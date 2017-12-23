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12:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кого и что мы хотим вернуть в премьер-лигу: Аленичев, Тихонов, новый Халк

«СЭ» продолжает подводить итоги первой части сезона и рассказывает о том, чего не хватает нашему футболу.

Источник: Спорт-Экспресс

ДЕНЬГИ В ПРОВИНЦИИ

Клубные кризисы в премьер-лиге универсальные, даже если не говорить о смертельных исходах. Впроголодь жили «Крылья Советов», рушился «Ротор», потонуло без помощи ЗИЛа и города «Торпедо». Тот же «Амкар» в 2010-м и вовсе объявлял на сайте об уходе в низшие лиги. Дело кончилось акциями протеста болельщиков и сменой руководства — деньги нашлись.

За семь лет изменилось мало что: Пермский край урезает финансирование, «Амкар» забил тревогу, мол, этого хватит только на налоги, нет средств даже доиграть сезон. Финансирование до конца года нашлось, но не факт, что летом уральцы не попросят еще. На трансферах, как год назад, клуб не заработает, а крупных региональных спонсоров пермский футбол никогда особенно не интересовал.

И Москва-то прирастает футболом только в ПФЛ, да и там «Арарат» сменил курс и отказался от звезд (а в премьер-лиге не могут позволить себе покупок «Локомотив» и ЦСКА). Вне крупных городов клубов, уверенных в своем будущем и способных выдать полноценный удачный чемпионат, все меньше. Попрошайничать у властей вечно не получится, да это и не правильно. Но все же менять курс на своих воспитанников и молодежь резко никто не готов — одни еще ставят относительно серьезные задачи, у других просто не построены манежи.

На стадионах к чемпионату мира играть некому, а даже если и есть, то не для кого и некем — как в случае «Рубина». Пусть даже для этого нужно, чтобы одному городу исполнилась тысяча лет, а другому миллиардеру вдруг захотелось поиграть в топ-клуб.

Дмитрий АЛЕНИЧЕВ (слева) и Андрей ТИХОНОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, «СЭ» | Источник: Спорт-Экспресс

Андрей ТИХОНОВ и Дмитрий АЛЕНИЧЕВ

Опытные тренеры сейчас в тренде и в хорошей форме: Юрий Семин, Гаджи Гаджиев, Александр Тарханов… Возвращается в дело и Ринат Билялетдинов. Из специалистов молодого поколения поразительную стойкость показывает Игорь Шалимов, дебютирует Михаил Галактионов, высоко идет с «Уфой» Сергей Семак. К работе в футболе (и, что важно, в премьер-лиге) вернулся Валерий Карпин. Не красиво, правда, оттерт в сторону Дмитрия Кириченко, но это не вина Карпина. Леонид Слуцкий ждет еще одного шанса в Англии — более благополучного, чем «Халл».

Не хватает только двоих спартаковцев, которые должны этой весной подняться из ФНЛ. Дмитрий Аленичев уверенно ведет в лидерах «Енисей», а Андрей Тихонов возвращает к жизни знаковый для России проект «Крылья Советов».

Скоро у «Динамо» будет свой стадион на 36 тысяч человек. Но будут ли туда ходить? Фото Дарья ИСАЕВА, «СЭ» | Источник: Спорт-Экспресс

СИЛЬНОЕ «ДИНАМО» И ЕГО СТАДИОН

Перерыв «Динамо» встретило с 22 очками, в шаге от зоны стыковых матчей. Могло быть еще хуже, но в двух последних турах команда одержала победы над «Ростовом» и «Анжи».

После прихода Дмитрия Хохлова вместо Юрия Калитвинцева бело-голубые взбодрились, но вспоминать весь первый круг вряд ли захотят: унылая безголевая серия длиной два с половиной месяца, потеря Кирилла Панченко из-за тяжелой травмы, по три тысячи зрителей на «Арене Химки»…

Сейчас клуб возмущается контрактом Павла Погребняка и пытается удержать Александра Ташаева. Еще недавно «Динамо» имело шансы не попасть на свой реконструированный стадион, теперь рассчитывает сыграть там летом — но что это будет за команда?

ХАЛК теперь шокирует публику своей игрой в Китае. Фото AFP | Источник: AFP 2017

НОВЫЙ ХАЛК

«Если в шутку говорить, нелишне вернуть из Китая Халка», — советовал в интервью «СЭ» «Спартаку» Аленичев. ЦСКА этим летом рассматривал возможность аренды Вагнера Лав и Думбья. Те же красно-белые размышляли над покупкой Эсекиэля Гарая — как объяснял Леонид Федун, отпугнула только цена такого возрастного футболиста.

Российские клубы не просто так засматриваются на звезд, уже блеснувших в чемпионате России — другие игроки европейской величины вряд ли пойдут в премьер-лигу в ее нынешнем состоянии. Наш футбол тускнеет и изнывает без ярких, звучных имен, без людей, которые делают разницу и заставляют тянутся к своему уровню.

Промес и Смолов того и гляди уедут в Англию, Сонг не играет и даже не получает зарплату, Кокорин с «Зенитом» упускают лидерство — ну и с кем нам оставаться?

Федун мощно ответил Аленичеву
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