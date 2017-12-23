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15:43 (мск), источник: Чемпионат.com

«Фенербахче» готов заплатить «Локомотиву» 3 млн евро за Виталия Денисова

Защитник «Локомотива» Виталий Денисов может продолжить карьеру в Турции.

Источник: РИА "Новости"

30-летний футболист является трансферной целью «Фенербахче», который испытывает проблемы с левым флангом обороны. «Канарейки» готовы предложить в январе за Денисова € 3 млн, утверждает Milliyet.

Срок действия контракта игрока сборной Узбекистана с «Локомотивом» рассчитан до июня 2018 года. В нынешнем розыгрыше российской Премьер-Лиги Виталий Денисов провёл семь матчей (пять — с первых минут), в которых получил одну жёлтую карточку.

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