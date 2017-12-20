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«Вест Бромвич» и «Лестер» готовят «Локомотиву» предложения по покупке Кверквелии
Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия может продолжить карьеру в чемпионате Англии.
Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия может продолжить карьеру в чемпионате Англии.
«Вест Бромвич Альбион» и «Лестер Сити» намерены сделать московскому клубу предложения по трансферу футболиста в январе, утверждает The Sun.
Оба клуба уверены в быстрой адаптации игрока в АПЛ
«Локомотив» оценивает грузина примерно в £ 18 млн (€ 20,35 млн) и будет стремиться удержать его, так как главный тренер Юрий Сёмин хочет сохранить текущий состав. Контракт 25-летнего игрока с «Локомотивом» рассчитан до 2021 года.