евро за Виталия Денисова
Защитник «Локомотива» Виталий Денисов может продолжить карьеру в Турции.
Защитник «Локомотива» Виталий Денисов может продолжить карьеру в Турции.
30-летний футболист является трансферной целью «Фенербахче», который испытывает проблемы с левым флангом обороны. «Канарейки» готовы предложить в январе за Денисова € 3 млн, утверждает Milliyet.
Срок действия контракта игрока сборной Узбекистана с «Локомотивом» рассчитан до июня 2018 года. В нынешнем розыгрыше российской