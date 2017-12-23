7 людей российского футбола, которых все ненавидят
«СЭ» продолжает подведение итогов первой части сезона и составляет список персонажей, вызывавших у многих из вас злость.
«СЭ» продолжает подведение итогов первой части сезона и составляет список персонажей, вызывавших у многих из вас злость.
Понтус ВЕРНБЛУМ, полузащитник ЦСКА
Железный швед уже пять лет рубит соперников ЦСКА, прессует судей и заводит команду своей яростью и звериным оскалом. Казалось, Понтус поумерит пыл в новом для себя амплуа центрального нападающего — тем более, в атаке у него открылся бомбардирский дар. Но 5 ноября в матче с «Локомотивом» Вернблум вызвал волну гнева, равной которой этой осенью не было. Швед заехал локтем по Алексею Миранчуку, Сергей Карасев
Ясно, правда, что самого футболиста это нисколько не заботит. Неизвестно, поменяют ли свое отношение к нему судьи, но сам швед ни за что не изменит себе.
Иван НОВОСЕЛЬЦЕВ, защитник «Зенита»
Последний раз он играл в чемпионате России в ноябре прошлого года — «Зенит» тогда уступил «Краснодару» (1:2). Роберто Манчини поставил Новосельцева только на кубковый матч с петербургским «Динамо» —
Виктора Файзулина принято жалеть, Артема Дзюбу третируют в основном фанаты его бывшего клуба. А вот Новосельцев этой осенью вызывает уже не только смех, но и массовое отторжение. Еще не так давно Курбан Бердыев ставил его в основу в Лиге чемпионов, а Станислав Черчесов вызывал в сборную. Летом 2017-го рыжеволосый защитник мог вернуться в «Ростов» или оказаться в «Локомотиве» — в общем, сделать хоть
«Паспортист», «выбрал Инстаграм вместо футбола», «главный запасной чемпионата» — это уже не просто материал для мема, это звучит, как приговор. Даже не верится, что
Андрей БУДОГОССКИЙ, глава департамента судейства и инспектирования РФС
Не включить главу судейского корпуса в этот
Павел ПОГРЕБНЯК, нападающий «Динамо»
«Миллионер Погребняк забил впервые за два года», — этот заголовок и его вариации мелькнули в спортивных СМИ 17 ноября. Нападающий «Динамо» разразился дублем в матче за молодежную команду — в триллере с «Ахматом» (4:4). 1 декабря Погребняк снова отметился голом, и снова за юношей, теперь — с пенальти в ворота «Ростова». На днях Павла взял к себе в команду Дидье Дрогба в благотворительном матче на Мальдивах — тот не подвел и забил.
Все эти голы лишь добавляют образу Погребняка комичности. В
Алекс СОНГ, полузащитник «Рубина»
Олицетворение трансферной кампании лета-2016/2017 и наследия прошлого руководства — от главного тренера Хави Грасии и до спортивного директора Ральфа Исингера и президента Ильсура Метшина. Самый высокооплачиваемый игрок казанцев — Алекс Сонг, в сумме его годовой доход составляет до четырех миллионов евро. Примерно столько же получает другой франкоговорящий опорник Янн Мвила, но он хотя бы выходит на поле и делает вид, что приносит пользу. Сонга же Курбан Бердыев не выпускает на поле с сентября. Алекс успел полюбиться Казани в прошлом году как главная звезда команды, поигравшая в «Арсенале» и «Барселоне». Теперь город ждет, когда клуб найдет возможность с ним рассчитаться.
Марко ПЕТКОВИЧ, защитник «Спартака»
«В такую команду, как “Спартак”, можно взять игрока либо за высокий уровень, либо за выдающиеся качества, либо за умение побеждать вопреки всему. В крайнем случае иногда приходится брать за паспорт. Ни того, ни другого, ни третьего, ни четвертого выявить не удалось». Так в интервью «СЭ» отозвался о трансфере Марко Петковича в «Спартак» известный аналитик Алексей Зинин. Покупке Педро Роши (пока тоже провальной) еще можно найти
Александр КОКОРИН, нападающий «Зенита»
Форвард сделал все, чтобы вернуть себе уважение. Выдал ударный старт чемпионата, вывел «Зенит» в лидеры чемпионата, а себя — в топ бомбардирской гонки, получил от Станислава Черчесова прощение и вызов в сборную. Но вскоре активность Кокорина снизилась — да, без его голов «Зенит» проиграл бы «Русенборгу» и не дожал бы «Урал», но в важнейших матчах чемпионской гонки — с «Локомотивом», «Спартаком» — Александр молчал. Финальным аккордом стала встреча с «Ахматом», которая закончилась промахом по пустым воротам с двух шагов.
Фанаты «Зенита» срывают злость на Роберто Манчини, главным разочарованием очевидно стал Артем Дзюба — казалось бы, одному из трех лучших бомбардиров чемпионата Кокорину в