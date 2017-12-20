Билялетдинов стал главным тренером «СКА-Хабаровска»

Новым генеральным директором ФК «СКА-Хабаровск» решением высшего руководства футбольного клуба назначен Алексей Кандалинцев, который занимал до этого должность начальника команды. Также было решено перевести на должность спортивного директора Алексея Поддубского, возглавлявшего команду с мая 2017 года.