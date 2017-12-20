Ника Пилиев: Карпин точно сильнее Слуцкого. Леонид Викторович — не топ-уровень даже для премьер-лиги
Бывший игрок ЦСКА Ника Пилиев рассказал о том, какими качествами обладает Валерий Карпин.
Бывший игрок ЦСКА Ника Пилиев рассказал о том, какими качествами обладает Валерий Карпин.
Напомним, футболист работал под руководством Карпина в армавирском «Торпедо».
— О Карпине вы отзывались с восторгом. Почему?
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— Карпин в Армавире мог сказать своему же игроку: «Ты не футболист». Разве это правильно?
— Конечно, переходить на личности — непрофессионально. Можно ответить: «А зачем ты его брал?». А раз взял — отвечай за него сам. Карпин просматривал такого
Первое время Карпин мне не доверял. Дальше игр