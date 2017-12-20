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11:07 (мск), источник: Onedivision.ru

Билялетдинов стал главным тренером «СКА-Хабаровска»

Общее собрание членов ФК «СКА-Хабаровск» и Попечительский совет клуба приняли решение о кадровых перестановках в администрации клуба и футбольной команде.

Источник: РИА "Новости"

Досрочно прекращены полномочия генерального директора Олега Флегонтова и спортивного директора Андрея Скорочкина.

Новым генеральным директором ФК «СКА-Хабаровск» решением высшего руководства футбольного клуба назначен Алексей Кандалинцев, который занимал до этого должность начальника команды. Также было решено перевести на должность спортивного директора Алексея Поддубского, возглавлявшего команду с мая 2017 года.

Новым главным тренером ФК «СКА-Хабаровск» будет назначен Ринат Билялетдинов. С 60-летним специалистом достигнута принципиальная договоренность о заключении контракта, информирует официальный сайт дальневосточников.

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СКА-Хабаровск
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