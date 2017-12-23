Кто вдохновляет игроков «Реала» и «Барселоны».
Тимофеев начал готовиться к сборам со «Спартаком»
Полузащитник «Спартака» Артем Тимофеев в Инстаграме сообщил о завершении очередного периода восстановления от травмы.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Полузащитник «Спартака» Артем Тимофеев в Инстаграме сообщил о завершении очередного периода восстановления от травмы.
23-летний хавбек не выходил на поле с 9 августа — в матче 5-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала» он повредил переднюю крестообразную связку колена.
«Вот и закончился еще один период восстановления! Двигаюсь дальше, впереди сборы», — написал Тимофеев.
Напомним, в этом сезоне хавбек принял участие в четырех матчах чемпионата России, после чего был травмирован. С августа он продолжает реабилитацию. Ближайший официальный матч «Спартака» состоится 15 февраля —