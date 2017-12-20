«Вест Бромвич» и «Лестер» готовят «Локомотиву» предложения по покупке Кверквелии

Источник: РИА "Новости"

«Вест Бромвич Альбион» и «Лестер Сити» намерены сделать московскому клубу предложения по трансферу футболиста в январе, утверждает The Sun.

Оба клуба уверены в быстрой адаптации игрока в АПЛ из-за его самоотверженного стиля игры, а сам Кверквелия, по данным источника стремится переехать в Англию.