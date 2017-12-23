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00:36 (мск), источник: Известия

Казанский «Рубин» переходит в частную собственность

Руководство клуба из столицы Татарстана просит у РФС содействия в проведении процедуры ухода от бюджетного финансирования.

Источник: Известия

В понедельник исполком РФС рассмотрит ходатайство ФК «Рубин» об одобрении процедуры изменения формы собственности организации. В случае положительного решения казанский клуб начнет реорганизацию в общество с ограниченной ответственностью (ООО). Об этом «Известиям» сообщил гендиректор «Рубина» Рустем Саяхов.

Сейчас организация является муниципальным автономным учреждением (МАУ). Согласно данным системы СПАРК, единственным учредителем клуба является комитет земельных и имущественных отношений города Казани. По словам Рустема Саяхова, изменения планируются с целью окончательного ухода от бюджетного финансирования.

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— Клуб уже в этом сезоне полностью спонсируется частным капиталом нескольких компаний, — пояснил «Известиям» гендиректор «Рубина». — Государственных средств мы не привлекаем. И форма собственности должна быть соответствующей.

В предыдущие годы одним из основных спонсоров «Рубина» была крупная республиканская нефтяная компания, и для перехода клуба в частную собственность клубу необходимо провести ряд процедур, предусмотренных регламентом РФС по лицензированию. В частности, он предполагает предоставление письменных гарантий отсутствия задолженностей организации перед сотрудниками клуба, футболистами, тренерами и контрагентами. В случае наличия долгов клуб при смене организационно-правовой формы собственности будет обязан предусмотреть их передачу новому юридическому лицу.

К началу весенней части текущего сезона чемпионата России мы рассчитываем получить лицензию уже как новое юридическое лицо. Мы готовы пройти предусмотренную регламентом РФС процедуру смены организационно-правовой формы. Часть необходимых документов уже готова, часть мы еще готовим. Если в понедельник исполком РФС одобрит наше ходатайство, начнется активная фаза изменений. Про формализацию смены учредителей мы пока не говорим. Но переход в частную собственность был еще летом анонсирован высшим руководством клуба. Поэтому уже точно можно сказать, что государственные деньги на жизнедеятельность «Рубина» тратиться не будут.
Рустем Саяхов

Таким образом, после проведения всех необходимых процедур «Рубин» станет шестым частным клубом в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ). В данный момент таковыми являются «Краснодар», «Спартак», ЦСКА, «Анжи» и «Тосно». Также частично на внебюджетные средства живет «Урал», получающий от Свердловской области лишь треть общей суммы годовой сметы клуба.

Остальные клубы РФПЛ полностью или в наибольшей степени финансируются из средств региональных бюджетов или госкорпораций, а также акционерных обществ с государственными учреждениями в качестве основных учредителей.

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