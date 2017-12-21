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00:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Илья Геркус: Этой зимой у «Локо» будет максимум два новичка

Президент железнодорожников в интервью «СЭ» подвел итоги года.

Источник: Спорт-Экспресс

— Летом, перед стартом сезона, невозможно было утверждать, что осенняя часть закончится так, как она закончилась. Или вы не удивлены?

— Не только я удивлен. Но первое место досталось не просто так, это результат труда команды. И мало стать лидером, позиции надо удержать. Мы не просто удерживаем, а увеличиваем отрыв. Это тяжелейший труд.

— Правда ли, что в коллективном соглашении о премировании, которое обычно подписывается перед стартом сезона, не предусматривалась возможность первого места?

— Нет, такая строчка есть.

— Три главные события года для вас?

— Номер один — победа в Кубке России. Номер два, по эмоциям, наша первая поездка на арену «Санкт-Петербург», визит получился во всех смыслах слова впечатляющим. И номер три — это в целом то время, которое мы сейчас переживаем, — после финального свистка в матче с «Тосно».

— Постепенно сошли разговоры на нет о неком недопонимании в отношениях с главным тренером.

— Тем не менее они возобновляются — и вы вот вернулись к этому вопросу.

— Вы специально предприняли усилия, чтобы тему убрать из информпространства?

— Я старался максимально избегать этой темы. И сейчас предлагаю сделать то же самое.

— С его стороны вы видите такое же стремление?

— Да, конечно. Юрий Павлович стремится, чтобы команда и клуб, болельщики были максимально сплочены. Любые разговоры о том, что что-то не так, исключены из контекста.

— Недавно Юрий Павлович дал острое интервью, отпустив ряд колкостей в адрес спортивного директора.

— Предпочел бы не комментировать. Тренер поделился своими мыслями, он имеет на это полное право. Не воспринял это слишком близко к сердцу.

— Тренер, в частности, сказал, что нельзя общаться только с определенными агентами. С каким количеством агентов вы общаетесь?

— С десятками.

— Правда ли, что со стороны тренера есть посыл общаться с двумя — Дмитрием Селюком и Мамукой Джугели, который привел в клуб Соломона Кверквелию?

— С Мамукой мы общались, когда обсуждали персональные детали контракта с Кверквелией. Общение проходило очень позитивно, могу сказать только комплименты, Мамука шел нам навстречу, все прошло быстро. Что касается господина Селюка, то я с ним встречался: выслушал взгляды, познакомился. Точек пересечения по каким-либо трансферным вопросам пока никаких не было.

19 августа. Москва. Тушино. "Спартак" - "Локомотив" - 3:4. Лидеры железнодорожников Алексей МИРАНЧУК, Мануэл ФЕРНАНДЕШ и Джефферсон ФАРФАН (слева направо) празднуют очередной гол | Источник: Спорт-Экспресс

— Какое количество африканских футболистов агент предложил за время встречи?

— Не предлагал, мы больше общались, узнавая друг друга. Он высказал свои взгляды, я их выслушал. На этом общение закончилось на тот момент.

— Несколько дней назад The Sun написала о том, что спортивный директор «Локо» Штоффельcхаус благодаря успешной работе в «Локо» заинтересовал ряд английских клубов. Его уход вероятен?

— Ответ разделю на две части. Первое — работа Эрика многими признается успешной. Даже Юрий Павлович в нашем последнем общении довольно позитивно высказывался. Второе — как симпатизант «Ливерпуля» не хочу никак комментировать новости The Sun (причиной конфликта клуба и издания стала скандальная заметка газеты о трагедии на стадионе «Хиллсборо» в 1989 году. — Прим. «СЭ»), ее не воспринимаю из-за известной сектантской истории.

— У Штоффельсхауса контракт до конца сезона?

— Он длительный.

— Для вас, как выходца из Петербурга, было крайне важно…

— …дать бой в Петербурге? Мне хотелось, чтобы результат моей работы не выглядел смешно. А он выглядел в результате совсем не смешно. Мои бывшие коллеги по «Зениту» сказали, что они впечатлены.

— Перед тем матчем вы немного троллили «Зенит». Зачем?

— Точно не из желания запугать. Скорее, привлечь больше болельщицкого внимания, но — позитивного. Мы часто к матчам относимся агрессивно, преобладает негативный оттенок — битва, поединок. И привнести туда больше веселья, азарта — допустимо. Хочется исключить то, что иногда слышим на матчах московских клубов, — убивать таких, сяких, это перебор.

— В понедельник был совет директоров клуба. Обсуждалась тема пересмотра задачи на сезон — место в зоне еврокубков?

— Нет, эту тему не обсуждали. Обсуждали рутинные, повседневные вопросы. В частности, бюджет на будущий год. Что касается задачи, мы остаемся в старой парадигме. По бюджету — он принят со сценарием, что в следующем году мы играем в Лиге Европы.

— На фарт?

— Это консервативный сценарий. Как составляется бюджет Российской Федерации? С прогнозом по инфляции, ценами на нефть.

— Обсуждали вопросы трансферов?

— Я донес нынешнюю позицию клуба. Она в следующем — сейчас команда представляет собой очень сильный коллектив. Много сильных исполнителей на каждой позиции. Чтобы стать еще лучше, нужно найти исполнителей, которые качественно сильнее тех, кто уже есть. У нас выступают игроки национальных сборных, их много. Нам нужны безусловно сильные варианты, которые примет команда. Просто хорошие футболисты нас не усилят. Мы к весенней части сезона, учитывая запланированную на зиму работу, подойдем составом с большой скамейкой. И усилить команду могут только безусловные звезды. Это штучные варианты.

— Леонид Федун говорит о том, что большие трансферы «Спартака» — это 15 и больше миллионов евро. Какой трансфер дорогой для «Локо»?

— Любой. Мы ищем варианты аренды или свободных агентов. Качественный игрок, бесплатный или на правах аренды да еще зимой — это очень редкое сочетание. Эта трансферная кампания будет довольно сложной и скромной. Но не видим в этом проблемы. Зимнее окно, как говорят, для тех, кто в отчаянии. Мы не в отчаянии, чувствуем себя более чем комфортно.

— То есть максимум будет 1−2 новичка?

— Да.

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