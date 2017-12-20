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13:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Вратарь «Зенита» Рудаков перейдёт в ХИК

Вратарь «Зенита» Максим Рудаков продолжит карьеру в финском клубе «ХИК».

Об этом сообщается на официальном сайте команды.

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Летом 21-летний футболист побывал в расположении финского клуба и оставил приятное впечатление. В январе Рудаков будет арендован у «Зенита» с опцией продления по схеме «1+1».

В нынешнем сезоне Максим Рудаков принял участие в 2 матчах российского молодёжного первенства и пропустил 1 гол. Также голкипер 1 раз появился на поле в ФНЛ за «Зенит-2» и пропустил 2 мяча.

Контракт Максима Рудакова с «Зенитом» действует до лета 2018 года.

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