Ника Пилиев: Карпин точно сильнее Слуцкого. Леонид Викторович — не топ-уровень даже для премьер-лиги

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Напомним, футболист работал под руководством Карпина в армавирском «Торпедо».

— О Карпине вы отзывались с восторгом. Почему?

— Во-первых, дисциплина. В России это важно. Ребята говорили, что у Гончаренко в ЦСКА все тоже строго, пусть и немного по-другому. Во-вторых, Карпин сам участвовал в тренировках, показывал себя и смотрелся не хуже других. Как тренер Карпин точно посильнее, например, Слуцкого. На мой взгляд, Леонид Викторович — не топ-уровень даже для премьер-лиги.

— Карпин в Армавире мог сказать своему же игроку: «Ты не футболист». Разве это правильно?

— Конечно, переходить на личности — непрофессионально. Можно ответить: «А зачем ты его брал?». А раз взял — отвечай за него сам. Карпин просматривал такого Абу-Заида из Израиля, даже привез его, а потом сам же и не ставил.