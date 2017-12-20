Билялетдинов стал главным тренером «СКА-Хабаровска»
Общее собрание членов ФК «СКА-Хабаровск» и Попечительский совет клуба приняли решение о кадровых перестановках в администрации клуба и футбольной команде.
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Общее собрание членов ФК «СКА-Хабаровск» и Попечительский совет клуба приняли решение о кадровых перестановках в администрации клуба и футбольной команде.
Досрочно прекращены полномочия генерального директора Олега Флегонтова и спортивного директора Андрея Скорочкина.
Новым генеральным директором ФК «СКА-Хабаровск» решением высшего руководства футбольного клуба назначен Алексей Кандалинцев, который занимал до этого должность начальника команды. Также было решено перевести на должность спортивного директора Алексея Поддубского, возглавлявшего команду с мая 2017 года.
Новым главным тренером ФК «СКА-Хабаровск» будет назначен Ринат Билялетдинов. С 60-летним специалистом достигнута принципиальная договоренность о заключении контракта, информирует официальный сайт дальневосточников.