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19:13 (мск), источник: Чемпионат.com

«Вест Бромвич» и «Лестер» готовят «Локомотиву» предложения по покупке Кверквелии

Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Источник: РИА "Новости"

«Вест Бромвич Альбион» и «Лестер Сити» намерены сделать московскому клубу предложения по трансферу футболиста в январе, утверждает The Sun.

Оба клуба уверены в быстрой адаптации игрока в АПЛ из-за его самоотверженного стиля игры, а сам Кверквелия, по данным источника стремится переехать в Англию.

«Локомотив» оценивает грузина примерно в £ 18 млн (€ 20,35 млн) и будет стремиться удержать его, так как главный тренер Юрий Сёмин хочет сохранить текущий состав. Контракт 25-летнего игрока с «Локомотивом» рассчитан до 2021 года.

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