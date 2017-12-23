Тимофеев начал готовиться к сборам со «Спартаком»

Источник: РИА "Новости"

23-летний хавбек не выходил на поле с 9 августа — в матче 5-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала» он повредил переднюю крестообразную связку колена.

«Вот и закончился еще один период восстановления! Двигаюсь дальше, впереди сборы», — написал Тимофеев.

Напомним, в этом сезоне хавбек принял участие в четырех матчах чемпионата России, после чего был травмирован. С августа он продолжает реабилитацию. Ближайший официальный матч «Спартака» состоится 15 февраля — красно-белые в 1/16 финала Лиги Европы сыграют с «Атлетиком».