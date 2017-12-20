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Вратарь «Зенита» Рудаков перейдёт в ХИК
Вратарь «Зенита» Максим Рудаков продолжит карьеру в финском клубе «ХИК».
Вратарь «Зенита» Максим Рудаков продолжит карьеру в финском клубе «ХИК».
Об этом сообщается на официальном сайте команды.
Летом 21-летний футболист побывал в расположении финского клуба и оставил приятное впечатление. В январе Рудаков будет арендован у «Зенита» с опцией продления по схеме «1+1».
В нынешнем сезоне Максим Рудаков принял участие в 2 матчах российского молодёжного первенства и пропустил 1 гол. Также голкипер 1 раз появился на поле в ФНЛ за «Зенит-2» и пропустил 2 мяча.
Контракт Максима Рудакова с «Зенитом» действует до лета 2018 года.