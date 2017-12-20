Список Карреры. Кого «Спартак» купит этой зимой?

Источник: Советский спорт

Не так давно заместитель председателя совета директоров «Спартака» Наиль Измайлов рассказал, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера высказал свои пожелания по зимним трансферам, над которыми клуб и будет работать в ближайшее время.

Параллельно в прессе появляется множество слухов с именами футболистов, которых якобы собирается намерен приобрести действующий чемпион России. Мы решили собрать все слухи воедино и попытаться понять, кто же фигурирует в пресловутом «списке Карреры».

М’Байе Ньянг.

Интерес к нападающему итальянского «Торино» М’Байе Ньянгу проявлял еще летом. Однако тогда футболист отказался переходить в московский клуб — собирался проявить себя в сильном европейском чемпионате, вызвать интерес со стороны грандов и вновь попытать удачи после провала в «Милане». Однако в Турине игрок проявить себя не смог — крепко присел на скамейку и теперь вроде даже готов к переговорам даже с российскими клубами.

Зато за эти полгода Ньянг успел стать полноценным игроком национальной сборной, только не французской, по месту рождения, за которую он играл в юношестве и молодости, а сенегальской — команду своей исторической родины. Правда, в трех матчах, которые игрок провел в составе национальной команды, он не отличился ни разу. Нужен ли такой игрок «Спартаку», тем более за 15−20 миллионов, которые хотят за него получить в Италии? Большой вопрос…

Роман Нойштедтер.

Еще один футболист, к которому «Спартак» проявлял интерес еще летом — Роман Нойштедтер. Тогда игрок сборной России в турецком «Фенербахче» получал мало практики и готов был расстаться с клубом. Однако руководство команды не пожелало отдавать футболиста. взамен он получил возможность чаще появляться на поле.

С тех пор желания куда-то уходить у Романа должно было поубавиться, но интерес «Спартака» от этого меньше не стал. По слухам красно-белые уже сделали конкретное предложение турецкому клубу. Видимо, «Спартаку» очень уж необходим футболист, способный сыграть и на позиции опорного полузащитника, и на месте центрального защитника.

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Александр Ташаев.

Многие считают переход воспитанника московского «Динамо» Александра Ташаева в Спартак делом чуть ли не решенным. У полузащитника, который может сыграть и слева, и справа и даже в центре, если придется, летом истекает срок действия контракта, поэтому красно-белым он может достаться бесплатно.

В нынешнем «Динамо», ведущем борьбу за выживание, Ташаев — чуть ли не главная звезда. Вот только амбиции парня наверняка требуют большего. Это касается не только целей, но и денег. Если верить слухам, за продление контракта с «Динамо» Александр хочет получить миллион в иностранной валюте, а клуб платить отказывается. Соперники же, наверняка, с радостью заплатят эти деньги футболисту, если он присоединится к ним на правах свободного агента. По-другому его услуги обошлись бы «Спартаку» намного дороже.

Магомед Оздоев и Руслан Камболов.

Еще в середине осени появилась информация о том, что «Спартак» может пополниться сразу двумя игроками казанского «Рубина» — двумя центральными полузащитниками, Магомедом Оздоевым и Русланом Камболовым.

У обоих футболистов игровой практики в «Рубине» — хоть отбавляй. Проблема в другом — в Казани задержка заработной платы достигла уже нескольких месяцев. Вряд ли футболистов такое положение дел устраивает. Да и самому клубу неплохо бы разгрузить зарплатную ведомость. а если за это можно получить еще и 9 миллионов евро, в которые оценивают трансфер двоих полузащитников… В общем, одни плюсы!

Маурисио.

Отчасти тот факт, что «Спартак» ищет опорного полузащитника, подтверждается и слухами, что в команде вновь может оказаться бразильский хавбек Маурисио, играющий в составе римского «Лацио». Правда, «играющий» — это громко сказано. За полсезона в Италии он провел на поле всего четыре минуты.

На этот раз к «Спартаку» он может присоединиться не на правах аренды, а подписать с красно-белым клубом полноценный контракт. На данный момент его трансферная стоимость оценивается в 1,5 миллиона евро.

Сергей Еременко.

Еще один центральный полузащитник, к которому «Спартак» проявляет интерес — Еременко. Не беспокойтесь, речь идет не о Романе Еременко, отбывающим дисквалификацию за употребление кокаина, а о его младшем брате Сергее Еременко — 18-летнем игроке швейцарского «Базеля».

Правда, за основную команду швейцарцев финн с российскими корнями еще не провел ни одного матча — играл только за юношеский и молодежный клубы. Наблюдать за его игрой мы, кстати, могли в матчах юношеской Лиги чемпионов, где «Базель» встречался с московским ЦСКА.

Патрик Твумаси.

Незадолго до завершения осенней части чемпионата России прошла информация, что «Спартак» интересуется 23-летним ганским полузащитником Патриком Твумаси. Игрок уже выступал в чемпионате России в составе пермского «Амкара», за который он играл на правах аренды. Он, кстати, успел поиграть и за «Спартак», только не московский, а юрмальский.

Позиция Твумаси на поле — атакующий правый полузащитник. Футболиста сразу называли потенциальной заменой Квинси Промесу, которого активно сватают в английскую премьер-лигу. Вот только в руководстве «Спартака» слухи об интересе к игроку сборной Ганы опровергли. Но кто же будет сразу выкладывать все карты на стол?

Жорж Манджек.

Еще один представитель африканского континента, которым якобы интересуется «Спартак» — опорный полузащитник сборной Камеруна и пражской «Спарты» Жорж Манджек. Для игрока, до этого звезд с неба не хватавшего, интерес российского чемпиона стал настоящим подарком на 29-й день рождения.

Вот только верится в это с трудом. Зачем «Спартаку» вообще возрастной футболист без особых перспектив развития?