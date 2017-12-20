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22:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ника Пилиев: Карпин точно сильнее Слуцкого. Леонид Викторович — не топ-уровень даже для премьер-лиги

Бывший игрок ЦСКА Ника Пилиев рассказал о том, какими качествами обладает Валерий Карпин.

Источник: Reuters

Напомним, футболист работал под руководством Карпина в армавирском «Торпедо».

— О Карпине вы отзывались с восторгом. Почему?

— Во-первых, дисциплина. В России это важно. Ребята говорили, что у Гончаренко в ЦСКА все тоже строго, пусть и немного по-другому. Во-вторых, Карпин сам участвовал в тренировках, показывал себя и смотрелся не хуже других. Как тренер Карпин точно посильнее, например, Слуцкого. На мой взгляд, Леонид Викторович — не топ-уровень даже для премьер-лиги.

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— Карпин в Армавире мог сказать своему же игроку: «Ты не футболист». Разве это правильно?

— Конечно, переходить на личности — непрофессионально. Можно ответить: «А зачем ты его брал?». А раз взял — отвечай за него сам. Карпин просматривал такого Абу-Заида из Израиля, даже привез его, а потом сам же и не ставил.

Первое время Карпин мне не доверял. Дальше игр пять-шесть я начал в старте, с «Томью» просидел в запасе, с «Оренбургом» вдруг Карпин поставил меня в старте — и все. Ждал, что отношение изменится, но в итоге расторг контракт. К тому же жена рожала, хотелось быть рядом. (Александр МУЙЖНЕК).

Валерий Карпин стал главным тренером «Ростова»
Во время загрузки произошла ошибка.
18:27 (мск)© Ньюстюб
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