Кого и что мы хотим вернуть в премьер-лигу: Аленичев, Тихонов, новый Халк
«СЭ» продолжает подводить итоги первой части сезона и рассказывает о том, чего не хватает нашему футболу.
«СЭ» продолжает подводить итоги первой части сезона и рассказывает о том, чего не хватает нашему футболу.
ДЕНЬГИ В ПРОВИНЦИИ
Клубные кризисы в
За семь лет изменилось мало что: Пермский край урезает финансирование, «Амкар» забил тревогу, мол, этого хватит только на налоги, нет средств даже доиграть сезон. Финансирование до конца года нашлось, но не факт, что летом уральцы не попросят еще. На трансферах, как год назад, клуб не заработает, а крупных региональных спонсоров пермский футбол никогда особенно не интересовал.
И
На стадионах к чемпионату мира играть некому, а даже если и есть, то не для кого и некем — как в случае «Рубина». Пусть даже для этого нужно, чтобы одному городу исполнилась тысяча лет, а другому миллиардеру вдруг захотелось поиграть в
Андрей ТИХОНОВ и Дмитрий АЛЕНИЧЕВ
Опытные тренеры сейчас в тренде и в хорошей форме: Юрий Семин, Гаджи Гаджиев, Александр Тарханов… Возвращается в дело и Ринат Билялетдинов. Из специалистов молодого поколения поразительную стойкость показывает Игорь Шалимов, дебютирует Михаил Галактионов, высоко идет с «Уфой» Сергей Семак. К работе в футболе (и, что важно, в премьер-лиге) вернулся Валерий Карпин. Не красиво, правда, оттерт в сторону Дмитрия Кириченко, но это не вина Карпина. Леонид Слуцкий ждет еще одного шанса в Англии — более благополучного, чем «Халл».
Не хватает только двоих спартаковцев, которые должны этой весной подняться из ФНЛ. Дмитрий Аленичев уверенно ведет в лидерах «Енисей», а Андрей Тихонов возвращает к жизни знаковый для России проект «Крылья Советов».
СИЛЬНОЕ «ДИНАМО» И ЕГО СТАДИОН
Перерыв «Динамо» встретило с 22 очками, в шаге от зоны стыковых матчей. Могло быть еще хуже, но в двух последних турах команда одержала победы над «Ростовом» и «Анжи».
После прихода Дмитрия Хохлова вместо Юрия Калитвинцева
Сейчас клуб возмущается контрактом Павла Погребняка и пытается удержать Александра Ташаева. Еще недавно «Динамо» имело шансы не попасть на свой реконструированный стадион, теперь рассчитывает сыграть там летом — но что это будет за команда?
НОВЫЙ ХАЛК
«Если в шутку говорить, нелишне вернуть из Китая Халка», — советовал в интервью «СЭ» «Спартаку» Аленичев. ЦСКА этим летом рассматривал возможность аренды Вагнера Лав и Думбья. Те же
Российские клубы не просто так засматриваются на звезд, уже блеснувших в чемпионате России — другие игроки европейской величины вряд ли пойдут в
Промес и Смолов того и гляди уедут в Англию, Сонг не играет и даже не получает зарплату, Кокорин с «Зенитом» упускают лидерство — ну и с кем нам оставаться?