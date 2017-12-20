Экс-тренер «Рубина» может возглавить «СКА-Хабаровск» — СМИ

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов может возглавить «СКА-Хабаровск». Об этом пишут спортивные СМИ со ссылкой на слова самого тренера, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

«Неделю назад они вышли на меня, я дал согласие. Но пока ничего не подписано, поэтому о сроках контракта и задачах говорить преждевременно. Если договор будет подписан, то, скорее всего, после Нового года», — приводит цитату Рината Билялетдинова Sports.ru.

Напомним, сейчас главным тренером хабаровского клуба является Алексей Поддубский. Он возглавил команду незадолго до того, как хабаровчане впервые в своей истории вышли в Премьер-лигу. С начала сезона СКА заработал 12 очков в 20 играх и в настоящее время замыкает турнирную таблицу РФПЛ.