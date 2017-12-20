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16:13 (мск), источник: Газета.Ру

Английский «Брайтон» намерен приобрести футболиста «Спартака»

Английский «Брайтон» намерен увеличить сумму предложения по нападающему московского «Спартака» Зе Луишу.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает RT со ссылкой на The Sun.

Сообщается, что московский клуб отклонил первое предложение в размере 5 млн фунтов.

«Брайтон» после 18 туров чемпионата Англии занимает 13 место в таблице.

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