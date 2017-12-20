Этих Гинер не купил, но арендовал или взял бесплатно. Все о трансферах ЦСКА

Источник: Советский спорт

КТО НУЖЕН ЦСКА.

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Армейцы в этом году испытывают, наверное, самые большие проблемы с составом за последние лет десять. Понтус Вернблум вынужден играть в нападении, встречу против «Манчестер Юнайтед» (1:2) в Лиге чемпионов команда заканчивала с 11 россиянами на поле, а в заявке кроме неокрепшего молодняка и закончившего с футболом Арона Оланаре — никого. К тому же еще придется работать на рынке свободных агентов, ибо деньги, заработанные за участие в групповой стадии ЛЧ, скорее всего пойдут на зарплаты. Потратить оттуда можно совсем не много. Да и то, если повезет.

Позиции: центральный и фланговый защитники, центральный полузащитник, нападающий.

СВОБОДНЫЕ АГЕНТЫ ИЛИ АРЕНДА?

К сожалению, зимнее ТО располагает мизерным количеством свободных агентов. Как правило, игроки подписывают контракты до лета, а зимой бесплатно можно подобрать на обочине либо буяна, разорвавшего предыдущий договор, либо — обленившегося южноамериканца, которого чуть ли не грязными тряпками выгнали с последнего места работы.

И тут либо рискуешь и покупаешь на последние деньги у «Атлетико Минейро» мечтающего свалить с родного континента венесуэльца Ромуло Отеро (2 млн евро), либо идешь по протоптанной дорожке в чемпионат Нидерландов, откуда уже успешно в свое время удалось выдернуть того же Вернблума, а также Расмуса Эльма и Кейсуке Хонду. А что? Тут и россыпь дешевых талантов в «АЗ» (Алиреза Джаханбахш, Йорис ван Оверем) и перспективные предпиковые футболисты из всевозможных «Утрехтов» (Яссин Аюб, Закария Лабьяд), «Гронингенов» (Мимун Махи) и «Зволле» (Райн Томас).

Одно ясно точно: не взять игрока в нападение ЦСКА просто нельзя.

И дело не в том, что Понтус вряд ли будет забивать в каждом матче, а Чалов забыл о своем предназначении. Скорее, просто потому что будут усилятся конкуренты в борьбе за лигочемпионскую тройку. А красно-синим туда попасть необходимо. Иначе не выжить.

Главное, чтобы не получилось, как с похожим на опухшего Lil Wayne Рамоном, непонятно откуда взявшимся Любошем Калоудой, Рикардо Жезусом, Давидом Янчиком или, например, Эркином Джанером. Но последний, нужно отдать должное, в Турции все-таки раскрылся в неплохого игрока.

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НАПАДАНИЕ.

Тут, к слову, и говорить о персоналиях, как в материале про «Краснодар», не приходится. Увы и ах, но, но даже конкретных слухов о возможных подписаниях армейцами форвардов в прессе нет. Был слушок проЭмануэля Эменике, но в Греции эту утку успели опровергнуть (не гарантирует, что трансфер не случится). Так и кого же подписывать?

Остается вариант попроще — аренда. И тут все наиболее радужно. Можно попробовать взять на время того же Ахмеда Мусу, вросшего в скамейку запасных «Лестера». Вариант с возвращением в ЦСКА прокатывал неоднократно. Вспомните Вагнера и Сейду Думбия. Бог, как говорится, любит троицу.

В идеале найти бы форварда-завершителя а-ля Лукаку, Рауль или Фалькао. По типажу конечно, а не по статусу.

ПОЛУЗАЩИТА.

В центральной зоне больших проблем нет. Тут, опять же, можно рассмотреть голландский рынок, или, чтобы не тратиться, окончательно и бесповоротно поверить в молодежь. Александр Головин в свое время был как раз тем самым оплотом веры Леонида Слуцкого, помноженной на травмы Алана Дзагоева и кокаиновую историю Романа Еременко.

Пока Константин Кучаев и Тимур Жамалетдинов ближе всех к основному составу.

У Астемира Гордюшенко, Хетага Хосонова и Александра Макарова еще есть время проявить себя. И если вновь вспомнить о финансовых проблемах, времени этого хоть отбавляй. Получается, и никакой лимит не нужен — сократите бюджет, заставьте клуб жить по средствам — и приток российской молодежи обеспечен.

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ЗАЩИТА.

Диагонально-проникающий футбол ЦСКА предполагает суператакующих крайних защитников. У армейцев они, слава богу, есть. Но вот вылетел Георгий Щенников из-за травмы, его место занял Кирилл Набабкин, и стал ЦСКА моментально проседать с левого фланга. Нет более той остроты. Получается, страдает футбол Виктора Гончаренко. А тут бы без потери качества действовать, как ранее армейцам неоднократно удавалось.

Что же до центральных оборонцев, тут все сложно. Не в ЦСКА, а с футболистами данного амплуа. Качественного защитника, да еще и бесплатного или с опцией аренды, не то что в чемпионате России не сыщешь — во всей Европе с трудом найдешь. И если с Виктором Васиным в основе все уже смирились, то кто же ему помогать будет? Сергей Игнашевич и братья Березуцкие выходят все реже, травмируются все чаще, ошибаются все грубее. Может, Никиту Чернова вернуть?