Со «СКА-Хабаровск» расстались по взаимному согласию — Олег Флегонтов

Генеральный директор «СКА-Хабаровск» Олег Флегонтов, который вчера досрочно покинул свой пост, поблагодарил клуб за совместную работу и рассказал о 23 месяцах в Хабаровске, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

По его словам, решение о прекращении полномочий не стало неожиданным. Об этом он рассказал «Чемпионату».

«Со “СКА-Хабаровск” мы расстались по взаимному согласию сторон. Я 23 месяца работаю в клубе, и в последнее время у меня появилось ощущение, что у нас несколько разные взгляды на развитие клуба. Я наёмный работник, а решение принимает председатель попечительского совета клуба Аркадий Мкртычев. Так и в бизнесе — стратегию определяет хозяин, а не наёмный работник. Мы ещё осенью договорились, что вернёмся к этой теме в конце года, что и было сделано. Нет никакой обиды, скандала или битья посуды. Я наоборот хочу сказать огромное спасибо Аркадию Николаевичу за приглашение в клуб и доверие. Он всегда оказывал мне помощь и поддержку», — приводит издание слова Олега Флегонтова.

Уже бывший генеральный директор клуба выразил надежду, что справился со своими задачами и не подвел клуб.

«Когда я приходил в клуб, стояла задача в сезоне-2015/16 сохранить место в ФНЛ. Мы его сохранили. На следующий сезон Мкртычев поставил задачу попасть в стыковые матчи. Мы эту задачу перевыполнили и вышли в Премьер-Лигу. Я очень горжусь, что это произошло впервые за историю клуба при моём непосредственном участии», — уточнил Флегонтов.

Он также рассказал подробности о работе с подбором игроков в команду. По словам экс-гендиректора, клубу удается работать с нулевым трансферным бюджетом — в команду брали только свободных агентов без выплаты подъемных и трансферных.

«Результаты команды можно назвать просто чудом. В Премьер-Лиге мы не заплатили ни за одного футболиста, искали только свободных агентов. Когда меня принимали, мне сказали, что административно-хозяйственная деятельность полностью на мне и нужно оптимизировать расходы. В процессе работы долги доходили до 70 млн рублей, но в итоге мне удалось всё свести в ноль. Наверное, сейчас мы один из самых обеспеченных российских клубов из не относящихся к грандам. Мы никого размером бюджета не удивим, но являемся одними из самых стабильных. Мне за свою работу не стыдно», — сказал Олег Флегонтов.

Как сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», вчера общее собрание членов ФК «СКА-Хабаровск» и Попечительский совет клуба приняли решение о кадровых перестановках в администрации клуба и футбольной команде. Кроме генерального директора клуба Олега Флегонтова досрочно работу прекратил спортивный директор Андрей Скорочкин.