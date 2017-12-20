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Английский «Брайтон» намерен приобрести футболиста «Спартака»
Английский «Брайтон» намерен увеличить сумму предложения по нападающему московского «Спартака» Зе Луишу.
Английский «Брайтон» намерен увеличить сумму предложения по нападающему московского «Спартака» Зе Луишу.
Об этом сообщает RT со ссылкой на The Sun.
Сообщается, что московский клуб отклонил первое предложение в размере 5 млн фунтов.
«Брайтон» после 18 туров чемпионата Англии занимает 13 место в таблице.