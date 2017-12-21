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04:50 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Со «СКА-Хабаровск» расстались по взаимному согласию — Олег Флегонтов

Экс-генеральный директор клуба рассказал о работе и уходе с поста.

Генеральный директор «СКА-Хабаровск» Олег Флегонтов, который вчера досрочно покинул свой пост, поблагодарил клуб за совместную работу и рассказал о 23 месяцах в Хабаровске, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

По его словам, решение о прекращении полномочий не стало неожиданным. Об этом он рассказал «Чемпионату».

«Со “СКА-Хабаровск” мы расстались по взаимному согласию сторон. Я 23 месяца работаю в клубе, и в последнее время у меня появилось ощущение, что у нас несколько разные взгляды на развитие клуба. Я наёмный работник, а решение принимает председатель попечительского совета клуба Аркадий Мкртычев. Так и в бизнесе — стратегию определяет хозяин, а не наёмный работник. Мы ещё осенью договорились, что вернёмся к этой теме в конце года, что и было сделано. Нет никакой обиды, скандала или битья посуды. Я наоборот хочу сказать огромное спасибо Аркадию Николаевичу за приглашение в клуб и доверие. Он всегда оказывал мне помощь и поддержку», — приводит издание слова Олега Флегонтова.

 Уже бывший генеральный директор клуба выразил надежду, что справился со своими задачами и не подвел клуб.

«Когда я приходил в клуб, стояла задача в сезоне-2015/16 сохранить место в ФНЛ. Мы его сохранили. На следующий сезон Мкртычев поставил задачу попасть в стыковые матчи. Мы эту задачу перевыполнили и вышли в Премьер-Лигу. Я очень горжусь, что это произошло впервые за историю клуба при моём непосредственном участии», — уточнил Флегонтов.

Он также рассказал подробности о работе с подбором игроков в команду. По словам экс-гендиректора, клубу удается работать с нулевым трансферным бюджетом — в команду брали только свободных агентов без выплаты подъемных и трансферных.

«Результаты команды можно назвать просто чудом. В Премьер-Лиге мы не заплатили ни за одного футболиста, искали только свободных агентов. Когда меня принимали, мне сказали, что административно-хозяйственная деятельность полностью на мне и нужно оптимизировать расходы. В процессе работы долги доходили до 70 млн рублей, но в итоге мне удалось всё свести в ноль. Наверное, сейчас мы один из самых обеспеченных российских клубов из не относящихся к грандам. Мы никого размером бюджета не удивим, но являемся одними из самых стабильных. Мне за свою работу не стыдно», — сказал Олег Флегонтов.

Как сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», вчера общее собрание членов ФК «СКА-Хабаровск» и Попечительский совет клуба приняли решение о кадровых перестановках в администрации клуба и футбольной команде. Кроме генерального директора клуба Олега Флегонтова досрочно работу прекратил спортивный директор Андрей Скорочкин.

Клуб возглавил Алексей Кандалинцев, который занимал до этого должность начальника команды. Новым спортивным директором назначен до вчерашнего дня занимавший пост главного тренера Алексей Поддубский. Теперь его место в «СКА-Хабаровск» займет Ринат Билялетдинов. С 60-летним специалистом достигнута принципиальная договоренность о заключении контракта.

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