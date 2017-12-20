Федор Смолов: Готов отправиться в Европу. Надо выходить из зоны комфорта!

Источник: Reuters

По его словам, такой трансфер станет для него новым вызовом.

Читайте также Почему Смолов может оказаться в «Зените» только в обмен на Дзюбу

— А вы-то готовы оказаться в европейском чемпионате, западной стране, где придется рассчитывать только на себя?

— Да, готов. Мне хочется попробовать. Это новый вызов. Мне интересно, как я сам повзрослел и изменился по сравнению со временем, когда играл в аренде в «Фейеноорде». Интересно вылезать, образно говоря, из теплой ванны и пробовать что-то неизвестное. Ты получаешь новый опыт, новые эмоции, что-то пересматриваешь в своей жизни.

— То есть модное нынче выражение «выйти из зоны комфорта» вам близко по духу?