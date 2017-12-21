Со «СКА-Хабаровск» расстались по взаимному согласию — Олег Флегонтов

Генеральный директор «СКА-Хабаровск» Олег Флегонтов, который вчера досрочно покинул свой пост, поблагодарил клуб за совместную работу и рассказал о 23 месяцах в Хабаровске, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
По его словам, решение о прекращении полномочий не стало неожиданным. Об этом он рассказал «Чемпионату».
«Со “СКА-Хабаровск” мы расстались по взаимному согласию сторон. Я 23 месяца работаю в клубе, и в последнее время у меня появилось ощущение, что у нас несколько разные взгляды на развитие клуба. Я наёмный работник, а решение принимает председатель попечительского совета клуба Аркадий Мкртычев. Так и в бизнесе — стратегию определяет хозяин, а не наёмный работник. Мы ещё осенью договорились, что вернёмся к этой теме в конце года, что и было сделано. Нет никакой обиды, скандала или битья посуды. Я наоборот хочу сказать огромное спасибо Аркадию Николаевичу за приглашение в клуб и доверие. Он всегда оказывал мне помощь и поддержку», — приводит издание слова Олега Флегонтова.
«Когда я приходил в клуб, стояла задача в сезоне-2015/16 сохранить место в ФНЛ. Мы его сохранили. На следующий сезон Мкртычев поставил задачу попасть в стыковые матчи. Мы эту задачу перевыполнили и вышли в
Он также рассказал подробности о работе с подбором игроков в команду. По словам
«Результаты команды можно назвать просто чудом. В
Клуб возглавил Алексей Кандалинцев, который занимал до этого должность начальника команды. Новым спортивным директором назначен до вчерашнего дня занимавший пост главного тренера Алексей Поддубский. Теперь его место в «СКА-Хабаровск» займет Ринат Билялетдинов. С 60-летним специалистом достигнута принципиальная договоренность о заключении контракта.