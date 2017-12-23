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12:09 (мск), источник: Советский спорт

Дайте Манчини еще 15 миллионов, может что получится. Все о трансферах «Зенита»

«Советский спорт» продолжает цикл материалов о сильнейших клубах РФПЛ, которые нуждаются в усилении. О перспективах «Зенита» потратить еще много миллионов — в материале ниже.

Источник: РИА "Новости"

КТО НУЖЕН «ЗЕНИТУ»

Самый богатый клуб РФПЛ потратил на летние трансферы 85 миллионов евро (это больше, чем суммарная стоимость всех игроков «Локомотива»), но ушел на зимнюю паузу в чемпионате России на втором месте, в восьми очках от «Локо». Команде не хватает сыгранности и внутрикомандной органики — слишком много футболистов, слишком мало матчей для их обкатки, слишком большие зарплаты и слишком высокие ожидания. Питерцам для начала бы состав разгрузить, да зарплатную ведомость, а уже потом охотиться за новыми приобретениями.

Позиции: нападающий.

МНОГО ИГРОКОВ НЕ ВСЕГДА ХОРОШО

Какое-то бесчисленное множество футболистов у «Зенита». На клубном фото удалось насчитать 28 игроков, из которых в этом сезоне не выходили на поле четверо: Егор Бабурин, Максим Карпов и конечно же Виктор Файзулин с Иван Новосельцевым. Александр Анюков сыграл лишь раз, Кирилл Капленко и Кристиан Нобоа по два, Терентьев — четыре.

Но ситуацию с обороной и вратарями понять можно — для наилучшего качества на этих позициях проще и правильнее наигрывать одних и тех же, даже если они ошибаются. В полузащите же Роберто Манчини тасует игроков как хочет, постоянно экспериментирует с их задачами на поле, собирая в разные схемы, и из-за этого не может обыграть всех одноклассников (только «Спартак» и «Краснодар» в первом круге) и спокойно победить середняков, не только автобусообразных (ничьи с «Ахматом», «Рубином», «Ростовом», «Уралом»). С аутсайдерами тоже не все хорошо (ничьи с «Анжи» и «Динамо»).

Получается, у преимущественно раздутой средней линии, а именно она делает погоду в каждой команде Манчини, отсутствует либо мотивация на не самых серьезных соперников, либо банальное взаимопонимание ввиду постоянной ротации.

Для примера, больше половины матчей в премьер-лиге с первых минут начинали только Александр Ерохин, Леандро Паредес и Далер Кузяев. Другие игроки атакующей группы под нападающим — Олег Шатов, Себастьян Дриусси, Дмитрий Полоз, Эмилиано Ригони — болтались туда-сюда: то выходили в старте, то на замену. Причем последние трое больше трех матчей подряд в лиге в основу не попадали. И это не считая все тех же Нобоа и Капленко.

Во-первых, в весенней части сезона еврокубковых матчей станет заметно меньше: вряд ли после 1/16 финала Лиги Европы против «Селтика» питерцам в этом турнире будет легче. Во-вторых, в ходе сборов Манчини может наконец понять, что такие люди, как Шатов, должны проявлять себя, и если не в Санкт-Петербурге, то в другом городе. В третьих, неплохо бы прекратить выкидывать фокусы с составом и наконец определиться с обоймой из 13−14 футболистов, а то за оставшиеся десять туров «Локомотив» оторвется еще на четыре очка.

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ЗАБОЛОТНЫЙ — ЗАБИВНОЙ ФОРВАРД? ОН ТОЧНО НУЖЕН?

Итальянский специалист уже говорил, что «Зениту» не хватает забивного нападающего, в которого фрагментарно в первой трети сезона превратился Александр Кокорин. Артем Дзюба не имеет игровых перспектив при Манчини, а с ложной девяткой Роберто играть не привык. Неужто Антон Заболотный, мощный и для своих габаритов скоростной, — панацея от всех болячек? Он забил четыре гола в 19 матчах РФПЛ. Но, видимо, как думает главный тренер, то было при партнерах уровня «Тосно». Теперь-то команда посолиднее, авось и голов новичок сборной России забьет побольше.

Приход Заболотного ставит крест разве что на будущем Дзюбы в «Зените», но никак не на покупке еще одного нападающего. Эдинсон Кавани конечно к нам не поедет, как не поехал в свое время Фалькао, но почему бы сине-бело-голубым всерьез не рассмотреть по-настоящему забивных нападающих в цене от 10 до 15 миллионов евро?

Можно присмотреться к немного поникшему Карлосу Бакке из «Вильярреала», не реализовавшему себя в Англии Лукасу Пересу из «Депортиво», ожившему Костасу Митроглу из «Марселя», Чичарито из «Вест Хэма» или Николе Калиничу из «Милана». Для всех российский чемпионат — не самый сложный с точки зрения сопротивления, и реализовать себя на наших полях по сути может каждый из них. Ну, а зарплатой «Зенит» уже давно никого не обижал.

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