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00:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

7 людей российского футбола, которых все ненавидят

«СЭ» продолжает подведение итогов первой части сезона и составляет список персонажей, вызывавших у многих из вас злость.

Понтус ВЕРНБЛУМ, полузащитник ЦСКА

Источник: Спорт-Экспресс

Железный швед уже пять лет рубит соперников ЦСКА, прессует судей и заводит команду своей яростью и звериным оскалом. Казалось, Понтус поумерит пыл в новом для себя амплуа центрального нападающего — тем более, в атаке у него открылся бомбардирский дар. Но 5 ноября в матче с «Локомотивом» Вернблум вызвал волну гнева, равной которой этой осенью не было. Швед заехал локтем по Алексею Миранчуку, Сергей Карасев почему-то не решился доставать красную карточку и ограничился предупреждением — хотя всю игру скандинав не стеснялся в выражениях в его адрес. Понтус окончательно утвердился в качества главного злодея премьер-лиги. Президент «Локо» Илья Геркус называл Вернблума «неприкасаемым» и «неудаляемым», Антон Миранчук — «человеком, который знает, как ударить и как это ловко обыграть», все вплоть до Виталия Мутко указывали, что Понтуса нельзя было не удалять.

Ясно, правда, что самого футболиста это нисколько не заботит. Неизвестно, поменяют ли свое отношение к нему судьи, но сам швед ни за что не изменит себе.

Иван НОВОСЕЛЬЦЕВ, защитник «Зенита»

Источник: РИА

Последний раз он играл в чемпионате России в ноябре прошлого года — «Зенит» тогда уступил «Краснодару» (1:2). Роберто Манчини поставил Новосельцева только на кубковый матч с петербургским «Динамо» — сине-бело-голубые пропустили трижды и вылетели, и больше Иван со скамейки не поднимался. При том, что травмы уже остались позади.

Виктора Файзулина принято жалеть, Артема Дзюбу третируют в основном фанаты его бывшего клуба. А вот Новосельцев этой осенью вызывает уже не только смех, но и массовое отторжение. Еще не так давно Курбан Бердыев ставил его в основу в Лиге чемпионов, а Станислав Черчесов вызывал в сборную. Летом 2017-го рыжеволосый защитник мог вернуться в «Ростов» или оказаться в «Локомотиве» — в общем, сделать хоть что-то для рестарта своей карьеры. Но нет.

«Паспортист», «выбрал Инстаграм вместо футбола», «главный запасной чемпионата» — это уже не просто материал для мема, это звучит, как приговор. Даже не верится, что когда-то этому застою настанет конец, и Новосельцев снова будет в деле — возможно, даже раньше, чем кончится его контракт с «Зенитом».

Андрей БУДОГОССКИЙ, глава департамента судейства и инспектирования РФС

Источник: Спорт-Экспресс

Не включить главу судейского корпуса в этот хейт-лист было бы ошибкой. Тем более, что в медиапространстве Будогосский заметнее многих игроков — даже без Инстаграма. Еще не так давно руководители российских арбитров не говорили вообще ничего. Андрей Будогосский делает это много и обильно, всегда находит нерв, играет на эмоциях и бьет в самую горячую точку. Он противится видеоповторам и их тестированию, рефери выгораживает даже в совсем уж вопиющих случаях, дерзко отвечает оппонентам — гендиректору «Динамо», главному тренеру и президенту ЦСКА, телекомментаторам, журналистам, кому угодно. Будогосский следит за реакцией и улавливает отношение к себе — и пока это не сделало его слабее.

Павел ПОГРЕБНЯК, нападающий «Динамо»

Источник: Спорт-Экспресс

«Миллионер Погребняк забил впервые за два года», — этот заголовок и его вариации мелькнули в спортивных СМИ 17 ноября. Нападающий «Динамо» разразился дублем в матче за молодежную команду — в триллере с «Ахматом» (4:4). 1 декабря Погребняк снова отметился голом, и снова за юношей, теперь — с пенальти в ворота «Ростова». На днях Павла взял к себе в команду Дидье Дрогба в благотворительном матче на Мальдивах — тот не подвел и забил.

Все эти голы лишь добавляют образу Погребняка комичности. В премьер-лиге Погребняк сыграл в этом сезоне всего 25 минут — именно столько доверил ему Дмитрий Хохлов, а его предшественник Юрий Калитвинцев своего самого высокооплачиваемого футболиста на поле не выпускал. Да и никто в «Динамо» не понимает, зачем клубу Погребняк. Изменить контракт или тем более расторгнуть его никто не может — приглашал Павла Андрей Кобелев, именно тогда нападающему положили зарплату в 2,5 миллиона евро (данные члена общественно-экспертного совета «Динамо» Сергея Степашина).

Алекс СОНГ, полузащитник «Рубина»

Источник: Спорт-Экспресс

Олицетворение трансферной кампании лета-2016/2017 и наследия прошлого руководства — от главного тренера Хави Грасии и до спортивного директора Ральфа Исингера и президента Ильсура Метшина. Самый высокооплачиваемый игрок казанцев — Алекс Сонг, в сумме его годовой доход составляет до четырех миллионов евро. Примерно столько же получает другой франкоговорящий опорник Янн Мвила, но он хотя бы выходит на поле и делает вид, что приносит пользу. Сонга же Курбан Бердыев не выпускает на поле с сентября. Алекс успел полюбиться Казани в прошлом году как главная звезда команды, поигравшая в «Арсенале» и «Барселоне». Теперь город ждет, когда клуб найдет возможность с ним рассчитаться.

Марко ПЕТКОВИЧ, защитник «Спартака»

Источник: Спорт-Экспресс

«В такую команду, как “Спартак”, можно взять игрока либо за высокий уровень, либо за выдающиеся качества, либо за умение побеждать вопреки всему. В крайнем случае иногда приходится брать за паспорт. Ни того, ни другого, ни третьего, ни четвертого выявить не удалось». Так в интервью «СЭ» отозвался о трансфере Марко Петковича в «Спартак» известный аналитик Алексей Зинин. Покупке Педро Роши (пока тоже провальной) еще можно найти какое-то объяснение: поехали за Луаном, не вышло, ну не возвращаться же с пустыми руками. Как знакомство Массимо Карреры и Антонио Конте способствовало переходу Марио Пашалича, тоже ясно — и потом, он уже забивал ЦСКА (дважды) и «Зениту». А вот цели приобретения серба разглядеть практически невозможно — тем Петкович и раздражает.

Александр КОКОРИН, нападающий «Зенита»

Источник: Спорт-Экспресс

Форвард сделал все, чтобы вернуть себе уважение. Выдал ударный старт чемпионата, вывел «Зенит» в лидеры чемпионата, а себя — в топ бомбардирской гонки, получил от Станислава Черчесова прощение и вызов в сборную. Но вскоре активность Кокорина снизилась — да, без его голов «Зенит» проиграл бы «Русенборгу» и не дожал бы «Урал», но в важнейших матчах чемпионской гонки — с «Локомотивом», «Спартаком» — Александр молчал. Финальным аккордом стала встреча с «Ахматом», которая закончилась промахом по пустым воротам с двух шагов.

Фанаты «Зенита» срывают злость на Роберто Манчини, главным разочарованием очевидно стал Артем Дзюба — казалось бы, одному из трех лучших бомбардиров чемпионата Кокорину в хейт-листах делать нечего. Но репутацию вновь серьезно подмочила свадьба Алана Чочиева в Северной Осетии: там Кокорин палил из пистолетов и снова нарвался на всенародный гнев в комментариях. Александр веселился не на работе, а в отпуске, делал это в предельно уместном контексте и никому не посылал «месседжов». И все равно его теперь проклинают.

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