Кириченко: Крайне удивлен словами руководства ФК «Ростов», что отказался от поста тренера

Источник: РИА "Новости"

В понедельник «Ростов» на своем сайте объявил о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера команды. Позже президент клуба Арташес Арутюнянц сообщил, что Кириченко, до этого исполнявший обязанности наставника команды, был одним из кандидатов на пост главного тренера. По словам руководителя «Ростова», тренер не вышел на связь в назначенный день, что было воспринято как отказ от переговоров.

«Неожиданно для себя узнал, что два раза отказался от поста главного тренера, — прокомментировал ситуацию Кириченко. — После последнего матча [первой части сезона] с “Уфой” руководство пригласило меня на встречу, на ней обсуждалось мое видение жизни команды, перспективы, усиление позиций, тренерский штаб. Руководители дали понять, что никакое решение еще не принято, у них есть несколько кандидатов, попросили быть на связи и составить программу сборов. Я ее составил и отправил административному штабу, которому она была нужна для приблизительного планирования спаррингов, работы в тренажерном зале и так далее».

«Все, кто хотел связаться со мной в эти дни, сделали это без проблем», — отметил собеседник ТАСС.

«С уважением отношусь к выбору руководства и Валерию Карпину, которому желаю удачи и побед, уверен, команда способна на большее, в “Ростове” собрался хороший коллектив. Также считаю, что за годы, проведенные в команде, вряд ли заслужил того, чтобы об меня вытирали ноги. В сложившейся ситуации продолжение работы в клубе будет прежде всего неуважением к себе. Хочу поблагодарить всех болельщиков, всегда ощущал их поддержку, горжусь, что был с “Ростовом” эти три года и считаю их лучшими в футбольной жизни города», — заключил Кириченко.